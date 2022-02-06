Muharrem İnce'den muhalefete: 6 ayda dağılırsınız

“Ertan Bey, Özcan Bey eski görev yaptığımız yerlerde senin benim fotoğraflarımı indirsinler ya. Bunlar problem değil. O zaman İsmet Paşa ile Ecevit’in de fotoğraflarını indirmeleri lazım. Çünkü onlar da istifa etmişti. Yani onlar da üye olarak ölmediler. Üye değillerdi. Onu da iyi bilmek lazım. Sen de çok istiyorsan fotoğraf, o fotoğrafı indiren arkadaşın sen belediye başkan adayı iken başka partilerle çekilmiş fotoğrafları var. Sen CHP’nin adayı iken sen ben sokaklarda gezerken fotoğraf indiren arkadaş başka partilerin adaylarının fotoğraflarını taşıyordu. Sen de o arkadaşa gönderi ver de onu assın oraya. Daha güzel olur.”