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https://tr.sputniknews.com/20220206/muharrem-inceden-muhalefete-6-ayda-dagilirsiniz-1053535601.html
Muharrem İnce'den muhalefete: 6 ayda dağılırsınız
Muharrem İnce'den muhalefete: 6 ayda dağılırsınız
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, muhalefet parti liderlerinin yapacağı toplantıyla ilgili konuştu. İnce, "Bu öyle kendi gücüne güvenmeyen... 06.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-06T19:53+0300
2022-02-06T19:53+0300
politika
türkiye
muharrem ince
memleket partisi
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Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, memleketi Yalova’da partisine yeni katılan 200 üye için düzenlenen rozet takma törenine katıldı. Halk Eğitim Merkezi Konferans Salonu’nda konuşan İnce, iktidar ve muhalefete eleştirilerde bulundu.Memleket Partisi’nin kısa sürede örgütlendiğine değinen İnce, tüm Türkiye’yi dolaştığını anlattı. İnce, seçime 1,5 yıl olduğunu ve buna en iyi şekilde hazırlandıklarını söyledi.'100 yıllık parti, 2 yıllık partinin arkasına takılmış'Muhalefetin vatandaşa umut olamadığına değinen İnce, “Böyle bir ortamda 20 yıllık iktidarın karşısına gelen konu ne biliyor musunuz, 7’si, 8’i bir araya gelecek Erdoğan’ı yenecekler. Nasıl yenecekler, 100 yıllık parti, 2 yıllık partinin ekonomi programının arkasına takılmış. Sen zaten 13 sene ekonomiyi yönettin. Masada nasıl oturacaklarını konuşuyorlar. Suriyelileri konuşuyorlar. Suriyeliler Davutoğlu’nun döneminde gelmedi mi Türkiye’ye. Bunlar şimdi bir araya gelip, 7’si, 8’i kendi güçlerine de güvenemiyorlar” ifadesini kullandı.Muhalefetin sağlam planlarla hareket etmediğine dikkati çeken İnce, muhalefeti sert dille eleştirerek, “Kendi gücüne güveneceksin önce. 8-10 kişi bir araya gelecek, indirdiniz diyelim, nasıl anlaşacaksınız. 6 ayda dağılırsınız siz. 6 ayda dağılırlar” dedi.İnce, kendisiyle birlikte Memleket Partisi’ne geçtiği için CHP eski il başkanlarının fotoğraflarının parti il binasında indirilmesine de değindi. Yaşanan durumu eleştiren İnce, şöyle konuştu:
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türkiye, muharrem ince, memleket partisi

Muharrem İnce'den muhalefete: 6 ayda dağılırsınız

19:53 06.02.2022
© İHA / ALİ GÖÇMemleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce - Sputnik Türkiye, 1920, 06.02.2022
© İHA / ALİ GÖÇ
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Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, muhalefet parti liderlerinin yapacağı toplantıyla ilgili konuştu. İnce, "Bu öyle kendi gücüne güvenmeyen insanlarla olamaz. Kendi gücüne güveneceksin önce. 8-10 kişi bir araya gelecek. Hadi indirdiniz diyelim 6 ayda dağılırsınız siz" dedi.
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, memleketi Yalova’da partisine yeni katılan 200 üye için düzenlenen rozet takma törenine katıldı. Halk Eğitim Merkezi Konferans Salonu’nda konuşan İnce, iktidar ve muhalefete eleştirilerde bulundu.
Memleket Partisi’nin kısa sürede örgütlendiğine değinen İnce, tüm Türkiye’yi dolaştığını anlattı. İnce, seçime 1,5 yıl olduğunu ve buna en iyi şekilde hazırlandıklarını söyledi.

'100 yıllık parti, 2 yıllık partinin arkasına takılmış'

Muhalefetin vatandaşa umut olamadığına değinen İnce, “Böyle bir ortamda 20 yıllık iktidarın karşısına gelen konu ne biliyor musunuz, 7’si, 8’i bir araya gelecek Erdoğan’ı yenecekler. Nasıl yenecekler, 100 yıllık parti, 2 yıllık partinin ekonomi programının arkasına takılmış. Sen zaten 13 sene ekonomiyi yönettin. Masada nasıl oturacaklarını konuşuyorlar. Suriyelileri konuşuyorlar. Suriyeliler Davutoğlu’nun döneminde gelmedi mi Türkiye’ye. Bunlar şimdi bir araya gelip, 7’si, 8’i kendi güçlerine de güvenemiyorlar” ifadesini kullandı.
Muhalefetin sağlam planlarla hareket etmediğine dikkati çeken İnce, muhalefeti sert dille eleştirerek, “Kendi gücüne güveneceksin önce. 8-10 kişi bir araya gelecek, indirdiniz diyelim, nasıl anlaşacaksınız. 6 ayda dağılırsınız siz. 6 ayda dağılırlar” dedi.
İnce, kendisiyle birlikte Memleket Partisi’ne geçtiği için CHP eski il başkanlarının fotoğraflarının parti il binasında indirilmesine de değindi. Yaşanan durumu eleştiren İnce, şöyle konuştu:
“Ertan Bey, Özcan Bey eski görev yaptığımız yerlerde senin benim fotoğraflarımı indirsinler ya. Bunlar problem değil. O zaman İsmet Paşa ile Ecevit’in de fotoğraflarını indirmeleri lazım. Çünkü onlar da istifa etmişti. Yani onlar da üye olarak ölmediler. Üye değillerdi. Onu da iyi bilmek lazım. Sen de çok istiyorsan fotoğraf, o fotoğrafı indiren arkadaşın sen belediye başkan adayı iken başka partilerle çekilmiş fotoğrafları var. Sen CHP’nin adayı iken sen ben sokaklarda gezerken fotoğraf indiren arkadaş başka partilerin adaylarının fotoğraflarını taşıyordu. Sen de o arkadaşa gönderi ver de onu assın oraya. Daha güzel olur.”
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