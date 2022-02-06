https://tr.sputniknews.com/20220206/okullarda-2-haftalik-yariyil-tatilinin-ardindan-ilk-ders-zili-yarin-calacak-1053520357.html

Okullarda, 2 haftalık yarıyıl tatilinin ardından ilk ders zili yarın çalacak

Okullarda, 2 haftalık yarıyıl tatilinin ardından ilk ders zili yarın çalacak

Türkiye genelinde yaklaşık 18 milyon öğrenci, ikinci dönemdeki ara tatillerini 11 Nisan-15 Nisan 2022'de yapacak 06.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-06T09:44+0300

2022-02-06T09:44+0300

2022-02-06T09:48+0300

okul

tatil

yarıyıl

ders

öğretmen

atama

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Okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim okullarındaki yaklaşık 18 milyon öğrenci, iki haftalık yarıyıl tatilinin ardından 2021-2022 eğitim ve öğretim yılının ikinci dönemine yarın başlayacak. 2021-2022 eğitim öğretim yılı, 6 Eylül 2021'de yüz yüze ve tam zamanlı olarak başlatıldı. Birinci dönem ara tatili 15 Kasım 2021 Pazartesi başladı ve 19 Kasım 2021 Cuma sona erdi. Öğrenciler, 24 Ocak'ta başlayan yarıyıl tatili sonrası ilk derslerine yarın girecek. Bu kapsamda öğrenciler, yarın okullarında ikinci dönemin ilk gün heyecanını yaşayacak. Öğrenciler ikinci dönemdeki ara tatillerini 11 Nisan-15 Nisan 2022'de yapacak. İkinci dönem 17 Haziran 2022 Cuma sona erecek. 31 Ocak'ta ataması yapılan 15 bin yeni öğretmen de yarından itibaren atandıkları okullarda görevlerine başlayacak.

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okul, tatil, yarıyıl, ders, öğretmen, atama