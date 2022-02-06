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https://tr.sputniknews.com/20220206/okullarda-2-haftalik-yariyil-tatilinin-ardindan-ilk-ders-zili-yarin-calacak-1053520357.html
Okullarda, 2 haftalık yarıyıl tatilinin ardından ilk ders zili yarın çalacak
Okullarda, 2 haftalık yarıyıl tatilinin ardından ilk ders zili yarın çalacak
Türkiye genelinde yaklaşık 18 milyon öğrenci, ikinci dönemdeki ara tatillerini 11 Nisan-15 Nisan 2022'de yapacak 06.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-06T09:44+0300
2022-02-06T09:48+0300
okul
tatil
yarıyıl
ders
öğretmen
atama
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Okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim okullarındaki yaklaşık 18 milyon öğrenci, iki haftalık yarıyıl tatilinin ardından 2021-2022 eğitim ve öğretim yılının ikinci dönemine yarın başlayacak. 2021-2022 eğitim öğretim yılı, 6 Eylül 2021'de yüz yüze ve tam zamanlı olarak başlatıldı. Birinci dönem ara tatili 15 Kasım 2021 Pazartesi başladı ve 19 Kasım 2021 Cuma sona erdi. Öğrenciler, 24 Ocak'ta başlayan yarıyıl tatili sonrası ilk derslerine yarın girecek. Bu kapsamda öğrenciler, yarın okullarında ikinci dönemin ilk gün heyecanını yaşayacak. Öğrenciler ikinci dönemdeki ara tatillerini 11 Nisan-15 Nisan 2022'de yapacak. İkinci dönem 17 Haziran 2022 Cuma sona erecek. 31 Ocak'ta ataması yapılan 15 bin yeni öğretmen de yarından itibaren atandıkları okullarda görevlerine başlayacak.
https://tr.sputniknews.com/20220203/milli-egitim-bakani-ozer-omicron-ve-vaka-sayilarindan-dolayi-yuz-yuze-egitime-ara-vermeyecegiz-1053431697.html
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okul, tatil, yarıyıl, ders, öğretmen, atama

Okullarda, 2 haftalık yarıyıl tatilinin ardından ilk ders zili yarın çalacak

09:44 06.02.2022 (güncellendi: 09:48 06.02.2022)
© AAÇocuk - okul - öğrenci - eğitim
Çocuk - okul - öğrenci - eğitim - Sputnik Türkiye, 1920, 06.02.2022
© AA
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Türkiye genelinde yaklaşık 18 milyon öğrenci, ikinci dönemdeki ara tatillerini 11 Nisan-15 Nisan 2022'de yapacak
Okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim okullarındaki yaklaşık 18 milyon öğrenci, iki haftalık yarıyıl tatilinin ardından 2021-2022 eğitim ve öğretim yılının ikinci dönemine yarın başlayacak.
2021-2022 eğitim öğretim yılı, 6 Eylül 2021'de yüz yüze ve tam zamanlı olarak başlatıldı. Birinci dönem ara tatili 15 Kasım 2021 Pazartesi başladı ve 19 Kasım 2021 Cuma sona erdi.
Öğrenciler, 24 Ocak'ta başlayan yarıyıl tatili sonrası ilk derslerine yarın girecek. Bu kapsamda öğrenciler, yarın okullarında ikinci dönemin ilk gün heyecanını yaşayacak.
Öğrenciler ikinci dönemdeki ara tatillerini 11 Nisan-15 Nisan 2022'de yapacak. İkinci dönem 17 Haziran 2022 Cuma sona erecek.
31 Ocak'ta ataması yapılan 15 bin yeni öğretmen de yarından itibaren atandıkları okullarda görevlerine başlayacak.
Mahmut Özer - Sputnik Türkiye, 1920, 03.02.2022
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