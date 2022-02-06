Öldürülen Mahmutyazıcıoğlu'nun eşi Erken: Hocayla konuştum, artık ağlamayacağım

Sunucu Ece Erken'in avukat ve eski Beşiktaş yöneticisi olan eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu geçen hafta silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybetti. Sabah gazetesinden Ömer Karahan'ın haberine göre eşinin ölümünün ardından zor günler geçiren Erken çevresindekilerin uyarılarına rağmen sürekli ilaç kullanıp uyumak istiyor. Eşinin kullandığı tespihi de elinden hiç bırakmayan ve önceki gün eşi için mevlit okutan Erken, "Hocayla konuştum, 'Kızım ağlama, ağladıkça eşini üzersin' dediği için artık ağlamayacağım. Ama çok zor, dayanamıyorum" diye konuştu.
Eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun ölümünün ardından büyük bir yıkım yaşayan Ece Erken “Eşimi üzmemek için artık ağlamamaya çalışacağım ama çok zor” dedi.
Sunucu Ece Erken'in avukat ve eski Beşiktaş yöneticisi olan eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu geçen hafta silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybetti.
Sabah gazetesinden Ömer Karahan'ın haberine göre eşinin ölümünün ardından zor günler geçiren Erken çevresindekilerin uyarılarına rağmen sürekli ilaç kullanıp uyumak istiyor. Eşinin kullandığı tespihi de elinden hiç bırakmayan ve önceki gün eşi için mevlit okutan Erken, "Hocayla konuştum, 'Kızım ağlama, ağladıkça eşini üzersin' dediği için artık ağlamayacağım. Ama çok zor, dayanamıyorum" diye konuştu.