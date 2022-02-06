https://tr.sputniknews.com/20220206/oldurulen-mahmutyazicioglunun-esi-erken-hocayla-konustum-artik-aglamayacagim-1053521262.html

Öldürülen Mahmutyazıcıoğlu'nun eşi Erken: Hocayla konuştum, artık ağlamayacağım

Öldürülen Mahmutyazıcıoğlu'nun eşi Erken: Hocayla konuştum, artık ağlamayacağım

Eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun ölümünün ardından büyük bir yıkım yaşayan Ece Erken “Eşimi üzmemek için artık ağlamamaya çalışacağım ama çok zor” dedi. 06.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-06T10:27+0300

2022-02-06T10:27+0300

2022-02-06T10:27+0300

ece erken

şafak mahmutyazıcıoğlu

beşiktaş

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/06/1053521318_0:18:1120:648_1920x0_80_0_0_cb10e0e438d8f38d7bbcc32229065d38.jpg

Sunucu Ece Erken'in avukat ve eski Beşiktaş yöneticisi olan eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu geçen hafta silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybetti. Sabah gazetesinden Ömer Karahan'ın haberine göre eşinin ölümünün ardından zor günler geçiren Erken çevresindekilerin uyarılarına rağmen sürekli ilaç kullanıp uyumak istiyor. Eşinin kullandığı tespihi de elinden hiç bırakmayan ve önceki gün eşi için mevlit okutan Erken, "Hocayla konuştum, 'Kızım ağlama, ağladıkça eşini üzersin' dediği için artık ağlamayacağım. Ama çok zor, dayanamıyorum" diye konuştu.

https://tr.sputniknews.com/20220128/ece-erken-keske-ben-olseydim-1053238358.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ece erken, şafak mahmutyazıcıoğlu, beşiktaş