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Öldürülen Mahmutyazıcıoğlu'nun eşi Erken: Hocayla konuştum, artık ağlamayacağım
Öldürülen Mahmutyazıcıoğlu'nun eşi Erken: Hocayla konuştum, artık ağlamayacağım
Eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun ölümünün ardından büyük bir yıkım yaşayan Ece Erken “Eşimi üzmemek için artık ağlamamaya çalışacağım ama çok zor” dedi. 06.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-06T10:27+0300
2022-02-06T10:27+0300
ece erken
şafak mahmutyazıcıoğlu
beşiktaş
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Sunucu Ece Erken'in avukat ve eski Beşiktaş yöneticisi olan eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu geçen hafta silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybetti. Sabah gazetesinden Ömer Karahan'ın haberine göre eşinin ölümünün ardından zor günler geçiren Erken çevresindekilerin uyarılarına rağmen sürekli ilaç kullanıp uyumak istiyor. Eşinin kullandığı tespihi de elinden hiç bırakmayan ve önceki gün eşi için mevlit okutan Erken, "Hocayla konuştum, 'Kızım ağlama, ağladıkça eşini üzersin' dediği için artık ağlamayacağım. Ama çok zor, dayanamıyorum" diye konuştu.
https://tr.sputniknews.com/20220128/ece-erken-keske-ben-olseydim-1053238358.html
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ece erken, şafak mahmutyazıcıoğlu, beşiktaş

Öldürülen Mahmutyazıcıoğlu'nun eşi Erken: Hocayla konuştum, artık ağlamayacağım

10:27 06.02.2022
© AAŞafak Mahmutyazıcıoğlu
Şafak Mahmutyazıcıoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 06.02.2022
© AA
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Eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun ölümünün ardından büyük bir yıkım yaşayan Ece Erken “Eşimi üzmemek için artık ağlamamaya çalışacağım ama çok zor” dedi.
Sunucu Ece Erken'in avukat ve eski Beşiktaş yöneticisi olan eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu geçen hafta silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybetti.
Sabah gazetesinden Ömer Karahan'ın haberine göre eşinin ölümünün ardından zor günler geçiren Erken çevresindekilerin uyarılarına rağmen sürekli ilaç kullanıp uyumak istiyor. Eşinin kullandığı tespihi de elinden hiç bırakmayan ve önceki gün eşi için mevlit okutan Erken, "Hocayla konuştum, 'Kızım ağlama, ağladıkça eşini üzersin' dediği için artık ağlamayacağım. Ama çok zor, dayanamıyorum" diye konuştu.
Ece Erken: Keşke ben ölseydim - Sputnik Türkiye, 1920, 28.01.2022
TÜRKİYE
Ece Erken: Keşke ben ölseydim
28 Ocak, 14:42
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