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Putin, Erdoğan’a geçmiş olsun dileklerini iletti
Putin, Erdoğan’a geçmiş olsun dileklerini iletti
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kovid-19 testleri pozitif çıkan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan’a geçmiş olsun dileklerini... 06.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-06T17:39+0300
2022-02-06T17:39+0300
koronavirüs
rusya
vladimir putin
recep tayyip erdoğan
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Kremlin’in açıklamasına göre Rusya lideri Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ilettiği telgrafta, “Sayın cumhurbaşkanı, sevgili dostum, sizi ve eşinizi içten bir biçimde destelediğimi söylemek isterim” dedi. Rusya Devlet Başkanı mesajında şu ifadeleri kullandı: “İnanıyorum ki yaşama enerjiniz ve neşeli ruhunuz virüsü bir an önce atlatmanıza yardımcı olacaktır. Her ikinizin de tamamen iyileşmesini ve uzun yıllar sağlıklı kalmanızı kalpten diliyorum.”
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rusya, vladimir putin, recep tayyip erdoğan, koronavirüs

Putin, Erdoğan’a geçmiş olsun dileklerini iletti

17:39 06.02.2022
© AARusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı uğurladı
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı uğurladı - Sputnik Türkiye, 1920, 06.02.2022
© AA
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kovid-19 testleri pozitif çıkan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan’a geçmiş olsun dileklerini iletti.
Kremlin’in açıklamasına göre Rusya lideri Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ilettiği telgrafta, “Sayın cumhurbaşkanı, sevgili dostum, sizi ve eşinizi içten bir biçimde destelediğimi söylemek isterim” dedi.
Rusya Devlet Başkanı mesajında şu ifadeleri kullandı: “İnanıyorum ki yaşama enerjiniz ve neşeli ruhunuz virüsü bir an önce atlatmanıza yardımcı olacaktır. Her ikinizin de tamamen iyileşmesini ve uzun yıllar sağlıklı kalmanızı kalpten diliyorum.”
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