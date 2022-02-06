Putin, Erdoğan’a geçmiş olsun dileklerini iletti

Kremlin’in açıklamasına göre Rusya lideri Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ilettiği telgrafta, “Sayın cumhurbaşkanı, sevgili dostum, sizi ve eşinizi içten bir biçimde destelediğimi söylemek isterim” dedi. Rusya Devlet Başkanı mesajında şu ifadeleri kullandı: “İnanıyorum ki yaşama enerjiniz ve neşeli ruhunuz virüsü bir an önce atlatmanıza yardımcı olacaktır. Her ikinizin de tamamen iyileşmesini ve uzun yıllar sağlıklı kalmanızı kalpten diliyorum.”
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kovid-19 testleri pozitif çıkan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan’a geçmiş olsun dileklerini iletti.
Kremlin’in açıklamasına göre Rusya lideri Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ilettiği telgrafta, “Sayın cumhurbaşkanı, sevgili dostum, sizi ve eşinizi içten bir biçimde destelediğimi söylemek isterim” dedi.
Rusya Devlet Başkanı mesajında şu ifadeleri kullandı: “İnanıyorum ki yaşama enerjiniz ve neşeli ruhunuz virüsü bir an önce atlatmanıza yardımcı olacaktır. Her ikinizin de tamamen iyileşmesini ve uzun yıllar sağlıklı kalmanızı kalpten diliyorum.”