https://tr.sputniknews.com/20220206/putin-erdogana-gecmis-olsun-dileklerini-iletti---1053533284.html

Putin, Erdoğan’a geçmiş olsun dileklerini iletti

Putin, Erdoğan’a geçmiş olsun dileklerini iletti

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kovid-19 testleri pozitif çıkan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan’a geçmiş olsun dileklerini... 06.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-06T17:39+0300

2022-02-06T17:39+0300

2022-02-06T17:39+0300

koronavirüs

rusya

vladimir putin

recep tayyip erdoğan

koronavirüs

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Kremlin’in açıklamasına göre Rusya lideri Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ilettiği telgrafta, “Sayın cumhurbaşkanı, sevgili dostum, sizi ve eşinizi içten bir biçimde destelediğimi söylemek isterim” dedi. Rusya Devlet Başkanı mesajında şu ifadeleri kullandı: “İnanıyorum ki yaşama enerjiniz ve neşeli ruhunuz virüsü bir an önce atlatmanıza yardımcı olacaktır. Her ikinizin de tamamen iyileşmesini ve uzun yıllar sağlıklı kalmanızı kalpten diliyorum.”

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rusya, vladimir putin, recep tayyip erdoğan, koronavirüs