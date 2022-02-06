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Rockefeller ailesi, Picasso'nun tablosu Guernica'nın duvar halısı versiyonunu BM'ye geri gönderdi
Rockefeller ailesi, Picasso'nun tablosu Guernica'nın duvar halısı versiyonunu BM'ye geri gönderdi
Pablo Picasso'nun dünyaca ünlü savaş karşıtı tablosu Guernica'nın duvar halısı versiyonu, Rockefeller ailesinin eseri geri göndermesinin ardından Birleşmiş... 06.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-06T04:57+0300
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yaşam
pablo picasso
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Rockefeller ailesi, Picasso'nun savaş karşıtı tablosunun işlendiği halıyı BM'ye geri gönderdiBM Güvenlik Konseyi'nin girişindeki duvardan geçen yıl kaldırılan 'Guernica'nın duvar halısı versiyonu yeniden asıldı.Duvar halısının sahibi Nelson Rockefeller Jr, yıllar önce Rockefeller ailesi tarafından BM'ye ödünç verilen ve Şubat 2021'de geri alınan eseri, yeniden BM'ye gönderdiklerini açıkladı.Picasso'nun savaşın vahşetini gözler önüne seren dünyaca ünlü eseri Guernica'nın duvar halısı versiyonu, BM Güvenlik Konseyi'nin girişindeki duvara yeniden asıldı.Fransız Jacqueline de La Baume-Dürrbach tarafından dokunan duvar halısı, sahibi Amerikalı iş insanı Nelson Rockefeller tarafından 1984'te BM'ye ödünç verilmişti.'Guernica'nın duvar halısı versiyonu, 1985 yılından beri BM'de sergileniyordu.
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rockefeller, pablo picasso, bmgk, halı

Rockefeller ailesi, Picasso'nun tablosu Guernica'nın duvar halısı versiyonunu BM'ye geri gönderdi

04:57 06.02.2022 (güncellendi: 04:59 06.02.2022)
© AFP 2021 / DREW ANGERERPicasso Guernica
Picasso Guernica - Sputnik Türkiye, 1920, 06.02.2022
© AFP 2021 / DREW ANGERER
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Pablo Picasso'nun dünyaca ünlü savaş karşıtı tablosu Guernica'nın duvar halısı versiyonu, Rockefeller ailesinin eseri geri göndermesinin ardından Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) girişindeki duvarda yeniden yerini aldı. Guernica daha önce 36 yıl asılı kaldığı BMGK girişinde asılı durmuştu
Rockefeller ailesi, Picasso'nun savaş karşıtı tablosunun işlendiği halıyı BM'ye geri gönderdi
BM Güvenlik Konseyi'nin girişindeki duvardan geçen yıl kaldırılan 'Guernica'nın duvar halısı versiyonu yeniden asıldı.
Duvar halısının sahibi Nelson Rockefeller Jr, yıllar önce Rockefeller ailesi tarafından BM'ye ödünç verilen ve Şubat 2021'de geri alınan eseri, yeniden BM'ye gönderdiklerini açıkladı.
Picasso'nun savaşın vahşetini gözler önüne seren dünyaca ünlü eseri Guernica'nın duvar halısı versiyonu, BM Güvenlik Konseyi'nin girişindeki duvara yeniden asıldı.
Fransız Jacqueline de La Baume-Dürrbach tarafından dokunan duvar halısı, sahibi Amerikalı iş insanı Nelson Rockefeller tarafından 1984'te BM'ye ödünç verilmişti.
'Guernica'nın duvar halısı versiyonu, 1985 yılından beri BM'de sergileniyordu.
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