https://tr.sputniknews.com/20220206/rockefeller-ailesi-picassonun-guernica-tablosunun-islendigi-haliyi-bmye-geri-gonderdi-1053518618.html

Rockefeller ailesi, Picasso'nun tablosu Guernica'nın duvar halısı versiyonunu BM'ye geri gönderdi

Rockefeller ailesi, Picasso'nun tablosu Guernica'nın duvar halısı versiyonunu BM'ye geri gönderdi

Pablo Picasso'nun dünyaca ünlü savaş karşıtı tablosu Guernica'nın duvar halısı versiyonu, Rockefeller ailesinin eseri geri göndermesinin ardından Birleşmiş... 06.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-06T04:57+0300

2022-02-06T04:57+0300

2022-02-06T04:59+0300

rockefeller

yaşam

pablo picasso

bmgk

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Rockefeller ailesi, Picasso'nun savaş karşıtı tablosunun işlendiği halıyı BM'ye geri gönderdiBM Güvenlik Konseyi'nin girişindeki duvardan geçen yıl kaldırılan 'Guernica'nın duvar halısı versiyonu yeniden asıldı.Duvar halısının sahibi Nelson Rockefeller Jr, yıllar önce Rockefeller ailesi tarafından BM'ye ödünç verilen ve Şubat 2021'de geri alınan eseri, yeniden BM'ye gönderdiklerini açıkladı.Picasso'nun savaşın vahşetini gözler önüne seren dünyaca ünlü eseri Guernica'nın duvar halısı versiyonu, BM Güvenlik Konseyi'nin girişindeki duvara yeniden asıldı.Fransız Jacqueline de La Baume-Dürrbach tarafından dokunan duvar halısı, sahibi Amerikalı iş insanı Nelson Rockefeller tarafından 1984'te BM'ye ödünç verilmişti.'Guernica'nın duvar halısı versiyonu, 1985 yılından beri BM'de sergileniyordu.

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rockefeller, pablo picasso, bmgk, halı