Rus diplomat Polyanskiy’den ABD’ye Donetsk’in bombalanmasına tepki verme çağrısı

Rusya'nın BM Daimi Temsilci Yardımcısı Dmitriy Polyanskiy, ABD'ye Ukrayna ordusunun Donetsk’e yönelik bombardımanına tepki vermesi çağrısında bulundu.Rus diplomat, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin havan toplarıyla gerçekleştirdiği saldırının ardından şehrin eteklerinden yükselen dumanı gösteren fotoğrafı ekleyerek, şu ifadeleri kullandı:Bugün sabah saatlerinde Ateşkes Kontrol ve Koordinasyon Ortak Merkezi'ndeki Lugansk Halk Cumhuriyeti temsilciliği, Ukrayna güvenlik güçlerinin şehrin batı eteklerini bombaladığını duyurmuştu. Saldırı, Donetsk Belediye Başkanı Aleksey Kulemzin tarafından da doğrulanmıştı.
Rusya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilci Yardımcısı Polyanskiy, ABD'ye Donetsk’e yönelik bombardımana tepki vermesi çağrısı yaptı.
Rusya'nın BM Daimi Temsilci Yardımcısı Dmitriy Polyanskiy, ABD'ye Ukrayna ordusunun Donetsk’e yönelik bombardımanına tepki vermesi çağrısında bulundu.
Rus diplomat, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin havan toplarıyla gerçekleştirdiği saldırının ardından şehrin eteklerinden yükselen dumanı gösteren fotoğrafı ekleyerek, şu ifadeleri kullandı:
“Batı, Rusya'nın sözde ‘Ukrayna'ya saldırma planları’ etrafında gürültü koparmaya devam ederken, Ukrayna ordusu, Minsk anlaşmalarını açıkça ihlal ederek yerleşim alanlarını bombalamaya ve sivilleri öldürmeye ve sakat bırakmaya devam ediyor. ABD'nin BM Büyükelçisi'nin tepkisi nerede?”
Bugün sabah saatlerinde Ateşkes Kontrol ve Koordinasyon Ortak Merkezi'ndeki Lugansk Halk Cumhuriyeti temsilciliği, Ukrayna güvenlik güçlerinin şehrin batı eteklerini bombaladığını duyurmuştu. Saldırı, Donetsk Belediye Başkanı Aleksey Kulemzin tarafından da doğrulanmıştı.