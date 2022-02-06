https://tr.sputniknews.com/20220206/rusya-olimpiyat-komitesi-takimi-pekinde-ilk-altin-madalyayi-kazandi--1053529459.html
Rusya Olimpiyat Komitesi takımı, Pekin’de ilk altın madalyayı kazandı
Rusya Olimpiyat Komitesi takımı, Pekin’de ilk altın madalyayı kazandı
Rus sporcu Aleksandr Bolşunov, Pekin Kış Olimpiyatları’nda 30 kilometre erkekler skiathlon yarışını birinci sırada tamamlayıp takımına ilk altın madalyayı... 06.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-06T15:21+0300
2022-02-06T15:21+0300
2022-02-06T15:28+0300
rusya olimpiyat komitesi (roc)
kış olimpiyat oyunları
pekin olimpiyatları
altın madalya
2022 kış olimpiyatları
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2022 Pekin Kış Olimpiyatları’nda 30 kilometre erkekler skiathlon yarışını 1 saat 16 dakika 9.8 saniyede tamamlayan Rus sporcu Bolşunov, takımına olimpiyatlardaki ilk altın madalyasını getirmiş oldu. Takım arkadaşı Denis Spitsov da yarışı Bolşunov’dan 1 dakika 11 saniye sonra tamamlayarak gümüş madalyayı aldı. Bronz madalya ise skiathlon yarışını Bolşunov’dan iki dakika sonra bitiren Finlandiyalı Livo Niskanen’e gitti 30 kilometre erkekler skiathlon yarışında bir Rus sporcunun altın, birinin gümüş madalya almasıyla Rusya Olimpiyat Komitesi takımı bir süre için madalya tablosunun ilk sırasına çıktı. Rusya, Pekin Kış Olimpiyatları’nda kendi ismi ve bayrağı ile yarışamıyor. Zira ülkede devlet destekli bir doping programı uygulandığına ilişkin iddialar yüzünden Rusya, uluslararası müsabakalardan men edilmiş durumda. Ancak Rus sporcuların, Rusya Olimpiyat Komitesi takımı bayrağı altında yarışlara katılmalarına izin veriliyor.
https://tr.sputniknews.com/20220205/rusyanin-pekin-kis-olimpiyatlarindaki-ilk-madalyasi-kayakci-nepryaevadan-1053504780.html
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rusya olimpiyat komitesi (roc), kış olimpiyat oyunları, pekin olimpiyatları, altın madalya
Rusya Olimpiyat Komitesi takımı, Pekin’de ilk altın madalyayı kazandı
15:21 06.02.2022 (güncellendi: 15:28 06.02.2022) Abone ol
Rus sporcu Aleksandr Bolşunov, Pekin Kış Olimpiyatları’nda 30 kilometre erkekler skiathlon yarışını birinci sırada tamamlayıp takımına ilk altın madalyayı getirdi.
2022 Pekin Kış Olimpiyatları’nda 30 kilometre erkekler skiathlon yarışını 1 saat 16 dakika 9.8 saniyede tamamlayan Rus sporcu Bolşunov, takımına olimpiyatlardaki ilk altın madalyasını getirmiş oldu.
Takım arkadaşı Denis Spitsov da yarışı Bolşunov’dan 1 dakika 11 saniye sonra tamamlayarak gümüş madalyayı aldı.
Bronz madalya ise skiathlon yarışını Bolşunov’dan iki dakika sonra bitiren Finlandiyalı Livo Niskanen’e gitti
30 kilometre erkekler skiathlon yarışında bir Rus sporcunun altın, birinin gümüş madalya almasıyla Rusya Olimpiyat Komitesi takımı bir süre için madalya tablosunun ilk sırasına çıktı. Rusya, Pekin Kış Olimpiyatları’nda kendi ismi ve bayrağı ile yarışamıyor. Zira ülkede devlet destekli bir doping programı uygulandığına ilişkin iddialar yüzünden Rusya, uluslararası müsabakalardan men edilmiş durumda. Ancak Rus sporcuların, Rusya Olimpiyat Komitesi takımı bayrağı altında yarışlara katılmalarına izin veriliyor.