https://tr.sputniknews.com/20220206/rusya-olimpiyat-komitesi-takimi-pekinde-ilk-altin-madalyayi-kazandi--1053529459.html

Rusya Olimpiyat Komitesi takımı, Pekin’de ilk altın madalyayı kazandı

Rusya Olimpiyat Komitesi takımı, Pekin’de ilk altın madalyayı kazandı

Rus sporcu Aleksandr Bolşunov, Pekin Kış Olimpiyatları’nda 30 kilometre erkekler skiathlon yarışını birinci sırada tamamlayıp takımına ilk altın madalyayı... 06.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-06T15:21+0300

2022-02-06T15:21+0300

2022-02-06T15:28+0300

rusya olimpiyat komitesi (roc)

kış olimpiyat oyunları

pekin olimpiyatları

altın madalya

2022 kış olimpiyatları

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2022 Pekin Kış Olimpiyatları’nda 30 kilometre erkekler skiathlon yarışını 1 saat 16 dakika 9.8 saniyede tamamlayan Rus sporcu Bolşunov, takımına olimpiyatlardaki ilk altın madalyasını getirmiş oldu. Takım arkadaşı Denis Spitsov da yarışı Bolşunov’dan 1 dakika 11 saniye sonra tamamlayarak gümüş madalyayı aldı. Bronz madalya ise skiathlon yarışını Bolşunov’dan iki dakika sonra bitiren Finlandiyalı Livo Niskanen’e gitti 30 kilometre erkekler skiathlon yarışında bir Rus sporcunun altın, birinin gümüş madalya almasıyla Rusya Olimpiyat Komitesi takımı bir süre için madalya tablosunun ilk sırasına çıktı. Rusya, Pekin Kış Olimpiyatları’nda kendi ismi ve bayrağı ile yarışamıyor. Zira ülkede devlet destekli bir doping programı uygulandığına ilişkin iddialar yüzünden Rusya, uluslararası müsabakalardan men edilmiş durumda. Ancak Rus sporcuların, Rusya Olimpiyat Komitesi takımı bayrağı altında yarışlara katılmalarına izin veriliyor.

https://tr.sputniknews.com/20220205/rusyanin-pekin-kis-olimpiyatlarindaki-ilk-madalyasi-kayakci-nepryaevadan-1053504780.html

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rusya olimpiyat komitesi (roc), kış olimpiyat oyunları, pekin olimpiyatları, altın madalya