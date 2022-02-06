https://tr.sputniknews.com/20220206/sakaryada-tribun-coktu-3-cocuk-yarali-1053528170.html

Sakarya’da tribün çöktü: 3 çocuk yaralı

Sakarya’da tribün çöktü: 3 çocuk yaralı

Sakarya’nın Serdivan ilçesinde bulunan Kazımpaşa Stadı’ndaki hazırlık maçı esnasında tribün çöktü, 3 çocuk yaralandı. 06.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-06T14:32+0300

2022-02-06T14:32+0300

2022-02-06T14:32+0300

türkiye

sakarya

tribün

çökme

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Sakarya'da, Kazımpaşa Birlik Spor’un altyapısında oynayan D.K., T.S. ve ismi henüz öğrenilemeyen 3 arkadaş hazırlık maçı için stada geldi. Çocukların tribüne çıktığı esnada, tribün çöktü.Yaşanan olayda zemine çakılan D.K. T.S. ve ismi henüz öğrenilemeyen 3 çocuk yaralandı. Konunun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.Yaralı çocuklar olay yerinde yapılan ilk müdahaleleri sonrasında hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Çocuklardan birinin ayağında kırık oluştuğu öğrenilirken, olay sonrasında çöken tribünlerin alt kısmında yapılan incelemelerde ise tribünlerin ayakta kalmasını sağlayan demir direklerin çürük olması dikkatlerden kaçmadı. Konuyla ilgili inceleme başlatıldı.

https://tr.sputniknews.com/20190218/karnaval-sirasinda-sahne-coktu-arjantin-1037735565.html

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sakarya, tribün, çökme