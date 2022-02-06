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Sakarya’da tribün çöktü: 3 çocuk yaralı
Sakarya’da tribün çöktü: 3 çocuk yaralı
Sakarya’nın Serdivan ilçesinde bulunan Kazımpaşa Stadı’ndaki hazırlık maçı esnasında tribün çöktü, 3 çocuk yaralandı. 06.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-06T14:32+0300
2022-02-06T14:32+0300
türkiye
sakarya
tribün
çökme
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Sakarya'da, Kazımpaşa Birlik Spor’un altyapısında oynayan D.K., T.S. ve ismi henüz öğrenilemeyen 3 arkadaş hazırlık maçı için stada geldi. Çocukların tribüne çıktığı esnada, tribün çöktü.Yaşanan olayda zemine çakılan D.K. T.S. ve ismi henüz öğrenilemeyen 3 çocuk yaralandı. Konunun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.Yaralı çocuklar olay yerinde yapılan ilk müdahaleleri sonrasında hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Çocuklardan birinin ayağında kırık oluştuğu öğrenilirken, olay sonrasında çöken tribünlerin alt kısmında yapılan incelemelerde ise tribünlerin ayakta kalmasını sağlayan demir direklerin çürük olması dikkatlerden kaçmadı. Konuyla ilgili inceleme başlatıldı.
https://tr.sputniknews.com/20190218/karnaval-sirasinda-sahne-coktu-arjantin-1037735565.html
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sakarya, tribün, çökme

Sakarya’da tribün çöktü: 3 çocuk yaralı

14:32 06.02.2022
© İHA / MURAT HAZERSakarya’da tribün çöktü: 3 çocuk yaralı
Sakarya’da tribün çöktü: 3 çocuk yaralı - Sputnik Türkiye, 1920, 06.02.2022
© İHA / MURAT HAZER
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Sakarya’nın Serdivan ilçesinde bulunan Kazımpaşa Stadı’ndaki hazırlık maçı esnasında tribün çöktü, 3 çocuk yaralandı.
Sakarya'da, Kazımpaşa Birlik Spor’un altyapısında oynayan D.K., T.S. ve ismi henüz öğrenilemeyen 3 arkadaş hazırlık maçı için stada geldi. Çocukların tribüne çıktığı esnada, tribün çöktü.
Yaşanan olayda zemine çakılan D.K. T.S. ve ismi henüz öğrenilemeyen 3 çocuk yaralandı. Konunun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralı çocuklar olay yerinde yapılan ilk müdahaleleri sonrasında hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Çocuklardan birinin ayağında kırık oluştuğu öğrenilirken, olay sonrasında çöken tribünlerin alt kısmında yapılan incelemelerde ise tribünlerin ayakta kalmasını sağlayan demir direklerin çürük olması dikkatlerden kaçmadı. Konuyla ilgili inceleme başlatıldı.
Karnaval kutlamaları sırasında sahne çöktü: 34 kişi yaralandı - Sputnik Türkiye, 1920, 18.02.2019
DÜNYA
Karnaval kutlamaları sırasında sahne çöktü: 34 kişi yaralandı
18 Şubat 2019, 20:40
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