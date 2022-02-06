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https://tr.sputniknews.com/20220206/sinopta-iki-grup-arasinda-cikan-silahli-kavgada-2-kisi-oldu-6-kisi-yaralandi-1053519050.html
Sinop'ta iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü, 6 kişi yaralandı
Sinop'ta iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü, 6 kişi yaralandı
Sinop'un Boyabat ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı. 06.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-06T05:43+0300
2022-02-06T05:59+0300
türkiye
sinop
kavga
silahlı kavga
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Bağlar Mahallesi'nde daha önceden aralarında husumet bulunan taraflar barışmak için bir araya geldi.Burada taraflar arasında başlayan tartışmanın kavgaya dönüştüğü olayda 8 kişi çeşitli şekilde yaralandı.Sağlık ekiplerince Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan tabancayla vurulan Aşkın Ç. ve Cemal E. yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.Diğer yaralılar ilk müdahalelerinin ardından kentteki farklı hastanelere sevk edildi.Bu arada emniyet güçlerince olayın meydana geldiği mahalle ile hastane önünde geniş güvenlik önlemleri alındı.Vali Erol Karaömeroğlu ve İl Emniyet Müdürü Cahit Şahin'de ilçeye gelerek olaya ilişkin bilgi aldı.Sinop Valiliğinden yapılan açıklamada, "Yaşanan olaya hızlı bir şekilde müdahale edilmiş olup, olaya karıştığı tespit edilen failler gözaltına alınmıştır" ifadesi kullanıldı.​​​​​​​
türkiye
sinop
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sinop, kavga, silahlı kavga

Sinop'ta iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü, 6 kişi yaralandı

05:43 06.02.2022 (güncellendi: 05:59 06.02.2022)
© AASinop acil
Sinop acil - Sputnik Türkiye, 1920, 06.02.2022
© AA
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Sinop'un Boyabat ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.
Bağlar Mahallesi'nde daha önceden aralarında husumet bulunan taraflar barışmak için bir araya geldi.
Burada taraflar arasında başlayan tartışmanın kavgaya dönüştüğü olayda 8 kişi çeşitli şekilde yaralandı.
Sağlık ekiplerince Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan tabancayla vurulan Aşkın Ç. ve Cemal E. yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Diğer yaralılar ilk müdahalelerinin ardından kentteki farklı hastanelere sevk edildi.
Bu arada emniyet güçlerince olayın meydana geldiği mahalle ile hastane önünde geniş güvenlik önlemleri alındı.
Vali Erol Karaömeroğlu ve İl Emniyet Müdürü Cahit Şahin'de ilçeye gelerek olaya ilişkin bilgi aldı.
Sinop Valiliğinden yapılan açıklamada, "Yaşanan olaya hızlı bir şekilde müdahale edilmiş olup, olaya karıştığı tespit edilen failler gözaltına alınmıştır" ifadesi kullanıldı.​​​​​​​
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