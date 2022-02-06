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Tansu Çiller'in parti kuracağı iddialarına avukatından yanıt: Gerçekle hiçbir ilgisi yoktur
Tansu Çiller'in parti kuracağı iddialarına avukatından yanıt: Gerçekle hiçbir ilgisi yoktur
Tansu Çiller'in avukatı Dilek Özaşık, Çiller'in AK Parti'ye hizmet etmek ve İYİ Parti oylarını bölmek için parti kuracağını öne sürülen Koray Aydın'a yanıt... 06.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-06T15:55+0300
2022-02-06T16:02+0300
tansu çiller
politika
koray aydın
parti
iddia
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İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın, Sözcü'den Ruha Mengi'ye yaptığı açıklamada eski başbakanlardan Tansu Çiller'in parti kurma hazırlığında olduğunu söyleyerek, "Bir partiyi kurmak istiyorlar ve bol vaatlerle insanları çekmeye çalışıyorlar. Bu partinin görev alanı, tek hedefi sadece İYİ Parti'dir, yüzde yüz böyledir, bunun şüphesi yok. Tansu Çiller, AK Parti'den oy koparan İYİ Parti'nin oylarını kırmaya çalışmak için Erdoğan tarafından görevlendirilmiş" ifadelerini kullandı. Koray Aydın'a Çiller cephesinden yanıt gecikmedi.'Gizli bir gündemle siyasi parti kuracağına...'Tansu Çiller'in avukatı Dilek Özaşık, Çiller'in siyasi parti kuracağı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi. Özaşık, yaptığı yazılı açıklamada, "Bazı medya organlarında eski Başbakan Prof. Dr. Tansu Çiller'in birtakım amaçlara hizmet etmek için, gizli bir gündemle siyasi parti kuracağına dair yaratılmak istenilen algının gerçekle hiçbir ilgisi yoktur. Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunulur" ifadelerini kullandı.
https://tr.sputniknews.com/20220206/iyi-partili-aydin-erdogan-tarafindan-gorevlendirilen-tansu-ciller-parti-kuruyor-1053521443.html
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tansu çiller, koray aydın, parti, iddia

Tansu Çiller'in parti kuracağı iddialarına avukatından yanıt: Gerçekle hiçbir ilgisi yoktur

15:55 06.02.2022 (güncellendi: 16:02 06.02.2022)
© AATansu Çiller
Tansu Çiller - Sputnik Türkiye, 1920, 06.02.2022
© AA
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Tansu Çiller'in avukatı Dilek Özaşık, Çiller'in AK Parti'ye hizmet etmek ve İYİ Parti oylarını bölmek için parti kuracağını öne sürülen Koray Aydın'a yanıt verdi. Özaşık, "Çiller'in birtakım amaçlara hizmet etmek için, gizli bir gündemle siyasi parti kuracağına dair yaratılmak istenilen algının gerçekle hiçbir ilgisi yoktur" ifadelerini kullandı.
İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın, Sözcü'den Ruha Mengi'ye yaptığı açıklamada eski başbakanlardan Tansu Çiller'in parti kurma hazırlığında olduğunu söyleyerek, "Bir partiyi kurmak istiyorlar ve bol vaatlerle insanları çekmeye çalışıyorlar. Bu partinin görev alanı, tek hedefi sadece İYİ Parti'dir, yüzde yüz böyledir, bunun şüphesi yok. Tansu Çiller, AK Parti'den oy koparan İYİ Parti'nin oylarını kırmaya çalışmak için Erdoğan tarafından görevlendirilmiş" ifadelerini kullandı. Koray Aydın'a Çiller cephesinden yanıt gecikmedi.

'Gizli bir gündemle siyasi parti kuracağına...'

Tansu Çiller'in avukatı Dilek Özaşık, Çiller'in siyasi parti kuracağı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi. Özaşık, yaptığı yazılı açıklamada, "Bazı medya organlarında eski Başbakan Prof. Dr. Tansu Çiller'in birtakım amaçlara hizmet etmek için, gizli bir gündemle siyasi parti kuracağına dair yaratılmak istenilen algının gerçekle hiçbir ilgisi yoktur. Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunulur" ifadelerini kullandı.
Tansu Çiller - Sputnik Türkiye, 1920, 06.02.2022
POLİTİKA
İYİ Partili Aydın: Erdoğan tarafından görevlendirilen Tansu Çiller parti kuruyor
10:39
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