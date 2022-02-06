https://tr.sputniknews.com/20220206/tansu-cillerin-parti-kuracagi-iddialarina-avukatindan-yanit-gercekle-hicbir-ilgisi-yoktur-1053530424.html

Tansu Çiller'in parti kuracağı iddialarına avukatından yanıt: Gerçekle hiçbir ilgisi yoktur

Tansu Çiller'in parti kuracağı iddialarına avukatından yanıt: Gerçekle hiçbir ilgisi yoktur

Tansu Çiller'in avukatı Dilek Özaşık, Çiller'in AK Parti'ye hizmet etmek ve İYİ Parti oylarını bölmek için parti kuracağını öne sürülen Koray Aydın'a yanıt... 06.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-06T15:55+0300

2022-02-06T15:55+0300

2022-02-06T16:02+0300

tansu çiller

politika

koray aydın

parti

iddia

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İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın, Sözcü'den Ruha Mengi'ye yaptığı açıklamada eski başbakanlardan Tansu Çiller'in parti kurma hazırlığında olduğunu söyleyerek, "Bir partiyi kurmak istiyorlar ve bol vaatlerle insanları çekmeye çalışıyorlar. Bu partinin görev alanı, tek hedefi sadece İYİ Parti'dir, yüzde yüz böyledir, bunun şüphesi yok. Tansu Çiller, AK Parti'den oy koparan İYİ Parti'nin oylarını kırmaya çalışmak için Erdoğan tarafından görevlendirilmiş" ifadelerini kullandı. Koray Aydın'a Çiller cephesinden yanıt gecikmedi.'Gizli bir gündemle siyasi parti kuracağına...'Tansu Çiller'in avukatı Dilek Özaşık, Çiller'in siyasi parti kuracağı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi. Özaşık, yaptığı yazılı açıklamada, "Bazı medya organlarında eski Başbakan Prof. Dr. Tansu Çiller'in birtakım amaçlara hizmet etmek için, gizli bir gündemle siyasi parti kuracağına dair yaratılmak istenilen algının gerçekle hiçbir ilgisi yoktur. Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunulur" ifadelerini kullandı.

https://tr.sputniknews.com/20220206/iyi-partili-aydin-erdogan-tarafindan-gorevlendirilen-tansu-ciller-parti-kuruyor-1053521443.html

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tansu çiller, koray aydın, parti, iddia