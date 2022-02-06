https://tr.sputniknews.com/20220206/tarihin-en-buyuk-bilim-sahtekarligi-darwinin-evrim-teorisi-calinti-iddiasi-1053531474.html

'Tarihin en büyük bilim sahtekarlığı': 'Darwin'in evrim teorisi çalıntı' iddiası

'Tarihin en büyük bilim sahtekarlığı': 'Darwin'in evrim teorisi çalıntı' iddiası

Bilim tarihinin en önemli isimlerinden birisi olarak kabul edilen Charles Darwin intihal ile suçlandı. Science Fraud: Darwin's Plagiarism of Patrick Matthew's... 06.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-06T16:29+0300

2022-02-06T16:29+0300

2022-02-06T16:33+0300

evrim

yaşam

charles darwin

çalıntı

iddia

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İngiliz biyolog Charles Darwin, tüm yaşam türlerinin ortak atalardan geldiğini ve doğal seleksiyonla evrimleştiğini öne sürdüğü evrim üzerine yaptığı çalışma nedeniyle, insanlık tarihinin en etkili isimlerinden biri olarak görülüyor.Ancak bir kitap tabiri caizse bilim dünyasının gündemine bomba gibi düştü. Dr Mike Sutton tarafından kaleme alınan kitap Darwin'i intihal ile suçluyor.Darwin'in Evrim Teorisi bilimde temel bir kavram olarak kabul edilir, ancak Dr Mike Sutton bunun bir doğa bilimcinin çalışmalarını kopyalamak için küstah bir girişimden başka bir şey olmadığı görüşünde.Hürriyet’in Science Fraud: Darwin's Plagiarism of Patrick Matthew's Theory isimli kitaptan aktardığına göre Darwin, Türlerin Kökeni Üzerine kitabını yazarken Patrick Matthew'un 'Deniz Kerestesi ve Ağaç Yetiştiriciliği Üzerine' isimli kitabından esinlendi.'Darwin kelimeleri değiştirdi'Sutton konu ile ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:Eşinin mektupları delil olduDarwin'e karşı daha önce intihal iddiaları ileri sürülmüştü. Ancak Dr Sutton'ın kitabı, 'hırsızlığın' yeni kanıtlarını sunduğu iddiasında.Söz konusu kitapta Darwin'in karısı Emma'nın Patrick Matthew'a yazdığı iddia edilen bir mektup yer alıyor.Mektup'ta Darwin'in karısı Matthew'a evrim teorisinin onun 'özgün çocuğu' olduğunu kabul ediyor, ancak Darwin onu 'kendi çocuğu gibi' beslediği belirtiliyor.Nottingham Trent Üniversitesi'nden Profesör Mark Griffiths kitapla ilgili olarak, Dr Sutton'ın sunduğu kanıtların evrim teorisinin ilk kez Patrick Matthew tarafından ortaya atıldığını kesin olarak gösterdiğini söyledi.

https://tr.sputniknews.com/20170625/abd-turkiye-yok-olan-evrim-teorisi-tartisiyor-1029031021.html

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evrim, charles darwin, çalıntı, iddia