https://tr.sputniknews.com/20220206/tum-birikimiyle-aldigi-otomobilin-uzerine-balkon-coktu-ev-sahibinin-umursamazligindan-oldu-1053527603.html

Tüm birikimiyle aldığı otomobilin üzerine balkon çöktü: 'Ev sahibinin umursamazlığından oldu'

Tüm birikimiyle aldığı otomobilin üzerine balkon çöktü: 'Ev sahibinin umursamazlığından oldu'

Amasya'da 45 yaşındaki inşaat ustası Mehmet Havza'nın tüm birikimi ile aldığı ikinci el otomobilin üzerine balkon çöktü. Kaskosuz otomobili büyük hasar gören... 06.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-06T14:10+0300

2022-02-06T14:10+0300

2022-02-06T14:11+0300

amasya

araba

balkon

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Amasya'da inşaat ustası Mehmet Havza geçen hafta eşinin ziynet eşyalarını da bozdurup uzun süredir çalışarak yaptığı birikimiyle 105 bin TL'ye ikinci el otomobil satın aldı. Havza'nın birkaç kez kullandığı otomobilin üzerine, önüne park ettiği metruk binanın balkonu çöktü. Otomobilde büyük hasar oluştu. Parası yetmediği için kasko yaptıramayan Havza şikayetçi olduğu bina sahibinden masrafının karşılanmasını istedi: "Gürültüye dışarı çıktığımda aracımın üzerine yukarıdan evin balkonunun uçtuğunu gördüm. Bilmiyorum, ne yapacağım. Aracımı yeni almıştım, 1 hafta olmuştu. Ev sahibinin umursamazlığından dolayı balkon yıkıldı. Daha önceden de dilekçelerimiz mevcut. 'Bu bina yıkılsın yoksa etrafa zarar verecek' dedik. Sahip çıkan olmadı. Bu zararımın karşılanıp gereğinin yapılmasını istiyorum."

amasya

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amasya, araba, balkon