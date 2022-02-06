https://tr.sputniknews.com/20220206/turkiyede-benzeri-olmayan-90-santimetrelik-tespih-9-usta-7-ay-calisarak-yapti-1053528392.html

Türkiye'de benzeri olmayan 90 santimetrelik tespih: 9 usta 7 ay çalışarak yaptı

Türkiye'de benzeri olmayan 90 santimetrelik tespih: 9 usta 7 ay çalışarak yaptı

Türkiye’de tek olma özelliği taşıyan 90 santimetrelik tespih Türkiye’nin en seçkin 9 ustası tarafından 7 aylık çalışmayla yapıldı. 06.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-06T14:48+0300

2022-02-06T14:48+0300

2022-02-06T14:58+0300

tespih

yaşam

türkiye

yapım

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Tespihin yapılışı, kullanılan malzeme ve ülkenin seçkin ustalarının çalışmasıyla Türkiye’de şu anda tek olmak özelliği taşıyan tespihin yapımına 2021 Temmuz ayında başladı. 9 seçkin usta, 7 ay titizlikle çalıştı. Her bir habbesi 22x27 milimetre olmak üzere sistemi ile birlikte toplam uzunluğu 90 santimetreyi bulan tespih görenleri kendine hayran bıraktı.‘100 yıl sonra da bu tespihi yaparak anılmak istendim’Tespih sanatçısı ve koleksiyoncu Yusuf Ekşioğlu, uzun zamandır tespihlere ilgi duyduğunu anlattı:‘Tespihin yapımında ülkemizin seçkin 9 ustası çalıştı’Tespihin ahşap muhafaza kutusunun ve şövalye denilen kısmının Kastamonulu ustalar tarafından yapıldığına dikkat çeken Ekşioğlu, “Bilindiği üzere Kastamonu ormanlarıyla ve ahşap sanatıyla ünlü bir ildir. Bizde bu hatırayı ve ahşaptaki ustalığımızı tespihimizde yaşatmak istedik. Tespihimizde kullanılan ağaç cevizin kök kısmından imal ediliyor ve fırınlanmış cevizdir. Ahşap muhafaza kutusunda 3 usta, şövalye kısmında da 1 usta olmak üzere toplam 4 usta çalıştı. Tespih ile birlikte bir bütün olarak ele aldığımızda bu tespihte 9 usta birden çalıştı” diye konuştu.‘33 happeden oluşuyor ve 23 ayar kırmızı altınla tezhip yapıldı’Tespihin Temmuz ayında projelendirilmesine başladıklarını ve AR-GE çalışmalarını yaptıklarını anlatan Yusuf Ekşioğlu, şöyle devam etti:‘Ülkemizi tespih ve ahşap sanatında daha iyi temsil etmek istiyoruz’Türkiye’yi tespih ve ahşap sanatında daha iyi temsil etmek istediklerine işaret eden Ekşioğlu, şöyle konuştu:Tespihin iyi bir koleksiyonere gitmesini arzu ettiğini söyleyen Ekşioğlu, şunları kaydetti:‘Tespihin kutusunu bir ceviz ağacının kök kısmından uyguladık’Tespihin kutusunu bir ceviz ağacının kök kısmından uyguladıklarını ve şövalyesini de topraktan çıkma bir fosil ağacını tercih ettiklerini belirten Ahşap Ustası Sedat Kütük ise “Kastamonu’da eski ahşaplardan, eski yıkılan evlerin ahşaplarından ve köylerde kurumuş ceviz ağaçlarından ve kurumuş meşe ağaçlarından üretim yapmaktayız. Birde doğadan ahşap fosiller toplamaktayız. Bu tespih çalışmamızda da tespihin kutusunu bir ceviz ağacının kök kısmından uyguladık. Şövalye kısmını da topraktan çıkma bir fosil ağacından uyguladık. Ortaya güzel bir çalışma çıktı diye düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

https://tr.sputniknews.com/20200714/tespih-gasbi-sanigina-3-yil-hapis-1042456292.html

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tespih, türkiye, yapım