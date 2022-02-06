https://tr.sputniknews.com/20220206/ukraynada-lenin-ve-stalin-alintisi-yayinlayan-kisiye-hapis-cezasi--1053527203.html

Ukrayna'da Lenin ve Stalin alıntısı yayınlayan kişiye hapis cezası

Ukrayna'da Lenin ve Stalin alıntısı yayınlayan kişiye hapis cezası

Ukrayna’da bir mahkeme, Sovyet liderler Lenin ile Stalin’den alıntı yapan bir kişiye ertelenmiş hapis cezası verdi. Bu kişi iki sene içinde aynı ‘suçu’... 06.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-06T13:59+0300

2022-02-06T13:59+0300

2022-02-06T13:59+0300

ukrayna

lenin

stalin

hapis

sscb

komünizm

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Ukrayna haber ajansı Unian’ın haberine göre Herson bölgesindeki Çaplin Rayon Mahkemesi, Sovyet liderler Vladimir Lenin ile Joseph Stalin’in sözlerini yayınlayan bir kişiyi 5 yıllık ertelenmiş hapis cezasına mahkum etti. Ukrayna yasalarına göre ertelenmiş ceza, bu kişinin aynı suçu işlememesi hâlinde hapse girmeyeceği anlamına geliyor. Mahkeme kararına göre iki sene içinde aynı suçu işlemezse sanık hapse girmeyecek. Mahkeme belgelerine göre ertelenmiş hapis cezasına mahkum edilen kişinin, üç sene boyunca sosyal medya hesaplarında Lenin ile Stalin’in fotoğraflarını ve sözlerini paylaştığı belirlenmiş. Sanığın orak-çekiç, beş köşeli yıldız gibi SSCB sembollerinin yanında Sovyetler Birliği sınırlarının yer aldığı görseller de paylaştığını belirleyen mahkeme, söz konusu paylaşımların ‘komünist ideolojisinin propagandası’ olduğuna hükmetti. Bunun yanında ‘suçunu kabul eden ve pişmanlık duyduğunu’ ifade eden sanığa bu nedenle ceza indirimi uygulandığı kaydediliyor. Ukrayna’da yürürlükte olan bir yasaya göre ‘komünizm sembolleri yaydığı ya da komünizm propagandası yaptığına’ karar verilen kişilere 5 ila 10 yıl hapis cezası verilebiliyor. Söz konusu yasa, Sovyet devlet yetkililerinin isimlerini taşıyan şehir ve sokakların isminin değiştirilmesini de içeriyor. ‘Komünizmden arınma yasası’ olarak bilinen bu düzenleme, kabul edildiği 2015’te Ukrayna’da büyük tartışmalara sebep olmuştu.

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ukrayna, lenin, stalin, hapis, sscb, komünizm