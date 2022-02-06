Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar.
https://tr.sputniknews.com/20220206/uyusturucudan-kurtulmak-icin-kendini-zincirledigi-evde-yangin-cikti-hayatini-kaybetti-1053536310.html
Uyuşturucudan kurtulmak için kendini zincirlediği evde yangın çıktı, hayatını kaybetti
Uyuşturucudan kurtulmak için kendini zincirlediği evde yangın çıktı, hayatını kaybetti
Antalya'nın Serik ilçesinde uyuşturucu bağımlısı olduğu iddia edilen bir genç, bağımlılığından kurtulmak için kendini zincirlediği villada yanarak can verdi. 06.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-06T20:40+0300
2022-02-06T20:40+0300
türkiye
antalya
serik
uyuşturucu
yangın
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/06/1053536285_0:65:1200:740_1920x0_80_0_0_b9648be238c9809fd878b1cc05283e12.jpg
Antalya’nın Serik ilçesine bağlı Belek Mahallesi’ndeki bir villada, saat 14.00 sıralarında, edinilen bilgiye göre, villada yaşayan ve madde bağımlısı olduğu iddia edilen Burak Ü. (26) madde kullanımından kurtulmak için eve kendini zincirledi.Villada bilinmeyen bir nedenle yangın çıkınca, Burak Ü. yanarak hayatını kaybetti. Yangın, ilk olarak çevredeki vatandaşlar tarafından fark edildi.İtfaiye ekiplerine haber veren vatandaşlar, ekipler gelene kadar yangına müdahale etmeye çalıştı. Olay sonrası savcının incelemeleri sonucu hayatını kaybeden gencin cesedi, Serik Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.Yangın esnasında evde Burak Ü.’den başka kimsenin olmadığı bildirildi. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.
türkiye
antalya
serik
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/06/1053536285_0:0:1200:900_1920x0_80_0_0_33731e3d1e430fbf5d5eb14db5c7581d.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
antalya, serik, uyuşturucu, yangın

Uyuşturucudan kurtulmak için kendini zincirlediği evde yangın çıktı, hayatını kaybetti

20:40 06.02.2022
© DHAAntalya'nın Serik ilçesinde uyuşturucu bağımlısı olduğu iddia edilen bir genç, bağımlılığından kurtulmak için kendini zincirlediği villada yanarak can verdi.
Antalya'nın Serik ilçesinde uyuşturucu bağımlısı olduğu iddia edilen bir genç, bağımlılığından kurtulmak için kendini zincirlediği villada yanarak can verdi. - Sputnik Türkiye, 1920, 06.02.2022
© DHA
Abone ol
Antalya'nın Serik ilçesinde uyuşturucu bağımlısı olduğu iddia edilen bir genç, bağımlılığından kurtulmak için kendini zincirlediği villada yanarak can verdi.
Antalya’nın Serik ilçesine bağlı Belek Mahallesi’ndeki bir villada, saat 14.00 sıralarında, edinilen bilgiye göre, villada yaşayan ve madde bağımlısı olduğu iddia edilen Burak Ü. (26) madde kullanımından kurtulmak için eve kendini zincirledi.
Villada bilinmeyen bir nedenle yangın çıkınca, Burak Ü. yanarak hayatını kaybetti. Yangın, ilk olarak çevredeki vatandaşlar tarafından fark edildi.
İtfaiye ekiplerine haber veren vatandaşlar, ekipler gelene kadar yangına müdahale etmeye çalıştı. Olay sonrası savcının incelemeleri sonucu hayatını kaybeden gencin cesedi, Serik Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Yangın esnasında evde Burak Ü.’den başka kimsenin olmadığı bildirildi. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce