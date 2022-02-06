https://tr.sputniknews.com/20220206/uyusturucudan-kurtulmak-icin-kendini-zincirledigi-evde-yangin-cikti-hayatini-kaybetti-1053536310.html

Uyuşturucudan kurtulmak için kendini zincirlediği evde yangın çıktı, hayatını kaybetti

Uyuşturucudan kurtulmak için kendini zincirlediği evde yangın çıktı, hayatını kaybetti

Antalya'nın Serik ilçesinde uyuşturucu bağımlısı olduğu iddia edilen bir genç, bağımlılığından kurtulmak için kendini zincirlediği villada yanarak can verdi. 06.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-06T20:40+0300

2022-02-06T20:40+0300

2022-02-06T20:40+0300

türkiye

antalya

serik

uyuşturucu

yangın

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Antalya’nın Serik ilçesine bağlı Belek Mahallesi’ndeki bir villada, saat 14.00 sıralarında, edinilen bilgiye göre, villada yaşayan ve madde bağımlısı olduğu iddia edilen Burak Ü. (26) madde kullanımından kurtulmak için eve kendini zincirledi.Villada bilinmeyen bir nedenle yangın çıkınca, Burak Ü. yanarak hayatını kaybetti. Yangın, ilk olarak çevredeki vatandaşlar tarafından fark edildi.İtfaiye ekiplerine haber veren vatandaşlar, ekipler gelene kadar yangına müdahale etmeye çalıştı. Olay sonrası savcının incelemeleri sonucu hayatını kaybeden gencin cesedi, Serik Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.Yangın esnasında evde Burak Ü.’den başka kimsenin olmadığı bildirildi. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

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antalya, serik, uyuşturucu, yangın