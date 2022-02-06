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https://tr.sputniknews.com/20220206/vatandaslar-elektrik-faturalarini-yakti-devlet-dedasa-el-atsin-1053529737.html
Vatandaşlar elektrik faturalarını yaktı: Devlet DEDAŞ'a el atsın
Vatandaşlar elektrik faturalarını yaktı: Devlet DEDAŞ'a el atsın
Mardin merkez ile Mazıdağı İlçelerinde elektriğe gelen zamlar protesto edildi. Mazıdağı’nda “Devlet DEDAŞ’a el atsın” dövizi taşıyan vatandaşlar zamların geri... 06.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-06T15:24+0300
2022-02-06T15:27+0300
görüş
elektrik faturası
dedaş
protesto
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Mardin’de elektrik zamları protesto edildi. Merkezde Emek ve Demokrasi Platformu, Artuklu ilçesinde bulunan Karayolları Parkında ‘Fahiş elektrik zamları geri çekilsin’ pankartıyla açıklama yaparken, Mazıdağı İlçesinde de toplanan vatandaşlar yaptıkları açıklama ile elektrik zammını protesto etti. Mazıdağı Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleştirilen protesto da ‘Ya Rabbi DEDAŞ sana havale’, ‘Zulme sessiz kalma’, ‘Yaktın bizi DEDAŞ, sen de yanasın’, ‘Vatandaş aç, faturalara yetişemiyor’, ‘DEDAŞ mağdur ediyor’, ‘Devlet DEDAŞ’a el atsın’ gibi yazılı dövizler açıldı.‘Devletten bu zulme karşı sessiz kalmamasını istiyoruz’Açıklamayı yapan Kayalar Mahalle Muhtarı Abdurrahman Abiz “Başta elektrik olmak üzere doğalgaz ve akaryakıta yapılan fahiş zamlar için halkımızla beraber tepkimizi ortaya koymak için toplanmış bulunmaktayız. Yapılan bu zamların geri alınmasını istiyoruz. DEDAŞ halka zulüm yapıyor. Devletten bu zulme karşı sessiz kalmamasını istiyoruz. Yapılan bu soyguna hep beraber dur diyoruz. Dar gelirli ve sabit maaşla çalışan halkımızın aldığı ücret, elektrik ve doğalgaz faturalarına yetmiyor. Yapılan bu zulme karşı sessiz kalmayacağız ve tepkimizi her daim vereceğiz. Yetkili mercileri görev başına çağırıyoruz. Zulme sessiz kalan zulüm yapanla beraberdir” şeklinde konuştu.Açıklamanın ardından vatandaşlar gelen elektrik faturalarını yaktı. Protesto sloganlarla son buldu.
https://tr.sputniknews.com/20220206/ahmet-hakan-iktidarin-tamamen-elektrik-faturalarina-yonelmesinin-vakti-geldi-de-geciyor-1053521809.html
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Sertaç Kayar
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elektrik faturası, dedaş, protesto

Vatandaşlar elektrik faturalarını yaktı: Devlet DEDAŞ'a el atsın

15:24 06.02.2022 (güncellendi: 15:27 06.02.2022)
© Sputnik / Sertaç KayarMardin’de elektrik zammı protestosu
Mardin’de elektrik zammı protestosu - Sputnik Türkiye, 1920, 06.02.2022
© Sputnik / Sertaç Kayar
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Sertaç Kayar - Sputnik Türkiye
Sertaç Kayar
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Mardin merkez ile Mazıdağı İlçelerinde elektriğe gelen zamlar protesto edildi. Mazıdağı’nda “Devlet DEDAŞ’a el atsın” dövizi taşıyan vatandaşlar zamların geri çekilmesini istedi. Vatandaşlar elektrik faturalarını yakarak zamları protesto etti.
Mardin’de elektrik zamları protesto edildi. Merkezde Emek ve Demokrasi Platformu, Artuklu ilçesinde bulunan Karayolları Parkında ‘Fahiş elektrik zamları geri çekilsin’ pankartıyla açıklama yaparken, Mazıdağı İlçesinde de toplanan vatandaşlar yaptıkları açıklama ile elektrik zammını protesto etti.
Mazıdağı Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleştirilen protesto da ‘Ya Rabbi DEDAŞ sana havale’, ‘Zulme sessiz kalma’, ‘Yaktın bizi DEDAŞ, sen de yanasın’, ‘Vatandaş aç, faturalara yetişemiyor’, ‘DEDAŞ mağdur ediyor’, ‘Devlet DEDAŞ’a el atsın’ gibi yazılı dövizler açıldı.
© SputnikMardin’de elektrik zammı protestosu
Mardin’de elektrik zammı protestosu - Sputnik Türkiye, 1920, 06.02.2022
Mardin’de elektrik zammı protestosu
© Sputnik

‘Devletten bu zulme karşı sessiz kalmamasını istiyoruz’

Açıklamayı yapan Kayalar Mahalle Muhtarı Abdurrahman Abiz “Başta elektrik olmak üzere doğalgaz ve akaryakıta yapılan fahiş zamlar için halkımızla beraber tepkimizi ortaya koymak için toplanmış bulunmaktayız. Yapılan bu zamların geri alınmasını istiyoruz. DEDAŞ halka zulüm yapıyor. Devletten bu zulme karşı sessiz kalmamasını istiyoruz. Yapılan bu soyguna hep beraber dur diyoruz. Dar gelirli ve sabit maaşla çalışan halkımızın aldığı ücret, elektrik ve doğalgaz faturalarına yetmiyor. Yapılan bu zulme karşı sessiz kalmayacağız ve tepkimizi her daim vereceğiz. Yetkili mercileri görev başına çağırıyoruz. Zulme sessiz kalan zulüm yapanla beraberdir” şeklinde konuştu.
Açıklamanın ardından vatandaşlar gelen elektrik faturalarını yaktı. Protesto sloganlarla son buldu.
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