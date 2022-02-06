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Yalova'da 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Yalova'da 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi
AFAD'dan gelen bilgiye göre Yalova'da saat 15.07'de 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. 06.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-06T15:22+0300
2022-02-06T15:22+0300
2022-02-06T15:32+0300
türkiye
deprem
yalova
türkiye
afad
afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)
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Yalova'da deprem meydana geldi. AFAD'dan yapılan açıklamaya göre merkez üssü Gemlik Körfezi Armutlu olan depremin büyüklüğü 3.9 olarak kaydedildi.
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deprem, yalova, türkiye, afad, afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)
Yalova'da 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi
15:22 06.02.2022 (güncellendi: 15:32 06.02.2022) Abone ol
AFAD'dan gelen bilgiye göre Yalova'da saat 15.07'de 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Yalova'da deprem meydana geldi.
AFAD'dan yapılan açıklamaya göre merkez üssü Gemlik Körfezi Armutlu olan depremin büyüklüğü 3.9 olarak kaydedildi.