https://tr.sputniknews.com/20220206/yalovada-deprem-meydana-geldi-1053529545.html

Yalova'da 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Yalova'da 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi

AFAD'dan gelen bilgiye göre Yalova'da saat 15.07'de 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. 06.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-06T15:22+0300

2022-02-06T15:22+0300

2022-02-06T15:32+0300

türkiye

deprem

yalova

türkiye

afad

afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)

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Yalova'da deprem meydana geldi. AFAD'dan yapılan açıklamaya göre merkez üssü Gemlik Körfezi Armutlu olan depremin büyüklüğü 3.9 olarak kaydedildi.

türkiye

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deprem, yalova, türkiye, afad, afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)