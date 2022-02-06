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GÜNDEM DIŞI
Gündelik koşuşturmacada gözden kaçanlar; bilimden sanata, tiyatrodan sinemaya, seyahat alternatiflerinden modaya, festivallerden konserlere her şey Serhat Sarısözen’le Gündem Dışı’nda.
https://tr.sputniknews.com/20220206/yazar-camkerten-felsefe-insani-her-zaman-yola-cikartir-1053550749.html
Yazar Çamkerten: Felsefe, insanı her zaman yola çıkartır
Yazar Çamkerten: Felsefe, insanı her zaman yola çıkartır
Yazar Çamkerten, “Felsefe, insanı her zaman yola çıkartır. Okumak istediğim tarzda yazıyorum, o tarzda edebiyat yapıyorum. Metinlerimi yazarken kime yazdığımı... 06.02.2022, Sputnik Türkiye
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gündem dişi
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kitap
felsefe
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Yazar Çamkerten: Felsefe, insanı her zaman yola çıkartır
Yazar Çamkerten: Felsefe, insanı her zaman yola çıkartır
Yazar Vuslat Çamkerten, Radyo Sputnik’te yayınlanan Serhat Sarısözen’le Gündem Dışı’na stüdyo konuğu oldu.Vuslat Çamkerten, ilk romanı ‘Ona Çok Benziyorum’ 2019’da, ‘Sonu Gelmiş Ülkede, Bir Drag Queen Hikayesi’ isimli öyküsü 2021’de art book olarak yayımlandıktan sonra bu defa ‘Görenler Olmuştur’la okuyucusuyla buluştu.‘Okumak istediğim tarzda yazıyorum’“Aradığım, etrafta bakındığım şey karakterler oluyor” diyen Çamkerten, şunları söyledi:“Felsefe, insanı her zaman yola çıkartır” diyen Çamkerten, “Okumak istediğim tarzda yazıyorum, o tarzda edebiyat yapıyorum. Metinlerimi yazarken kime yazdığımı biliyorum, aslında kime yazmadığımı da biliyorum. Başka türlü bir şey düşünemezdim. Kendi sonunu anlatan karakterleri yazan yazarları seviyorum” şeklinde konuştu.
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Serhat Sarısözen
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yazar, аудио, kitap, felsefe

Yazar Çamkerten: Felsefe, insanı her zaman yola çıkartır

23:35 06.02.2022 (güncellendi: 11:43 07.02.2022)
GÜNDEM DIŞI
Yazar Çamkerten: Felsefe, insanı her zaman yola çıkartır
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Serhat Sarısözen - Sputnik Türkiye
Serhat Sarısözen
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Yazar Çamkerten, “Felsefe, insanı her zaman yola çıkartır. Okumak istediğim tarzda yazıyorum, o tarzda edebiyat yapıyorum. Metinlerimi yazarken kime yazdığımı biliyorum, aslında kime yazmadığımı da biliyorum” dedi.
Yazar Vuslat Çamkerten, Radyo Sputnik’te yayınlanan Serhat Sarısözen’le Gündem Dışı’na stüdyo konuğu oldu.
Vuslat Çamkerten, ilk romanı ‘Ona Çok Benziyorum’ 2019’da, ‘Sonu Gelmiş Ülkede, Bir Drag Queen Hikayesi’ isimli öyküsü 2021’de art book olarak yayımlandıktan sonra bu defa ‘Görenler Olmuştur’la okuyucusuyla buluştu.

‘Okumak istediğim tarzda yazıyorum’

“Aradığım, etrafta bakındığım şey karakterler oluyor” diyen Çamkerten, şunları söyledi:
“Çocukluğumdan beri kurduğum hayaller artık beni neredeyse bir yıldız gezginine çevirdiğinde bunları başkalarına da göstermek istedim çünkü kafamda yarattığım dünyalar ve karakterler hem hayaletler gibi ele geçmez ve kışkırtıcı hem de gözümün önünde ete kemiğe bürünecek denli capcanlıydı.”
“Felsefe, insanı her zaman yola çıkartır” diyen Çamkerten, “Okumak istediğim tarzda yazıyorum, o tarzda edebiyat yapıyorum. Metinlerimi yazarken kime yazdığımı biliyorum, aslında kime yazmadığımı da biliyorum. Başka türlü bir şey düşünemezdim. Kendi sonunu anlatan karakterleri yazan yazarları seviyorum” şeklinde konuştu.
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