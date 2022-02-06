https://tr.sputniknews.com/20220206/yazar-camkerten-felsefe-insani-her-zaman-yola-cikartir-1053550749.html

Yazar Çamkerten: Felsefe, insanı her zaman yola çıkartır

Yazar Çamkerten: Felsefe, insanı her zaman yola çıkartır

Yazar Çamkerten, “Felsefe, insanı her zaman yola çıkartır. Okumak istediğim tarzda yazıyorum, o tarzda edebiyat yapıyorum. Metinlerimi yazarken kime yazdığımı... 06.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-06T23:35+0300

2022-02-06T23:35+0300

2022-02-07T11:43+0300

gündem dişi

yazar

kitap

felsefe

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Yazar Çamkerten: Felsefe, insanı her zaman yola çıkartır Yazar Çamkerten: Felsefe, insanı her zaman yola çıkartır

Yazar Vuslat Çamkerten, Radyo Sputnik’te yayınlanan Serhat Sarısözen’le Gündem Dışı’na stüdyo konuğu oldu.Vuslat Çamkerten, ilk romanı ‘Ona Çok Benziyorum’ 2019’da, ‘Sonu Gelmiş Ülkede, Bir Drag Queen Hikayesi’ isimli öyküsü 2021’de art book olarak yayımlandıktan sonra bu defa ‘Görenler Olmuştur’la okuyucusuyla buluştu.‘Okumak istediğim tarzda yazıyorum’“Aradığım, etrafta bakındığım şey karakterler oluyor” diyen Çamkerten, şunları söyledi:“Felsefe, insanı her zaman yola çıkartır” diyen Çamkerten, “Okumak istediğim tarzda yazıyorum, o tarzda edebiyat yapıyorum. Metinlerimi yazarken kime yazdığımı biliyorum, aslında kime yazmadığımı da biliyorum. Başka türlü bir şey düşünemezdim. Kendi sonunu anlatan karakterleri yazan yazarları seviyorum” şeklinde konuştu.

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2022

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Serhat Sarısözen https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/102623/04/1026230424_0:0:1000:999_100x100_80_0_0_76d2ec8880cd805004ae90317caec150.jpg

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yazar, аудио, kitap, felsefe