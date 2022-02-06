Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar.
https://tr.sputniknews.com/20220206/zeytinburnunda-iki-saldirgan-kiz-arkadasi-ile-yuruyen-genci-bicakladi-1053530086.html
Zeytinburnu'nda iki saldırgan kız arkadaşı ile yürüyen genci bıçakladı
Zeytinburnu'nda iki saldırgan kız arkadaşı ile yürüyen genci bıçakladı
Zeytinburnu'nda kız arkadaşıyla birlikte yürüyen genç, arkasından gelen 2 kişinin bıçaklı saldırısına uğradı. 06.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-06T15:49+0300
2022-02-06T16:03+0300
türkiye
bıçaklama
türkiye
istanbul
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/06/1053530019_0:0:820:461_1920x0_80_0_0_4c679b407c2b18eb1d51c3252e100a09.jpg
İddialara göre, İstanbul Zeytinburnu'nda yanında kız arkadaşıyla yürüyen gencin peşine 2 şüpheli takıldı. Şüpheliler gence laf atarak durmasını söyledi. Şüphelilerin geldiğini gören genç duraksarken yanında bulunan kız arkadaşı olay yerinden uzaklaştı.Belindeki bıçakları çıkartan şüpheliler, gencin üzerine saldırarak defalarca bıçakladı. Bıçaklanan genç kanlar içerisinde yere yığılırken, şüpheliler koşarak uzaklaştı. Bir süre yerde yattıktan sonra ayağa kalkan yaralı gencin yardımına arkadaşları koştu. Yaralı genç, bir sokak ileride tekrar yere yığıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı genci ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralı gencin hayati tehlikeyi atlattığı öğrenilirken, hastanede tedavisi sürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220205/anne-ve-babasinin-katilini-bulana-1-milyon-lira-odul-verecek-1053498467.html
türkiye
istanbul
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/06/1053530019_0:0:772:579_1920x0_80_0_0_1f476337e6145454179f39aca1bbb588.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
bıçaklama, türkiye, istanbul

Zeytinburnu'nda iki saldırgan kız arkadaşı ile yürüyen genci bıçakladı

15:49 06.02.2022 (güncellendi: 16:03 06.02.2022)
© İHA / CANER SÖNMEZ - FURKAN DUMAN - İSMET AKTAZeytinburnu'nda iki saldırgan kız arkadaşı ile yürüyen genci bıçakladı
Zeytinburnu'nda iki saldırgan kız arkadaşı ile yürüyen genci bıçakladı - Sputnik Türkiye, 1920, 06.02.2022
© İHA / CANER SÖNMEZ - FURKAN DUMAN - İSMET AKTA
Abone ol
Zeytinburnu'nda kız arkadaşıyla birlikte yürüyen genç, arkasından gelen 2 kişinin bıçaklı saldırısına uğradı.
İddialara göre, İstanbul Zeytinburnu'nda yanında kız arkadaşıyla yürüyen gencin peşine 2 şüpheli takıldı. Şüpheliler gence laf atarak durmasını söyledi. Şüphelilerin geldiğini gören genç duraksarken yanında bulunan kız arkadaşı olay yerinden uzaklaştı.
Belindeki bıçakları çıkartan şüpheliler, gencin üzerine saldırarak defalarca bıçakladı. Bıçaklanan genç kanlar içerisinde yere yığılırken, şüpheliler koşarak uzaklaştı. Bir süre yerde yattıktan sonra ayağa kalkan yaralı gencin yardımına arkadaşları koştu. Yaralı genç, bir sokak ileride tekrar yere yığıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı genci ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralı gencin hayati tehlikeyi atlattığı öğrenilirken, hastanede tedavisi sürüyor.
Anne ve babasının katilini bulana 1 milyon lira ödül verecek - Sputnik Türkiye, 1920, 05.02.2022
TÜRKİYE
Anne ve babasının katilini bulana 1 milyon lira ödül verecek
Dün, 11:13
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce