https://tr.sputniknews.com/20220206/zeytinburnunda-iki-saldirgan-kiz-arkadasi-ile-yuruyen-genci-bicakladi-1053530086.html

Zeytinburnu'nda iki saldırgan kız arkadaşı ile yürüyen genci bıçakladı

Zeytinburnu'nda iki saldırgan kız arkadaşı ile yürüyen genci bıçakladı

Zeytinburnu'nda kız arkadaşıyla birlikte yürüyen genç, arkasından gelen 2 kişinin bıçaklı saldırısına uğradı. 06.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-06T15:49+0300

2022-02-06T15:49+0300

2022-02-06T16:03+0300

türkiye

bıçaklama

türkiye

istanbul

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İddialara göre, İstanbul Zeytinburnu'nda yanında kız arkadaşıyla yürüyen gencin peşine 2 şüpheli takıldı. Şüpheliler gence laf atarak durmasını söyledi. Şüphelilerin geldiğini gören genç duraksarken yanında bulunan kız arkadaşı olay yerinden uzaklaştı.Belindeki bıçakları çıkartan şüpheliler, gencin üzerine saldırarak defalarca bıçakladı. Bıçaklanan genç kanlar içerisinde yere yığılırken, şüpheliler koşarak uzaklaştı. Bir süre yerde yattıktan sonra ayağa kalkan yaralı gencin yardımına arkadaşları koştu. Yaralı genç, bir sokak ileride tekrar yere yığıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı genci ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralı gencin hayati tehlikeyi atlattığı öğrenilirken, hastanede tedavisi sürüyor.

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bıçaklama, türkiye, istanbul