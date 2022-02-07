https://tr.sputniknews.com/20220207/15-yasindaki-rus-artistik-patinajci-olimpiyatlarda-dortlu-atlayis-yapan-ilk-kadin-oldu-1053563670.html
15 yaşındaki Rus artistik patinajcı, Pekin Kış Olimpiyatları'nda dörtlü atlayış yapan ilk kadın oldu
15 yaşındaki Rus artistik patinajcı, Pekin Kış Olimpiyatları'nda dörtlü atlayış yapan ilk kadın oldu
Rusya Olimpiyat Komitesi (ROK) adı altında Pekin Kış Olimpiyatları’nda yarışan 15 yaşındaki Rus artistik patinajcı Kamila Valiyeva, olimpiyat müsabakasında... 07.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-07T15:33+0300
2022-02-07T15:33+0300
2022-02-07T15:35+0300
2022 kış olimpiyatları
rusya
artistik patinaj
kamila valiyeva
madalya
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Rus artistik patinajcı Valiyeva, Pekin’de Olimpiyat Oyunları’nda dörtlü atlayış yapan ilk kadın olarak alanında tarih yazdı.Atlayışını iki kez tekrarlayan Valiyeva’nın çabaları, ROK takımının Pekin’deki artistik patinaj mücadelesinde ilk altın madalyayı kucaklamasında yardımcı oldu. Rus ekip takım turnuvasında ABD’yi mağlup ederek birinciliği elde etti.‘Harika bir his, küçükken hayalimdi’Valiyeva, kadınlarda ilk olimpiyat dörtlü atlayışını gerçekleştirmiş olmanın harika bir his olduğunu söyledi.Valiyeva, “Üzerimde büyük bir sorumluluk olduğunun farkındayım, ama üstesinden geliyorum. Üç yaşımdayken anneme Olimpiyat şampiyonu olmak istediğimi söylerdim, tanrıya şükür dileğim gerçekleşti” dedi.Eteri Tutberidze’nin eğittiği ve Pekin’de kadınlar bireysel yarışında podyumda hakimiyet kurması beklenen ekipten biri olan Valiyeva, altın madalyanın favori isimlerinden.Rus patinajcıların üçü de daha önce yarış sırasında dörtlü atlayış gerçekleştirmişti, ancak Valiyeva’nın atlayışı Olimpiyatlarda hiç yapılmamıştı.Bu kadar genç yaşta üzerindeki beklentilerin yarattığı baskı ile nasıl başa çıktığı sorusunu yanıtlayan Valiyeva, “Bazen bu baskı benim için itici güç oluyor, bana yardım ediyor” dedi.Rus artistik patinajcıların kaptanı Nikita Katsalapov, takımın kazandığı altın madalyanın kendileri için çok anlamlı olduğunu, onu kazanmak için çok sıkı çalıştıklarını söyledi.
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15 yaşındaki Rus artistik patinajcı, Pekin Kış Olimpiyatları'nda dörtlü atlayış yapan ilk kadın oldu
15:33 07.02.2022 (güncellendi: 15:35 07.02.2022) Abone ol
Rusya Olimpiyat Komitesi (ROK) adı altında Pekin Kış Olimpiyatları’nda yarışan 15 yaşındaki Rus artistik patinajcı Kamila Valiyeva, olimpiyat müsabakasında dörtlü atlayış yapan ilk kadın oldu. Valiyeva, atlayışını bir kere yapmakla kalmadı, aynı atlayışı iki kez gerçekleştirdi.
Rus artistik patinajcı Valiyeva, Pekin’de Olimpiyat Oyunları’nda dörtlü atlayış yapan ilk kadın olarak alanında tarih yazdı.
Atlayışını iki kez tekrarlayan Valiyeva’nın çabaları, ROK takımının Pekin’deki artistik patinaj mücadelesinde ilk altın madalyayı kucaklamasında yardımcı oldu. Rus ekip takım turnuvasında ABD’yi mağlup ederek birinciliği elde etti.
‘Harika bir his, küçükken hayalimdi’
Valiyeva, kadınlarda ilk olimpiyat dörtlü atlayışını gerçekleştirmiş olmanın harika bir his olduğunu söyledi.
Valiyeva, “Üzerimde büyük bir sorumluluk olduğunun farkındayım, ama üstesinden geliyorum. Üç yaşımdayken anneme Olimpiyat şampiyonu olmak istediğimi söylerdim, tanrıya şükür dileğim gerçekleşti” dedi.
Eteri Tutberidze’nin eğittiği ve Pekin’de kadınlar bireysel yarışında podyumda hakimiyet kurması beklenen ekipten biri olan Valiyeva, altın madalyanın favori isimlerinden.
Rus patinajcıların üçü de daha önce yarış sırasında dörtlü atlayış gerçekleştirmişti, ancak Valiyeva’nın atlayışı Olimpiyatlarda hiç yapılmamıştı.
Bu kadar genç yaşta üzerindeki beklentilerin yarattığı baskı ile nasıl başa çıktığı sorusunu yanıtlayan Valiyeva, “Bazen bu baskı benim için itici güç oluyor, bana yardım ediyor” dedi.
Rus artistik patinajcıların kaptanı Nikita Katsalapov, takımın kazandığı altın madalyanın kendileri için çok anlamlı olduğunu, onu kazanmak için çok sıkı çalıştıklarını söyledi.