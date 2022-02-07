Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
KVKK'dan veri ihlali nedeniyle Yemeksepeti'ne 1 milyon 900 bin lira ceza kesildi
- Sputnik Türkiye, 1920
2022 Kış Olimpiyatları
Çin'in başkenti Pekin, 2008 yılındaki yaz olimpiyat oyunlarının ardından bu kez kış olimpiyat oyunlarını ağırlıyor. 20 Şubat'a dek sürecek ve bir dizi ülkenin diplomatik boykot kararı aldığı organizasyonda 91 ülkeden sporcu 15 dalda yarışacak. Rusya 217, Türkiye 7 sporcu ile temsil ediliyor.
https://tr.sputniknews.com/20220207/15-yasindaki-rus-artistik-patinajci-olimpiyatlarda-dortlu-atlayis-yapan-ilk-kadin-oldu-1053563670.html
15 yaşındaki Rus artistik patinajcı, Pekin Kış Olimpiyatları'nda dörtlü atlayış yapan ilk kadın oldu
15 yaşındaki Rus artistik patinajcı, Pekin Kış Olimpiyatları'nda dörtlü atlayış yapan ilk kadın oldu
Rusya Olimpiyat Komitesi (ROK) adı altında Pekin Kış Olimpiyatları’nda yarışan 15 yaşındaki Rus artistik patinajcı Kamila Valiyeva, olimpiyat müsabakasında... 07.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-07T15:33+0300
2022-02-07T15:35+0300
2022 kış olimpiyatları
rusya
artistik patinaj
kamila valiyeva
madalya
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/07/1053563629_0:131:3172:1915_1920x0_80_0_0_300c36b0d937561f2f6686153c82fc1d.jpg
Rus artistik patinajcı Valiyeva, Pekin’de Olimpiyat Oyunları’nda dörtlü atlayış yapan ilk kadın olarak alanında tarih yazdı.Atlayışını iki kez tekrarlayan Valiyeva’nın çabaları, ROK takımının Pekin’deki artistik patinaj mücadelesinde ilk altın madalyayı kucaklamasında yardımcı oldu. Rus ekip takım turnuvasında ABD’yi mağlup ederek birinciliği elde etti.‘Harika bir his, küçükken hayalimdi’Valiyeva, kadınlarda ilk olimpiyat dörtlü atlayışını gerçekleştirmiş olmanın harika bir his olduğunu söyledi.Valiyeva, “Üzerimde büyük bir sorumluluk olduğunun farkındayım, ama üstesinden geliyorum. Üç yaşımdayken anneme Olimpiyat şampiyonu olmak istediğimi söylerdim, tanrıya şükür dileğim gerçekleşti” dedi.Eteri Tutberidze’nin eğittiği ve Pekin’de kadınlar bireysel yarışında podyumda hakimiyet kurması beklenen ekipten biri olan Valiyeva, altın madalyanın favori isimlerinden.Rus patinajcıların üçü de daha önce yarış sırasında dörtlü atlayış gerçekleştirmişti, ancak Valiyeva’nın atlayışı Olimpiyatlarda hiç yapılmamıştı.Bu kadar genç yaşta üzerindeki beklentilerin yarattığı baskı ile nasıl başa çıktığı sorusunu yanıtlayan Valiyeva, “Bazen bu baskı benim için itici güç oluyor, bana yardım ediyor” dedi.Rus artistik patinajcıların kaptanı Nikita Katsalapov, takımın kazandığı altın madalyanın kendileri için çok anlamlı olduğunu, onu kazanmak için çok sıkı çalıştıklarını söyledi.
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/07/1053563629_441:0:3172:2048_1920x0_80_0_0_c78fc657d64e732984bf1da90af6fb77.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
rusya, artistik patinaj, kamila valiyeva, madalya

15 yaşındaki Rus artistik patinajcı, Pekin Kış Olimpiyatları'nda dörtlü atlayış yapan ilk kadın oldu

15:33 07.02.2022 (güncellendi: 15:35 07.02.2022)
© Sputnik / Fotoğraf bankasına girRus artistik patinajcı Kamila Valiyeva
Rus artistik patinajcı Kamila Valiyeva - Sputnik Türkiye, 1920, 07.02.2022
© Sputnik
/
Fotoğraf bankasına gir
Abone ol
Rusya Olimpiyat Komitesi (ROK) adı altında Pekin Kış Olimpiyatları’nda yarışan 15 yaşındaki Rus artistik patinajcı Kamila Valiyeva, olimpiyat müsabakasında dörtlü atlayış yapan ilk kadın oldu. Valiyeva, atlayışını bir kere yapmakla kalmadı, aynı atlayışı iki kez gerçekleştirdi.
Rus artistik patinajcı Valiyeva, Pekin’de Olimpiyat Oyunları’nda dörtlü atlayış yapan ilk kadın olarak alanında tarih yazdı.
Atlayışını iki kez tekrarlayan Valiyeva’nın çabaları, ROK takımının Pekin’deki artistik patinaj mücadelesinde ilk altın madalyayı kucaklamasında yardımcı oldu. Rus ekip takım turnuvasında ABD’yi mağlup ederek birinciliği elde etti.

‘Harika bir his, küçükken hayalimdi’

Valiyeva, kadınlarda ilk olimpiyat dörtlü atlayışını gerçekleştirmiş olmanın harika bir his olduğunu söyledi.
Valiyeva, “Üzerimde büyük bir sorumluluk olduğunun farkındayım, ama üstesinden geliyorum. Üç yaşımdayken anneme Olimpiyat şampiyonu olmak istediğimi söylerdim, tanrıya şükür dileğim gerçekleşti” dedi.
Eteri Tutberidze’nin eğittiği ve Pekin’de kadınlar bireysel yarışında podyumda hakimiyet kurması beklenen ekipten biri olan Valiyeva, altın madalyanın favori isimlerinden.
Rus patinajcıların üçü de daha önce yarış sırasında dörtlü atlayış gerçekleştirmişti, ancak Valiyeva’nın atlayışı Olimpiyatlarda hiç yapılmamıştı.
Bu kadar genç yaşta üzerindeki beklentilerin yarattığı baskı ile nasıl başa çıktığı sorusunu yanıtlayan Valiyeva, “Bazen bu baskı benim için itici güç oluyor, bana yardım ediyor” dedi.
Rus artistik patinajcıların kaptanı Nikita Katsalapov, takımın kazandığı altın madalyanın kendileri için çok anlamlı olduğunu, onu kazanmak için çok sıkı çalıştıklarını söyledi.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce