https://tr.sputniknews.com/20220207/15-yasindaki-rus-artistik-patinajci-olimpiyatlarda-dortlu-atlayis-yapan-ilk-kadin-oldu-1053563670.html

15 yaşındaki Rus artistik patinajcı, Pekin Kış Olimpiyatları'nda dörtlü atlayış yapan ilk kadın oldu

15 yaşındaki Rus artistik patinajcı, Pekin Kış Olimpiyatları'nda dörtlü atlayış yapan ilk kadın oldu

Rusya Olimpiyat Komitesi (ROK) adı altında Pekin Kış Olimpiyatları’nda yarışan 15 yaşındaki Rus artistik patinajcı Kamila Valiyeva, olimpiyat müsabakasında... 07.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-07T15:33+0300

2022-02-07T15:33+0300

2022-02-07T15:35+0300

2022 kış olimpiyatları

rusya

artistik patinaj

kamila valiyeva

madalya

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Rus artistik patinajcı Valiyeva, Pekin’de Olimpiyat Oyunları’nda dörtlü atlayış yapan ilk kadın olarak alanında tarih yazdı.Atlayışını iki kez tekrarlayan Valiyeva’nın çabaları, ROK takımının Pekin’deki artistik patinaj mücadelesinde ilk altın madalyayı kucaklamasında yardımcı oldu. Rus ekip takım turnuvasında ABD’yi mağlup ederek birinciliği elde etti.‘Harika bir his, küçükken hayalimdi’Valiyeva, kadınlarda ilk olimpiyat dörtlü atlayışını gerçekleştirmiş olmanın harika bir his olduğunu söyledi.Valiyeva, “Üzerimde büyük bir sorumluluk olduğunun farkındayım, ama üstesinden geliyorum. Üç yaşımdayken anneme Olimpiyat şampiyonu olmak istediğimi söylerdim, tanrıya şükür dileğim gerçekleşti” dedi.Eteri Tutberidze’nin eğittiği ve Pekin’de kadınlar bireysel yarışında podyumda hakimiyet kurması beklenen ekipten biri olan Valiyeva, altın madalyanın favori isimlerinden.Rus patinajcıların üçü de daha önce yarış sırasında dörtlü atlayış gerçekleştirmişti, ancak Valiyeva’nın atlayışı Olimpiyatlarda hiç yapılmamıştı.Bu kadar genç yaşta üzerindeki beklentilerin yarattığı baskı ile nasıl başa çıktığı sorusunu yanıtlayan Valiyeva, “Bazen bu baskı benim için itici güç oluyor, bana yardım ediyor” dedi.Rus artistik patinajcıların kaptanı Nikita Katsalapov, takımın kazandığı altın madalyanın kendileri için çok anlamlı olduğunu, onu kazanmak için çok sıkı çalıştıklarını söyledi.

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rusya, artistik patinaj, kamila valiyeva, madalya