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'2022, UFO'lar konusunda sarsıcı bir yıl olacak'
'2022, UFO'lar konusunda sarsıcı bir yıl olacak'
UFO araştırmacısı Nick Pope, 2022 yılının 'UFO'lar konusunda çok daha fazla bilginin açıklanacağı bir yıl olacağını savundu. 07.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-07T12:40+0300
2022-02-07T12:40+0300
dünya
ufo
uzaylı
araştırma
fenomen
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İngiltere'de 1990'ların başında Savunma Bakanlığı için 'tanımlanamayan uçan cisimleri' (UFO) araştıran Nick Pope, 2022'nin 'UFO'lar konusunda sarsıcı bir yıl olacağına emin olduğunu' söyledi.Bu tür nesnelere 'tanımlanamayan hava olayları' (UAP) veya 'anormal hava araçları' (AAV'ler) deniyor.Konuyla ilgili 2021'de yayınlanan bir Pentagon raporuna atıfta bulunan Pope, ülkenin Savunma Bakanlığı (DoD) ve İstihbarat Topluluğu'nun 'sorunu ele almak' için 'gerçekten istekli olduğunu hissettiğini' söyledi.The Guardian'da yer alan habere göre Pope, konuyla ilgili açıklamasında şunları söyledi: "Sanırım UFO'larla ilgili kongre oturumları göreceğiz. Ayrıca, ABD ordusunda bulunan UFO fotoğrafları ve videoların ve daha fazla belgenin yayınlanmasını göreceğimizi düşünüyorum. Bunların bir kısmı sızdırılabilir, ancak çoğu hükümetin kendisi tarafından proaktif olarak veya Bilgi Edinme Özgürlüğü Yasası kapsamındaki taleplere yanıt olarak açıklanabilir."Pope ayrıca, UFO'larla ilgili 'daha fazla tanık görüleceğini' savunarak "Ticari havayolu pilotları, askeri uçak mürettebatı, radar operatörleri ve bu konuyla ilgili doğrudan bilgisi olan istihbarat görevlileri de dahil olmak üzere daha yüksek kalibreli tanıkların öne çıktığını göreceğiz" ifadelerini kullandı.
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ufo, uzaylı, araştırma, fenomen

'2022, UFO'lar konusunda sarsıcı bir yıl olacak'

12:40 07.02.2022
CC0 / / UFO
UFO - Sputnik Türkiye, 1920, 07.02.2022
CC0 / /
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UFO araştırmacısı Nick Pope, 2022 yılının 'UFO'lar konusunda çok daha fazla bilginin açıklanacağı bir yıl olacağını savundu.
İngiltere'de 1990'ların başında Savunma Bakanlığı için 'tanımlanamayan uçan cisimleri' (UFO) araştıran Nick Pope, 2022'nin 'UFO'lar konusunda sarsıcı bir yıl olacağına emin olduğunu' söyledi.
Bu tür nesnelere 'tanımlanamayan hava olayları' (UAP) veya 'anormal hava araçları' (AAV'ler) deniyor.
Konuyla ilgili 2021'de yayınlanan bir Pentagon raporuna atıfta bulunan Pope, ülkenin Savunma Bakanlığı (DoD) ve İstihbarat Topluluğu'nun 'sorunu ele almak' için 'gerçekten istekli olduğunu hissettiğini' söyledi.
The Guardian'da yer alan habere göre Pope, konuyla ilgili açıklamasında şunları söyledi:
"Sanırım UFO'larla ilgili kongre oturumları göreceğiz. Ayrıca, ABD ordusunda bulunan UFO fotoğrafları ve videoların ve daha fazla belgenin yayınlanmasını göreceğimizi düşünüyorum. Bunların bir kısmı sızdırılabilir, ancak çoğu hükümetin kendisi tarafından proaktif olarak veya Bilgi Edinme Özgürlüğü Yasası kapsamındaki taleplere yanıt olarak açıklanabilir."
Pope ayrıca, UFO'larla ilgili 'daha fazla tanık görüleceğini' savunarak "Ticari havayolu pilotları, askeri uçak mürettebatı, radar operatörleri ve bu konuyla ilgili doğrudan bilgisi olan istihbarat görevlileri de dahil olmak üzere daha yüksek kalibreli tanıkların öne çıktığını göreceğiz" ifadelerini kullandı.
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