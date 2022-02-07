https://tr.sputniknews.com/20220207/60-yasinda-rap-yapmaya-baslayan-met-amca-sarki-yazip-klip-cekti-ruhum-genclesti-1053558907.html

60 yaşında rap yapmaya başlayan 'Met Amca' şarkı yazıp klip çekti: Ruhum gençleşti

60 yaşında rap yapmaya başlayan 'Met Amca' şarkı yazıp klip çekti: Ruhum gençleşti

Çocuklarından esinlenerek rap müzik dünyasına adım atan Mehmet Zeki, 4 şarkı yazdı ve şarkılarına klip çekti. 07.02.2022, Sputnik Türkiye

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rap

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Düzce'nin Akçakoca ilçesinde büfe işleten Mehmet Zeki, çocukları sayesinde rap müziğe merak sardı.Yerli ve yabancı sanatçıları dinleyen Mehmet Zeki, 60 yaşında kapıldığı rap sevdasını öteye taşıdı.Rap dünyasında lakabı 'Met Amca' olan Mehmet Zeki, 4 şarkı yazıp daha sonra bu şarkılarına klip çekerek tanıtım videolarını sosyal medyada yayınladı.'Baktım gayet güzel, hareketli'Rap müziğin kendisini gençleştirdiğini dile getiren Mehmet Zeki, "Baktım gayet güzel, hareketli, sempatik şarkılar var. Baktım çok güzel şeyler yapıyorlar. Rap müzikle birlikte adeta tekrar 20 yaşıma döndüm" dedi.‘Yaşlılık diye bir şey kalmadı’Ruhunun gençleştiğini söyleyen Mehmet Zeki, "Her şey çok güzel, su gibi akıp gidiyor. Yaşlılık diye bir şey kalmadı. Ruhum gençleşti. Yavaş yavaş profesyonelliğe doğru geçiş yapıyorum. Yakın zamanda sosyal mecralarda videolarım yayınlanacak. Şu an tanıtım demoları yayınlanıyor" diye konuştu.

https://tr.sputniknews.com/20211223/rap-sarkicisi-klip-cekimine-giderken-olumden-dondu-1052053723.html

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