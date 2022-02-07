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60 yaşında rap yapmaya başlayan 'Met Amca' şarkı yazıp klip çekti: Ruhum gençleşti
60 yaşında rap yapmaya başlayan 'Met Amca' şarkı yazıp klip çekti: Ruhum gençleşti
Çocuklarından esinlenerek rap müzik dünyasına adım atan Mehmet Zeki, 4 şarkı yazdı ve şarkılarına klip çekti. 07.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-07T14:03+0300
2022-02-07T14:04+0300
rap
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Düzce'nin Akçakoca ilçesinde büfe işleten Mehmet Zeki, çocukları sayesinde rap müziğe merak sardı.Yerli ve yabancı sanatçıları dinleyen Mehmet Zeki, 60 yaşında kapıldığı rap sevdasını öteye taşıdı.Rap dünyasında lakabı 'Met Amca' olan Mehmet Zeki, 4 şarkı yazıp daha sonra bu şarkılarına klip çekerek tanıtım videolarını sosyal medyada yayınladı.'Baktım gayet güzel, hareketli'Rap müziğin kendisini gençleştirdiğini dile getiren Mehmet Zeki, "Baktım gayet güzel, hareketli, sempatik şarkılar var. Baktım çok güzel şeyler yapıyorlar. Rap müzikle birlikte adeta tekrar 20 yaşıma döndüm" dedi.‘Yaşlılık diye bir şey kalmadı’Ruhunun gençleştiğini söyleyen Mehmet Zeki, "Her şey çok güzel, su gibi akıp gidiyor. Yaşlılık diye bir şey kalmadı. Ruhum gençleşti. Yavaş yavaş profesyonelliğe doğru geçiş yapıyorum. Yakın zamanda sosyal mecralarda videolarım yayınlanacak. Şu an tanıtım demoları yayınlanıyor" diye konuştu.
https://tr.sputniknews.com/20211223/rap-sarkicisi-klip-cekimine-giderken-olumden-dondu-1052053723.html
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rap

60 yaşında rap yapmaya başlayan 'Met Amca' şarkı yazıp klip çekti: Ruhum gençleşti

14:03 07.02.2022 (güncellendi: 14:04 07.02.2022)
© DHADüzce'de büfe işleten Mehmet Zeki
Düzce'de büfe işleten Mehmet Zeki - Sputnik Türkiye, 1920, 07.02.2022
© DHA
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Çocuklarından esinlenerek rap müzik dünyasına adım atan Mehmet Zeki, 4 şarkı yazdı ve şarkılarına klip çekti.
Düzce'nin Akçakoca ilçesinde büfe işleten Mehmet Zeki, çocukları sayesinde rap müziğe merak sardı.
Yerli ve yabancı sanatçıları dinleyen Mehmet Zeki, 60 yaşında kapıldığı rap sevdasını öteye taşıdı.
Rap dünyasında lakabı 'Met Amca' olan Mehmet Zeki, 4 şarkı yazıp daha sonra bu şarkılarına klip çekerek tanıtım videolarını sosyal medyada yayınladı.

'Baktım gayet güzel, hareketli'

Rap müziğin kendisini gençleştirdiğini dile getiren Mehmet Zeki, "Baktım gayet güzel, hareketli, sempatik şarkılar var. Baktım çok güzel şeyler yapıyorlar. Rap müzikle birlikte adeta tekrar 20 yaşıma döndüm" dedi.

‘Yaşlılık diye bir şey kalmadı’

Ruhunun gençleştiğini söyleyen Mehmet Zeki, "Her şey çok güzel, su gibi akıp gidiyor. Yaşlılık diye bir şey kalmadı. Ruhum gençleşti. Yavaş yavaş profesyonelliğe doğru geçiş yapıyorum. Yakın zamanda sosyal mecralarda videolarım yayınlanacak. Şu an tanıtım demoları yayınlanıyor" diye konuştu.
Rap şarkıcısı klip çekimine giderken ölümden döndü - Sputnik Türkiye, 1920, 23.12.2021
YAŞAM
Rap şarkıcısı klip çekimine giderken ölümden döndü
23 Aralık 2021, 15:54
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