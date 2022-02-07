https://tr.sputniknews.com/20220207/abd-ve-ingiltereden-askeri-yardim-getiren-yeni-ucaklar-ukraynaya-ulasti-1053541262.html

ABD ve İngiltere’den askeri yardım getiren yeni uçaklar Ukrayna’ya ulaştı

ABD ve İngiltere’den askeri yardım getiren yeni uçaklar Ukrayna’ya ulaştı

ABD ve İngiltere’den askeri yardım getiren iki uçağın bugün Ukrayna’nın başkenti Kiev’e ulaştığı öğrenildi. 07.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-07T02:07+0300

2022-02-07T02:07+0300

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Batı menşeili hava trafiği izleme platformlarının verilerine göre İngiliz Kraliyet Hava Kuvvetleri'ne ait Airbus A400M Atlas askeri nakliye uçağı ve ABD Silahlı Kuvvetleri Ulaştırma Komutanlığı tarafından kiralanan Amerikan Kalitta Air Boeing 747 şirketine ait uçak bugün Kiev'e ulaştı.İngiliz askeri uçağının Kıbrıs’taki Akrotiri Hava Üssü’nden havalandığı, Amerikan nakliye uçağının ise ABD’nin Delaware eyaletindeki Dover kentinin yakınlarındaki hava üssünden yola çıktığı anlaşıldı.Mevcut verilere göre ocak ortalarından bu yana İngiliz, Amerikan uçaklarının yanı sıra Kanada ve Polonya nakliye uçakları, Kiev ve Lviv dahil Ukrayna'ya askeri yardım tedarik etmek amacıyla en az 25 uçuş gerçekleştirdi.

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ukrayna, abd, askeri yardım, ingiltere