Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220207/abd-ve-ingiltereden-askeri-yardim-getiren-yeni-ucaklar-ukraynaya-ulasti-1053541262.html
ABD ve İngiltere’den askeri yardım getiren yeni uçaklar Ukrayna’ya ulaştı
ABD ve İngiltere’den askeri yardım getiren yeni uçaklar Ukrayna’ya ulaştı
ABD ve İngiltere’den askeri yardım getiren iki uçağın bugün Ukrayna’nın başkenti Kiev’e ulaştığı öğrenildi. 07.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-07T02:07+0300
2022-02-07T02:13+0300
ukrayna krizi
ukrayna
abd
askeri yardım
ingiltere
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/07/1053541373_0:161:3070:1888_1920x0_80_0_0_53b5e7bf72fca75337d7f49bc0b71df0.jpg
Batı menşeili hava trafiği izleme platformlarının verilerine göre İngiliz Kraliyet Hava Kuvvetleri'ne ait Airbus A400M Atlas askeri nakliye uçağı ve ABD Silahlı Kuvvetleri Ulaştırma Komutanlığı tarafından kiralanan Amerikan Kalitta Air Boeing 747 şirketine ait uçak bugün Kiev'e ulaştı.İngiliz askeri uçağının Kıbrıs’taki Akrotiri Hava Üssü’nden havalandığı, Amerikan nakliye uçağının ise ABD’nin Delaware eyaletindeki Dover kentinin yakınlarındaki hava üssünden yola çıktığı anlaşıldı.Mevcut verilere göre ocak ortalarından bu yana İngiliz, Amerikan uçaklarının yanı sıra Kanada ve Polonya nakliye uçakları, Kiev ve Lviv dahil Ukrayna'ya askeri yardım tedarik etmek amacıyla en az 25 uçuş gerçekleştirdi.
ukrayna
ingiltere
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/07/1053541373_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_7c682137b1e69ab6971cf789cf5a1a52.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ukrayna, abd, askeri yardım, ingiltere

ABD ve İngiltere’den askeri yardım getiren yeni uçaklar Ukrayna’ya ulaştı

02:07 07.02.2022 (güncellendi: 02:13 07.02.2022)
© REUTERS / JAKUB STEZYCKIABD Hava Kuvvetleri Boeing C-17A
ABD Hava Kuvvetleri Boeing C-17A - Sputnik Türkiye, 1920, 07.02.2022
© REUTERS / JAKUB STEZYCKI
Abone ol
ABD ve İngiltere’den askeri yardım getiren iki uçağın bugün Ukrayna’nın başkenti Kiev’e ulaştığı öğrenildi.
Batı menşeili hava trafiği izleme platformlarının verilerine göre İngiliz Kraliyet Hava Kuvvetleri'ne ait Airbus A400M Atlas askeri nakliye uçağı ve ABD Silahlı Kuvvetleri Ulaştırma Komutanlığı tarafından kiralanan Amerikan Kalitta Air Boeing 747 şirketine ait uçak bugün Kiev'e ulaştı.
İngiliz askeri uçağının Kıbrıs’taki Akrotiri Hava Üssü’nden havalandığı, Amerikan nakliye uçağının ise ABD’nin Delaware eyaletindeki Dover kentinin yakınlarındaki hava üssünden yola çıktığı anlaşıldı.
Mevcut verilere göre ocak ortalarından bu yana İngiliz, Amerikan uçaklarının yanı sıra Kanada ve Polonya nakliye uçakları, Kiev ve Lviv dahil Ukrayna'ya askeri yardım tedarik etmek amacıyla en az 25 uçuş gerçekleştirdi.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce