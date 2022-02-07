https://tr.sputniknews.com/20220207/abdnin-bir-grup-takviye-gucu-daha-polonyaya-indi-1053540714.html

ABD’nin bir grup takviye gücü daha Polonya’ya indi

ABD’nin bir grup takviye gücü daha Polonya’ya indi

Reuters haber ajansı, doğu Avrupa’daki müttefiklerinin topraklarına takviye güç göndermeyi sürdüren ABD’nin askerlerini taşıyan bir uçağın daha Polonya’ya... 07.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-07T01:33+0300

2022-02-07T01:33+0300

2022-02-07T01:33+0300

ukrayna krizi

ukrayna

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/102005/07/1020050746_0:182:3501:2151_1920x0_80_0_0_235fc1b96fef81c586aab9f1e9f599b8.jpg

Reuters’ın bir görgü tanığına dayandırdığı haberinde, ABD askerlerini taşıyan C17 tipi bir askeri kargo uçağının bugün Polonya’ya indiği kaydedildi.Söz konusu uçak ile kaç askerin Polonya’ya gittiği şu an için bilinmiyor, fakat ABD Hava Kuvvetleri’nin internet sitesindeki bilgilere bakılırsa, C17 askeri kargo uçaklarının 102 hava indirme personeli ile teçhizatlarını taşılabilecek biçimde tasarlandığı biliniyor.ABD askerlerinin Polonya’ya gitmesi, Başkan Joe Biden’ın çarşamba günü yaklaşık 3 bin takviye gücün Polonya ve Romanya’ya konuşlandırılması talimatını vermesini izledi. Söz konusu konuşlandırmalar, Ukrayna yüzünden Rusya ile Batı ülkelerinin ilişkilerinin gergin olduğu bir döneme denk geliyor.Bunun yanında, C17 tipi askeri kargo uçağının Polonya’ya bugünkü inişi, ABD’nin 82. Hava İndirme Birliği’nin komutanı Christopher Donahue ile askeri teçhizat taşıyan birkaç uçağın daha ‘öncü grup’ olarak dün Polonya’daki Rzeszow-Jasionka Havaalanı’na varmasını izledi.NATO güçlerinin geri çekildiği Afganistan’dan geçen yıl 30 Ağustos’ta ayrılan son ABD askeri olmasıyla da tanınan Donahue, Rzeszow-Jasionka Havaalanı’ndaki açıklamasında, “Avrupa’daki müttefiklerimizin hepsi ile dayanışma içindeyiz ve bu belirsizlik zamanında beraber olursak daha güçlü olacağımızı biliyoruz” ifadelerini kullandı.Rzeszow-Jasionka Havaalanı, Polonya’nın Ukrayna sınırından sadece 90 kilometre uzaklıkta bulunuyor.Polonya Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak da Donahue’nun dün Polonya’ya varışını takiben yaptığı açıklamada, yeni konuşlandırılan ABD askerlerinin ülkenin güneydoğusunda faaliyet göstereceğini kaydetti.ABD’nin Polonya’da 2017’den beri 4 bin askeri bulunuyor, bu askerler dönüşümlü olarak bu ülkede bulunuyor.ABD, NATO’daki müttefiklerine takviye güç göndermesini, Rusya’nın Ukrayna sınırına güçlerini yığmış olmasıyla gerekçelendiriyor.Rusya ise Ukrayna sınırındaki güçlerinin sayısını artırmış olmasının bu ülkeyi işgal edeceği anlamına geldiği yönündeki suçlamaları reddediyor. NATO’dan, askeri güçlerini Rusya sınırlarından uzaklaştırmasını ve Ukrayna’nın İttifaka üye yapılmayacağına dair güvence vermesini talep ediyor.

ukrayna

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ukrayna