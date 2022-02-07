https://tr.sputniknews.com/20220207/abdurrahman-dilipak-zor-bir-secim-olacak-hicbir-sey-eskisi-gibi-olmayacak-1053552488.html

Abdurrahman Dilipak: Zor bir seçim olacak, hiçbir şey eskisi gibi olmayacak

Abdurrahman Dilipak: Zor bir seçim olacak, hiçbir şey eskisi gibi olmayacak

Yeni Akit yazarı Abdurrahman Dilipak, bugünkü yazısında “İçinizden birilerini, makamı, ilmi, rütbesi ne olursa olsun, onları İlah ve Rab edinmeyin” görüşünü... 07.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-07T11:57+0300

2022-02-07T11:57+0300

2022-02-07T11:57+0300

politika

abdurrahman dilipak

seçim

recep tayyip erdoğan

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Birilerinin gerçeklerle yüzleşmeye cesaret edemediğini yazan Dilipak, 2022 ile 2023 yıllarının kritik iki yıl olduğunu belirterek şöyle devam etti: Çok ciddi, radikal nefs muhasebesine ihtiyaç olduğunu ifade eden Dilipak, “Siyaset ve cemaat önümüzdeki en büyük iki engel. Eğitim zaten tepeden tırnağa bir felaket. Türkçe bile artık sorunlu hale geldi. Bütün insanlar içinde erdemli akıl sahibi insanların işbirliği ile bir çırpınışla kurtulabiliriz inşallah diye ümit ediyorum. Yoksa halimiz yaman” görüşünü dile getirdi.Dilipak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan’ın koronavirüse yakalandığını hatırlatarak “Hani artık salgın bitmişti. Bundan sonra nezle ve grip vardı. Ve bu testler doğru sonuç vermiyordu. Cumhurbaşkanı aşı da olmuştu, peki nasıl oldu bu iş. Hem de tam Putin’le arabuluculuk için görüşme gündemde iken, İsrail’den ve Ermenistan’dan üst düzey ziyaretçiler beklenirken bu hastalık sürpriz oldu" dedi.Dilipak şöyle devam etti:"Bu süreçte yaşananlar, KKTC’deki gelişmeler bize ders olsun da bu konuyu yeniden düşünelim. Bir musibetten kurtulalım derken daha büyük musibetlere duçar olmamak için aklımızı başımıza alalım. Bu Pandemi hikâyesi bitmeli artık. PCR testine dayalı teşhisi de, tedavisi de, aşısı da, ilacı da bir an önce durdurulmalı” çağrısında bulundu.“Gıda, sağlık, çevre, bilim ve teknolojideki tuzaklar çökertilmeli” görüşünü dile getiren Dilipak şöyle devam etti: Eğitimdeki perişanlık, ailedeki çözülmenin önüne geçilmeli. Ve illa Adalet, illa adalet. Adalet yoksa zulüm vardır. Allah ise cahillere ve zalimlere yardım etmez. Onların işlerini sarp dağlara sardırır, onların üzerine pislik yağdırır. Bu anlamda bundan sonra yapılacak atamalara dikkat. ‘Kem alat ile kemalat olmaz’ zira. Ehliyet, liyakat ve ahlak yoksunu kişilerle varılacak yer felakettir. “

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abdurrahman dilipak, seçim, recep tayyip erdoğan