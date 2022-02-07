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https://tr.sputniknews.com/20220207/acemi-soforden-not-acemiyim-lutfen-sikistirmayin-ogreniyorum-1053550480.html
Aracın camına not yapıştırdı: Acemiyim, lütfen sıkıştırmayın, öğreniyorum
Aracın camına not yapıştırdı: Acemiyim, lütfen sıkıştırmayın, öğreniyorum
İstanbul’da ehliyetini yeni alan bir sürücü aracının camına "Acemiyim, lütfen sıkıştırmayın öğreniyorum" şeklinde yazı asarak trafikteki diğer sürücüleri... 07.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-07T11:28+0300
2022-02-07T11:28+0300
2022-02-07T11:29+0300
türkiye
sürücü
otomobil
şoför
trafik
ehliyet
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İstanbul'da Eyüpsultan’dan Alibeyköy istikametine giden bir aracın üzerindeki 'Acemiyim' yazısı dikkat çekti.Ehliyetini yeni aldığı tahmin edilen sürücü, aracın arka camına bir not yapıştırarak diğer sürücüleri uyardı.Bir başka araçtaki kişiler tarafından fotoğrafı çekilen notta, "acemiyim, lütfen sıkıştırmayın öğreniyorum" yazısı bulunuyor.
https://tr.sputniknews.com/20190929/acemi-surucunun-park-yerindeki-bariyerle-mucadelesi-kameraya-yakalandi-1040280434.html
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sürücü, otomobil, şoför, trafik, ehliyet
Aracın camına not yapıştırdı: Acemiyim, lütfen sıkıştırmayın, öğreniyorum 11:28 07.02.2022 (güncellendi: 11:29 07.02.2022) Abone ol
İstanbul’da ehliyetini yeni alan bir sürücü aracının camına "Acemiyim, lütfen sıkıştırmayın öğreniyorum" şeklinde yazı asarak trafikteki diğer sürücüleri uyardı.
İstanbul'da Eyüpsultan’dan Alibeyköy istikametine giden bir aracın üzerindeki 'Acemiyim' yazısı dikkat çekti.
Ehliyetini yeni aldığı tahmin edilen sürücü, aracın arka camına bir not yapıştırarak diğer sürücüleri uyardı.
Bir başka araçtaki kişiler tarafından fotoğrafı çekilen notta, "
" yazısı bulunuyor. acemiyim, lütfen sıkıştırmayın öğreniyorum