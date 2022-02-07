https://tr.sputniknews.com/20220207/acemi-soforden-not-acemiyim-lutfen-sikistirmayin-ogreniyorum-1053550480.html

Aracın camına not yapıştırdı: Acemiyim, lütfen sıkıştırmayın, öğreniyorum

Aracın camına not yapıştırdı: Acemiyim, lütfen sıkıştırmayın, öğreniyorum

İstanbul’da ehliyetini yeni alan bir sürücü aracının camına "Acemiyim, lütfen sıkıştırmayın öğreniyorum" şeklinde yazı asarak trafikteki diğer sürücüleri... 07.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-07T11:28+0300

2022-02-07T11:28+0300

2022-02-07T11:29+0300

türkiye

sürücü

otomobil

şoför

trafik

ehliyet

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İstanbul'da Eyüpsultan’dan Alibeyköy istikametine giden bir aracın üzerindeki 'Acemiyim' yazısı dikkat çekti.Ehliyetini yeni aldığı tahmin edilen sürücü, aracın arka camına bir not yapıştırarak diğer sürücüleri uyardı.Bir başka araçtaki kişiler tarafından fotoğrafı çekilen notta, "acemiyim, lütfen sıkıştırmayın öğreniyorum" yazısı bulunuyor.

https://tr.sputniknews.com/20190929/acemi-surucunun-park-yerindeki-bariyerle-mucadelesi-kameraya-yakalandi-1040280434.html

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sürücü, otomobil, şoför, trafik, ehliyet