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https://tr.sputniknews.com/20220207/acemi-soforden-not-acemiyim-lutfen-sikistirmayin-ogreniyorum-1053550480.html
Aracın camına not yapıştırdı: Acemiyim, lütfen sıkıştırmayın, öğreniyorum
Aracın camına not yapıştırdı: Acemiyim, lütfen sıkıştırmayın, öğreniyorum
İstanbul’da ehliyetini yeni alan bir sürücü aracının camına "Acemiyim, lütfen sıkıştırmayın öğreniyorum" şeklinde yazı asarak trafikteki diğer sürücüleri... 07.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-07T11:28+0300
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türkiye
sürücü
otomobil
şoför
trafik
ehliyet
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İstanbul'da Eyüpsultan’dan Alibeyköy istikametine giden bir aracın üzerindeki 'Acemiyim' yazısı dikkat çekti.Ehliyetini yeni aldığı tahmin edilen sürücü, aracın arka camına bir not yapıştırarak diğer sürücüleri uyardı.Bir başka araçtaki kişiler tarafından fotoğrafı çekilen notta, "acemiyim, lütfen sıkıştırmayın öğreniyorum" yazısı bulunuyor.
https://tr.sputniknews.com/20190929/acemi-surucunun-park-yerindeki-bariyerle-mucadelesi-kameraya-yakalandi-1040280434.html
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sürücü, otomobil, şoför, trafik, ehliyet

Aracın camına not yapıştırdı: Acemiyim, lütfen sıkıştırmayın, öğreniyorum

11:28 07.02.2022 (güncellendi: 11:29 07.02.2022)
© İHA / SELİM BAYRAKTARAcemi şoförden not: Acemiyim, lütfen sıkıştırmayın, öğreniyorum
Acemi şoförden not: Acemiyim, lütfen sıkıştırmayın, öğreniyorum - Sputnik Türkiye, 1920, 07.02.2022
© İHA / SELİM BAYRAKTAR
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İstanbul’da ehliyetini yeni alan bir sürücü aracının camına "Acemiyim, lütfen sıkıştırmayın öğreniyorum" şeklinde yazı asarak trafikteki diğer sürücüleri uyardı.
İstanbul'da Eyüpsultan’dan Alibeyköy istikametine giden bir aracın üzerindeki 'Acemiyim' yazısı dikkat çekti.
Ehliyetini yeni aldığı tahmin edilen sürücü, aracın arka camına bir not yapıştırarak diğer sürücüleri uyardı.
Bir başka araçtaki kişiler tarafından fotoğrafı çekilen notta, "acemiyim, lütfen sıkıştırmayın öğreniyorum" yazısı bulunuyor.
Park yeri - Sputnik Türkiye, 1920, 29.09.2019
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Acemi sürücünün park yerindeki bariyerle mücadelesi kameraya yakalandı
29 Eylül 2019, 14:55
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