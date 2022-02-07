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https://tr.sputniknews.com/20220207/adana-demirspordan-14-subattaki-macin-bilet-fiyatlarinda-kadin-taraftarlara-indirim-1053565188.html
Adana Demirspor'dan 14 Şubat'taki maçın bilet fiyatlarında kadın taraftarlara indirim
Adana Demirspor'dan 14 Şubat'taki maçın bilet fiyatlarında kadın taraftarlara indirim
Adana Demirspor Kulüp Başkanı Murat Sancak, 14 Şubat'ta sahalarında oynanacak Beşiktaş maçında bilet fiyatlarında indirim yaptıklarını açıkladı. Başkan Sancak... 07.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-07T15:55+0300
2022-02-07T16:07+0300
adana demirspor
spor
bilet
indirim
beşiktaş
maç
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Süper Lig'de aldığı başarılı sonuçlarla üst sıralara tırmanan Adana Demirspor'da Başkan Murat Sancak, Beşiktaş ile sahalarında oynayacakları zorlu maçta bilet fiyatlarına indirim yapacaklarını kaydetti.Öğrenci ve kadınlara yüzde 50 indirimBaşkan Sancak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:
https://tr.sputniknews.com/20220203/spor-toto-super-ligde-bu-hafta-hangi-maclar-oynanacak-1053434446.html
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adana demirspor, bilet, indirim, beşiktaş, maç

Adana Demirspor'dan 14 Şubat'taki maçın bilet fiyatlarında kadın taraftarlara indirim

15:55 07.02.2022 (güncellendi: 16:07 07.02.2022)
© DHAAdana Demirspor Kulüp Başkanı Murat Sancak
Adana Demirspor Kulüp Başkanı Murat Sancak - Sputnik Türkiye, 1920, 07.02.2022
© DHA
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Adana Demirspor Kulüp Başkanı Murat Sancak, 14 Şubat'ta sahalarında oynanacak Beşiktaş maçında bilet fiyatlarında indirim yaptıklarını açıkladı. Başkan Sancak, öğrenci ve kadın taraftarlara yönelik yüzde 50 indirim uygulanacağını ifade etti.
Süper Lig'de aldığı başarılı sonuçlarla üst sıralara tırmanan Adana Demirspor'da Başkan Murat Sancak, Beşiktaş ile sahalarında oynayacakları zorlu maçta bilet fiyatlarına indirim yapacaklarını kaydetti.

Öğrenci ve kadınlara yüzde 50 indirim

Başkan Sancak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Çok değerli Adana Demirspor taraftarları,14 Şubat'ta oynayacağımız Beşiktaş maçı bilet fiyatlarını, yoğun istek üzerine kuzey ve güney kale arkası, üst ve alt-maraton, kapalı üst tribünlerinin bilet fiyatlarında indirim yapılacak. Aradaki fark benim tarafımdan karşılanacaktır. Kombine sahipleri kusura bakmayın. Bu fiyatlara öğrenci ve kadınlara da yüzde 50 indirim yapılacak. Öğrenci indirimi derken, üniversite okuyanlar da dahildir. Engelli kardeşlerimiz de yüzde 50 indirimden faydalanacaklar."

Spor Toto Süper Lig - Sputnik Türkiye, 1920, 03.02.2022
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