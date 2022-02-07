Adana Demirspor'dan 14 Şubat'taki maçın bilet fiyatlarında kadın taraftarlara indirim

"Çok değerli Adana Demirspor taraftarları,14 Şubat'ta oynayacağımız Beşiktaş maçı bilet fiyatlarını, yoğun istek üzerine kuzey ve güney kale arkası, üst ve alt-maraton, kapalı üst tribünlerinin bilet fiyatlarında indirim yapılacak. Aradaki fark benim tarafımdan karşılanacaktır. Kombine sahipleri kusura bakmayın. Bu fiyatlara öğrenci ve kadınlara da yüzde 50 indirim yapılacak. Öğrenci indirimi derken, üniversite okuyanlar da dahildir. Engelli kardeşlerimiz de yüzde 50 indirimden faydalanacaklar."