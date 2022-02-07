Adana Demirspor'dan 14 Şubat'taki maçın bilet fiyatlarında kadın taraftarlara indirim

Süper Lig'de aldığı başarılı sonuçlarla üst sıralara tırmanan Adana Demirspor'da Başkan Murat Sancak, Beşiktaş ile sahalarında oynayacakları zorlu maçta bilet fiyatlarına indirim yapacaklarını kaydetti.Öğrenci ve kadınlara yüzde 50 indirimBaşkan Sancak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:
Adana Demirspor Kulüp Başkanı Murat Sancak, 14 Şubat'ta sahalarında oynanacak Beşiktaş maçında bilet fiyatlarında indirim yaptıklarını açıkladı. Başkan Sancak, öğrenci ve kadın taraftarlara yönelik yüzde 50 indirim uygulanacağını ifade etti.
Süper Lig'de aldığı başarılı sonuçlarla üst sıralara tırmanan Adana Demirspor'da Başkan Murat Sancak, Beşiktaş ile sahalarında oynayacakları zorlu maçta bilet fiyatlarına indirim yapacaklarını kaydetti.
Öğrenci ve kadınlara yüzde 50 indirim
Başkan Sancak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:
"Çok değerli Adana Demirspor taraftarları,14 Şubat'ta oynayacağımız Beşiktaş maçı bilet fiyatlarını, yoğun istek üzerine kuzey ve güney kale arkası, üst ve alt-maraton, kapalı üst tribünlerinin bilet fiyatlarında indirim yapılacak. Aradaki fark benim tarafımdan karşılanacaktır. Kombine sahipleri kusura bakmayın. Bu fiyatlara öğrenci ve kadınlara da yüzde 50 indirim yapılacak. Öğrenci indirimi derken, üniversite okuyanlar da dahildir. Engelli kardeşlerimiz de yüzde 50 indirimden faydalanacaklar."
Çok değerli ADANADEMİRSPOR,Taraftarları,14 Şubat ‘ta oynayacağımız,BJK maçı bilet fiyatlarını,yoğun istek üzerine,kuzey Güney kale arkası üst,alt-maraton üst,Kapalı üst fiyatlarında indirim yapılacak aradaki fark benim tarafımdan karşılanacaktır,kombine sahipleri kusura bakmayın