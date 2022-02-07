https://tr.sputniknews.com/20220207/afrika-uluslar-kupasini-kazanan-senegalin-taraftarlari-kamerun-sokaklarinda-eglendi-1053542530.html

Afrika Uluslar Kupası'nı kazanan Senegal'in taraftarları Kamerun sokaklarında eğlendi

Afrika Uluslar Kupası'nı kazanan Senegal'in taraftarları Kamerun sokaklarında eğlendi

Kamerun'un ev sahipliğinde düzenlenen 2021 Afrika Uluslar Kupası'nı kazanan Senegal futbol takımının taraftarları, Kamerun sokaklarında kutlama yaptı. 07.02.2022, Sputnik Türkiye

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spor

senegal

afrika uluslar kupası

taraftar

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Olembe Stadyumu'na gelen Senegalli futbolseverler, takımlarının kazandığı şampiyonluğu kutlamak için başkent Yaounde sokaklarında sevinç gösterisinde bulundu.Sokaklarda ve stadyum etrafında toplanan Senegalli taraftalar sloganlar atarak dans etti.Senegal'in tarihinde ilk kez Afrika Uluslar Kupası'nı kazanmasının ardından, bazı futbolseverler gözyaşlarına hakim olamadı.Senegal futbol takımı, final maçında penaltı atışlarıyla Mısır takımını 4-2 yenerek kupayı kazandı.

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senegal, afrika uluslar kupası, taraftar