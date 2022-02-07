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Afrika Uluslar Kupası'nı kazanan Senegal'in taraftarları Kamerun sokaklarında eğlendi
Afrika Uluslar Kupası'nı kazanan Senegal'in taraftarları Kamerun sokaklarında eğlendi
Kamerun'un ev sahipliğinde düzenlenen 2021 Afrika Uluslar Kupası'nı kazanan Senegal futbol takımının taraftarları, Kamerun sokaklarında kutlama yaptı. 07.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-07T04:34+0300
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spor
senegal
afrika uluslar kupası
taraftar
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Olembe Stadyumu'na gelen Senegalli futbolseverler, takımlarının kazandığı şampiyonluğu kutlamak için başkent Yaounde sokaklarında sevinç gösterisinde bulundu.Sokaklarda ve stadyum etrafında toplanan Senegalli taraftalar sloganlar atarak dans etti.Senegal'in tarihinde ilk kez Afrika Uluslar Kupası'nı kazanmasının ardından, bazı futbolseverler gözyaşlarına hakim olamadı.Senegal futbol takımı, final maçında penaltı atışlarıyla Mısır takımını 4-2 yenerek kupayı kazandı.
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senegal, afrika uluslar kupası, taraftar

Afrika Uluslar Kupası'nı kazanan Senegal'in taraftarları Kamerun sokaklarında eğlendi

04:34 07.02.2022 (güncellendi: 04:37 07.02.2022)
© REUTERS / ZOHRA BENSEMRAAfrika Uluslar Kupası'nı kazanan Senegal'in taraftarları Kamerun sokaklarında coşkuyla eğlendi
Afrika Uluslar Kupası'nı kazanan Senegal'in taraftarları Kamerun sokaklarında coşkuyla eğlendi - Sputnik Türkiye, 1920, 07.02.2022
© REUTERS / ZOHRA BENSEMRA
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Kamerun'un ev sahipliğinde düzenlenen 2021 Afrika Uluslar Kupası'nı kazanan Senegal futbol takımının taraftarları, Kamerun sokaklarında kutlama yaptı.
Olembe Stadyumu'na gelen Senegalli futbolseverler, takımlarının kazandığı şampiyonluğu kutlamak için başkent Yaounde sokaklarında sevinç gösterisinde bulundu.
Sokaklarda ve stadyum etrafında toplanan Senegalli taraftalar sloganlar atarak dans etti.
Senegal'in tarihinde ilk kez Afrika Uluslar Kupası'nı kazanmasının ardından, bazı futbolseverler gözyaşlarına hakim olamadı.
Senegal futbol takımı, final maçında penaltı atışlarıyla Mısır takımını 4-2 yenerek kupayı kazandı.
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