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Ağrı Dağı'nda tipiye yakalanan İranlıları, Türk dağcılar kurtardı
Ağrı Dağı'nda tipiye yakalanan İranlıları, Türk dağcılar kurtardı
İran'dan gelen ve Ağrı Dağı’na tırmanan 6’sı kadın 24 dağcı ölümden döndü. Türkiye Dağcılık Federasyonu Batman Temsilcisi Emrullah Girgin ve 2 dağcı; tipi... 07.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-07T07:49+0300
2022-02-07T07:49+0300
türkiye
iran
ağrı dağı
dağcı
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İran’ın Tebriz kentinden gelen 6’sı kadın 24 dağcı, 3 Şubat günü, 5137 metre yüksekliğindeki Ağrı Dağı’na tırmanmaya başladı. İranlı Ali Mirza’nın rehberliğinde 3 bin 100 metredeki ana kampa ulaşan dağcılar, bir gün dinlendikten sonra tırmanışa devam etti.4 bin 200 metreye kadar ulaşan dağcılar, burada yoğun tipiye yakalandı.Dağda olumsuz hava şartları nedeniyle zirveye çıkamayan ve zor anlar yaşayan dağcılar, bölgede tırmanış yaptıktan sonra inişe geçen Türkiye Dağcılık Federasyonu Batman Temsilcisi Emrullah Girgin ile Ahmet Kara ve Burak Polat tarafından kurtarıldı.3 Türk dağcı tırmandıkları yaklaşık 5 bin metre yükseklikten inişe geçtiklerinde tesadüfen İranlı dağcı gruba rastladı.Yoğun tipi nedeniyle ilerleyemeyen ve geri de dönemeyince zor durumda olan 24 dağcıyı başarılı şekilde indirmeyi başardı.Doğubayazıt’a dönen İranlı dağcılar, karayoluyla Van’a gitti
türkiye
iran
ağrı dağı
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iran, ağrı dağı, dağcı

Ağrı Dağı'nda tipiye yakalanan İranlıları, Türk dağcılar kurtardı

07:49 07.02.2022
© DHAAğrı Dağı'nda tipiye yakalanan İranlıları, Türk dağcılar kurtardı
Ağrı Dağı'nda tipiye yakalanan İranlıları, Türk dağcılar kurtardı - Sputnik Türkiye, 1920, 07.02.2022
© DHA
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İran'dan gelen ve Ağrı Dağı’na tırmanan 6’sı kadın 24 dağcı ölümden döndü. Türkiye Dağcılık Federasyonu Batman Temsilcisi Emrullah Girgin ve 2 dağcı; tipi nedeniyle mahsur kalan İranlı dağcıları, bulundukları 4 bin 200 metreden indirmeyi başardı.
İran’ın Tebriz kentinden gelen 6’sı kadın 24 dağcı, 3 Şubat günü, 5137 metre yüksekliğindeki Ağrı Dağı’na tırmanmaya başladı. İranlı Ali Mirza’nın rehberliğinde 3 bin 100 metredeki ana kampa ulaşan dağcılar, bir gün dinlendikten sonra tırmanışa devam etti.
4 bin 200 metreye kadar ulaşan dağcılar, burada yoğun tipiye yakalandı.
Dağda olumsuz hava şartları nedeniyle zirveye çıkamayan ve zor anlar yaşayan dağcılar, bölgede tırmanış yaptıktan sonra inişe geçen Türkiye Dağcılık Federasyonu Batman Temsilcisi Emrullah Girgin ile Ahmet Kara ve Burak Polat tarafından kurtarıldı.
3 Türk dağcı tırmandıkları yaklaşık 5 bin metre yükseklikten inişe geçtiklerinde tesadüfen İranlı dağcı gruba rastladı.
Yoğun tipi nedeniyle ilerleyemeyen ve geri de dönemeyince zor durumda olan 24 dağcıyı başarılı şekilde indirmeyi başardı.
Doğubayazıt’a dönen İranlı dağcılar, karayoluyla Van’a gitti
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