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AK Partili Özkan: Türkiye gündeminin 1.6’sı, Twitter’da esen rüzgarlardan oluşuyor
AK Partili Özkan: Türkiye gündeminin 1.6’sı, Twitter’da esen rüzgarlardan oluşuyor
AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, “Yapmış olduğumuz anketlerde Türkiye gündeminin 1.6’sının Twitter’da esen rüzgarlardan oluştuğunu gördük” dedi. 07.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-07T09:41+0300
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politika
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Özkan, 24 TV’de yayınlanan Arafta Sorular programına katıldı, Esra Elönü’nün sorularını yanıtladı.Partisinin sosyal medyaya ilişkin araştırmalarından bahseden Özkan, “Türkiye’de milli irade, toplumun talebi, vatandaşlar neyi düşünüyor, konuşuyor baktığımız zaman, sadece Twitter üzerinden yapılan tartışmalara bakacak olursak; inanın orada esen rüzgarla Türkiye’nin gerçek rüzgarı arasında hiçbir benzerliğin olmadığının altını çizelim” dedi.Özkan, "Twitter’da estirilen rüzgarlarla seçim sonucunu bekleyenlerin büyük bir hüsranla karşılaştığını bilelim. Bizim yapmış olduğumuz anketlerde Türkiye gündeminin 1.6’sının Twitter’da esen rüzgarlardan oluştuğunu gördük" diye konuştu.
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cahit özkan, ak parti, twitter

AK Partili Özkan: Türkiye gündeminin 1.6’sı, Twitter’da esen rüzgarlardan oluşuyor

09:41 07.02.2022
© DHACahit Özkan
Cahit Özkan - Sputnik Türkiye, 1920, 07.02.2022
© DHA
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AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, “Yapmış olduğumuz anketlerde Türkiye gündeminin 1.6’sının Twitter’da esen rüzgarlardan oluştuğunu gördük” dedi.
Özkan, 24 TV’de yayınlanan Arafta Sorular programına katıldı, Esra Elönü’nün sorularını yanıtladı.
Partisinin sosyal medyaya ilişkin araştırmalarından bahseden Özkan, “Türkiye’de milli irade, toplumun talebi, vatandaşlar neyi düşünüyor, konuşuyor baktığımız zaman, sadece Twitter üzerinden yapılan tartışmalara bakacak olursak; inanın orada esen rüzgarla Türkiye’nin gerçek rüzgarı arasında hiçbir benzerliğin olmadığının altını çizelim” dedi.
Özkan, "Twitter’da estirilen rüzgarlarla seçim sonucunu bekleyenlerin büyük bir hüsranla karşılaştığını bilelim. Bizim yapmış olduğumuz anketlerde Türkiye gündeminin 1.6’sının Twitter’da esen rüzgarlardan oluştuğunu gördük" diye konuştu.
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