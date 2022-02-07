https://tr.sputniknews.com/20220207/ak-partili-ozkan-turkiye-gundeminin-16si-twitterda-esen-ruzgarlardan-olusuyor-1053547476.html

AK Partili Özkan: Türkiye gündeminin 1.6’sı, Twitter’da esen rüzgarlardan oluşuyor

AK Partili Özkan: Türkiye gündeminin 1.6’sı, Twitter’da esen rüzgarlardan oluşuyor

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, “Yapmış olduğumuz anketlerde Türkiye gündeminin 1.6’sının Twitter’da esen rüzgarlardan oluştuğunu gördük” dedi. 07.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-07T09:41+0300

2022-02-07T09:41+0300

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politika

cahit özkan

ak parti

twitter

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Özkan, 24 TV’de yayınlanan Arafta Sorular programına katıldı, Esra Elönü’nün sorularını yanıtladı.Partisinin sosyal medyaya ilişkin araştırmalarından bahseden Özkan, “Türkiye’de milli irade, toplumun talebi, vatandaşlar neyi düşünüyor, konuşuyor baktığımız zaman, sadece Twitter üzerinden yapılan tartışmalara bakacak olursak; inanın orada esen rüzgarla Türkiye’nin gerçek rüzgarı arasında hiçbir benzerliğin olmadığının altını çizelim” dedi.Özkan, "Twitter’da estirilen rüzgarlarla seçim sonucunu bekleyenlerin büyük bir hüsranla karşılaştığını bilelim. Bizim yapmış olduğumuz anketlerde Türkiye gündeminin 1.6’sının Twitter’da esen rüzgarlardan oluştuğunu gördük" diye konuştu.

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cahit özkan, ak parti, twitter