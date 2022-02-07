Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
BM Güvenlik Konseyi (BMGK) - Sputnik Türkiye, 1920
POLİTİKA
Türkiye ve dünya politikasından en güncel haberler, açıklamalar
https://tr.sputniknews.com/20220207/ak-partili-vekil-cumhur-ittifaki-genisleyecek-1053578222.html
AK Partili vekil: Cumhur İttifakı genişleyecek
AK Partili vekil: Cumhur İttifakı genişleyecek
AK Parti Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu, Cumhur İttifakı’nın genişleyeceğine yönelik ortaya atılan iddialara ilişkin olarak, “Bir şey hayata geçmeden bunun... 07.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-07T21:53+0300
2022-02-07T21:53+0300
politika
metin gündoğdu
kamu
mülakat
cumhur ittifakı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104191/17/1041911766_117:0:2764:1489_1920x0_80_0_0_24ae95ceacf1b43554aebb3b4bde8511.jpg
AK Parti Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu Konya merkezli yayın BBN Türk Tv'de katıldığı ‘Cafe Pazar’ programında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.Sözcü'nün haberine göre sunucunun kulislerde konuşulan Cumhur İttifakı'nın genişleyeceği iddialarına yönelik sorduğu soruyu yanıtlayan Gündoğdu, şunları söyledi;'Başka siyasi partiler Cumhur İttifakı ile birlikte hareket edebilir'"Bir şey hayata geçmeden bunun bilgisini bizim vermemiz doğru olmaz ama Cumhur İttifakı da genişleyecek. Genişlemesi için de bir çalışma var. Bu çalışmalar da önümüzdeki günlerde ortaya yavaş yavaş çıkar.Ama en önemli ittifakı biz milletle oluşturmalıyız. Yeni katılımdan ziyade ben milletle olan bağımızın daha da güçlendirmemiz gerektiğine düşünüyorum. Dilimizi daha güzel bir dil haline getirmemiz gerektiğini düşünüyorum. İttifakta başka siyasi partiler Cumhur İttifakı ile birlikte hareket edebilir. Ama ondan ziyade ben 84 milyon insanımızı kucaklayacak bir dille hareket etmemiz gerektiğini düşünenlerdenim."Kamuda işe alımlarda mülakatla alımlardan kendilerinin de yorulduğunu ifade eden Gündoğdu şöyle konuştu:'Kamuda mülakatlardan biz de yorulduk'"Eksiklerimiz elbette olabilir, biz insanız bu yüzden hatalarımız olabilir. Bu hataları düzelterek bu millete hizmet etmeye devam edeceğiz. Milletin küstürdüğümüz kısmını kucaklamamız onlarla bir araya gelmemiz gerektiğini düşünüyorum.Kamuda mülakatlardan biz de yorulduk. Mülakatlardan biraz daha arınmamız lazım. Sağlık Bakanlığı'nın getirdiği sistemi getirmemiz lazım. Gençlerimizin en çok sitem ettiği konulardan birisi bu. Bunları düzelterek vatandaşı kucaklamamız açısından biraz daha alan açılması lazım. Bunu da aşmaya çalışacağız. Elimizden geldiği kadar bunu düzeltmeliyiz. İnsanlar ister istemez üzülüyor, kırılıyor. Bizim de vebale girmememiz lazım. Bu konu da bizim de hassas davranmamız lazım. Zaten mülakatların da azalması lazım."
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104191/17/1041911766_448:0:2433:1489_1920x0_80_0_0_aa4ef2a10193b3ab27d8f45378f003a8.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
metin gündoğdu, kamu, mülakat, cumhur ittifakı

AK Partili vekil: Cumhur İttifakı genişleyecek

21:53 07.02.2022
© AAMetin Gündoğdu
Metin Gündoğdu - Sputnik Türkiye, 1920, 07.02.2022
© AA
Abone ol
AK Parti Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu, Cumhur İttifakı’nın genişleyeceğine yönelik ortaya atılan iddialara ilişkin olarak, “Bir şey hayata geçmeden bunun bilgisini bizim vermemiz doğru olmaz ama Cumhur İttifakı da genişleyecek. Genişlemesi için de bir çalışma var” dedi.
AK Parti Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu Konya merkezli yayın BBN Türk Tv'de katıldığı ‘Cafe Pazar’ programında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Sözcü'nün haberine göre sunucunun kulislerde konuşulan Cumhur İttifakı'nın genişleyeceği iddialarına yönelik sorduğu soruyu yanıtlayan Gündoğdu, şunları söyledi;

'Başka siyasi partiler Cumhur İttifakı ile birlikte hareket edebilir'

"Bir şey hayata geçmeden bunun bilgisini bizim vermemiz doğru olmaz ama Cumhur İttifakı da genişleyecek. Genişlemesi için de bir çalışma var. Bu çalışmalar da önümüzdeki günlerde ortaya yavaş yavaş çıkar.
Ama en önemli ittifakı biz milletle oluşturmalıyız. Yeni katılımdan ziyade ben milletle olan bağımızın daha da güçlendirmemiz gerektiğine düşünüyorum. Dilimizi daha güzel bir dil haline getirmemiz gerektiğini düşünüyorum. İttifakta başka siyasi partiler Cumhur İttifakı ile birlikte hareket edebilir. Ama ondan ziyade ben 84 milyon insanımızı kucaklayacak bir dille hareket etmemiz gerektiğini düşünenlerdenim."
Kamuda işe alımlarda mülakatla alımlardan kendilerinin de yorulduğunu ifade eden Gündoğdu şöyle konuştu:

'Kamuda mülakatlardan biz de yorulduk'

"Eksiklerimiz elbette olabilir, biz insanız bu yüzden hatalarımız olabilir. Bu hataları düzelterek bu millete hizmet etmeye devam edeceğiz. Milletin küstürdüğümüz kısmını kucaklamamız onlarla bir araya gelmemiz gerektiğini düşünüyorum.
Kamuda mülakatlardan biz de yorulduk. Mülakatlardan biraz daha arınmamız lazım. Sağlık Bakanlığı'nın getirdiği sistemi getirmemiz lazım. Gençlerimizin en çok sitem ettiği konulardan birisi bu. Bunları düzelterek vatandaşı kucaklamamız açısından biraz daha alan açılması lazım. Bunu da aşmaya çalışacağız. Elimizden geldiği kadar bunu düzeltmeliyiz. İnsanlar ister istemez üzülüyor, kırılıyor. Bizim de vebale girmememiz lazım. Bu konu da bizim de hassas davranmamız lazım. Zaten mülakatların da azalması lazım."
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce