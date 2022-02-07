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https://tr.sputniknews.com/20220207/ameliyat-esnasinda-beyin-kanamasi-geciren-doktor-yogun-bakima-kaldirildi--1053580938.html
Ameliyat esnasında beyin kanaması geçiren doktor yoğun bakıma kaldırıldı
Ameliyat esnasında beyin kanaması geçiren doktor yoğun bakıma kaldırıldı
İzmir’de ameliyat esnasında beyin kanaması geçiren doktor yoğun bakıma kaldırıldı. Doktorun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. 07.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-07T23:15+0300
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türkiye
doktor
ameliyat
beyin kanaması
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Torbalı Devlet Hastanesi’nde görevli Op. Dr. Emrullah Hekimsoy bugün ameliyat esnasında fenalaştı. Beyin kanaması geçirdiği belirlenen 62 yaşındaki Hekimsoy’a ilk müdahaleyi meslektaşları yaptı. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edilerek yoğun bakıma alınan başarılı doktorun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
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doktor, ameliyat, beyin kanaması

Ameliyat esnasında beyin kanaması geçiren doktor yoğun bakıma kaldırıldı

23:15 07.02.2022
© İHA İzmir'de ameliyat esnasında beyin kanaması geçiren doktor yoğun bakıma kaldırıldı
 İzmir'de ameliyat esnasında beyin kanaması geçiren doktor yoğun bakıma kaldırıldı - Sputnik Türkiye, 1920, 07.02.2022
© İHA
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İzmir’de ameliyat esnasında beyin kanaması geçiren doktor yoğun bakıma kaldırıldı. Doktorun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Torbalı Devlet Hastanesi’nde görevli Op. Dr. Emrullah Hekimsoy bugün ameliyat esnasında fenalaştı.
Beyin kanaması geçirdiği belirlenen 62 yaşındaki Hekimsoy’a ilk müdahaleyi meslektaşları yaptı. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edilerek yoğun bakıma alınan başarılı doktorun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
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