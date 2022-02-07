https://tr.sputniknews.com/20220207/ankara-valiliginden-kuvvetli-ruzgar-ve-firtina-uyarisi--1053572566.html

Ankara Valiliği'nden kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı

Ankara Valiliği'nden kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı

Ankara Valiliği, il genelinde rüzgarın yarın sabah saatlerinden çarşamba günü akşam saatlerine kadar güney ve güneybatı (lodos) yönlerden kuvvetli, zaman zaman... 07.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-07T18:49+0300

2022-02-07T18:49+0300

2022-02-07T19:09+0300

ankara

rüzgar

fırtına

türkiye

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Ankara Valiliği, kentte yarın sabahtan itibaren etkisini gösterecek olan kuvvetli rüzgar ve fırtına hakkında uyarıda bulundu.Valilikten yapılan yazılı açıklamada, “Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre Ankara il genelinde rüzgârın yarın (salı) sabah saatlerinden çarşamba günü akşam saatlerine kadar güney ve güneybatı (lodos) yönlerden kuvvetli, zaman zaman kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Kuvvetli rüzgâr ve fırtınanın etkisiyle yaşanabilecek çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenmeler, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” denildi.

ankara

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ankara, rüzgar, fırtına