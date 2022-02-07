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https://tr.sputniknews.com/20220207/ankara-valiliginden-kuvvetli-ruzgar-ve-firtina-uyarisi--1053572566.html
Ankara Valiliği'nden kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı
Ankara Valiliği'nden kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı
Ankara Valiliği, il genelinde rüzgarın yarın sabah saatlerinden çarşamba günü akşam saatlerine kadar güney ve güneybatı (lodos) yönlerden kuvvetli, zaman zaman... 07.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-07T18:49+0300
2022-02-07T19:09+0300
ankara
rüzgar
fırtına
türkiye
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Ankara Valiliği, kentte yarın sabahtan itibaren etkisini gösterecek olan kuvvetli rüzgar ve fırtına hakkında uyarıda bulundu.Valilikten yapılan yazılı açıklamada, “Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre Ankara il genelinde rüzgârın yarın (salı) sabah saatlerinden çarşamba günü akşam saatlerine kadar güney ve güneybatı (lodos) yönlerden kuvvetli, zaman zaman kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Kuvvetli rüzgâr ve fırtınanın etkisiyle yaşanabilecek çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenmeler, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” denildi.
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ankara, rüzgar, fırtına

Ankara Valiliği'nden kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı

18:49 07.02.2022 (güncellendi: 19:09 07.02.2022)
© AFP 2021 / MARK FELIXİda kasırgası, fırtına, kasırga
İda kasırgası, fırtına, kasırga - Sputnik Türkiye, 1920, 07.02.2022
© AFP 2021 / MARK FELIX
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Ankara Valiliği, il genelinde rüzgarın yarın sabah saatlerinden çarşamba günü akşam saatlerine kadar güney ve güneybatı (lodos) yönlerden kuvvetli, zaman zaman kısa süreli fırtına şeklinde esmesinin beklendiğini bildirdi.
Ankara Valiliği, kentte yarın sabahtan itibaren etkisini gösterecek olan kuvvetli rüzgar ve fırtına hakkında uyarıda bulundu.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, “Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre Ankara il genelinde rüzgârın yarın (salı) sabah saatlerinden çarşamba günü akşam saatlerine kadar güney ve güneybatı (lodos) yönlerden kuvvetli, zaman zaman kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Kuvvetli rüzgâr ve fırtınanın etkisiyle yaşanabilecek çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenmeler, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” denildi.
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