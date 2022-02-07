https://tr.sputniknews.com/20220207/ankarada-tren-otomobile-carpti-1-kisi-oldu-2-kisi-yaralandi-1053555918.html

Ankara'da tren otomobile çarptı: 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Ankara'da tren otomobile çarptı: 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Ankara'da hemzemin geçitten geçmek isteyen otomobile, o sırada ray kontrolü yapan tren çarptı. Kaza sonucunda 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ise yaralandı. 07.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-07T13:01+0300

2022-02-07T13:01+0300

2022-02-07T13:01+0300

türkiye

tren

kaza

otomobil

hemzemin geçit

ankara

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Polatlı ilçesinde Şükrü Yılmaz kontrolündeki otomobil, hemzemin geçitteki bariyerin çalışmamasından dolayı o sırada ray kontrollerini yapmakta olan trenin altında kaldı. Yaklaşık 300 metre sürüklenen aracın yolcu mahallinde bulunan ve hayatını kaybeden Alişir Ünal, araç içerisinde sıkışırken, olay yerine gelen itfaiye ekipleri Ünal'ı sıkıştığı yerden çıkardı. Şoför Şükrü Yılmaz ise ağır yaralandı. Öte yandan, treni kullanan makinistin ise hafif yaralandığı öğrenildi.'Kaza anında yol kesinlikle kapalı değildi'Olay anında kaza yapan otomobilin hemen arkasında bulunan görgü tanığı Ahmet Ergenç ise şunları söyledi:Kazada ölen Ünal'ın cenazesi ise savcılık incelemesinin ardından Ankara Keçiören Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Kaza hakkındaki tahkikat devam ediyor.

https://tr.sputniknews.com/20220116/tren-hemzemin-gecitteki-araclara-carpti-elektronik-esyalar-yagmalandi-1052789928.html

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tren, kaza, otomobil, hemzemin geçit, ankara