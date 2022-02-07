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Ankara'da tren otomobile çarptı: 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Ankara'da tren otomobile çarptı: 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Ankara'da hemzemin geçitten geçmek isteyen otomobile, o sırada ray kontrolü yapan tren çarptı. Kaza sonucunda 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ise yaralandı. 07.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-07T13:01+0300
2022-02-07T13:01+0300
türkiye
tren
kaza
otomobil
hemzemin geçit
ankara
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Polatlı ilçesinde Şükrü Yılmaz kontrolündeki otomobil, hemzemin geçitteki bariyerin çalışmamasından dolayı o sırada ray kontrollerini yapmakta olan trenin altında kaldı. Yaklaşık 300 metre sürüklenen aracın yolcu mahallinde bulunan ve hayatını kaybeden Alişir Ünal, araç içerisinde sıkışırken, olay yerine gelen itfaiye ekipleri Ünal'ı sıkıştığı yerden çıkardı. Şoför Şükrü Yılmaz ise ağır yaralandı. Öte yandan, treni kullanan makinistin ise hafif yaralandığı öğrenildi.'Kaza anında yol kesinlikle kapalı değildi'Olay anında kaza yapan otomobilin hemen arkasında bulunan görgü tanığı Ahmet Ergenç ise şunları söyledi:Kazada ölen Ünal'ın cenazesi ise savcılık incelemesinin ardından Ankara Keçiören Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Kaza hakkındaki tahkikat devam ediyor.
https://tr.sputniknews.com/20220116/tren-hemzemin-gecitteki-araclara-carpti-elektronik-esyalar-yagmalandi-1052789928.html
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tren, kaza, otomobil, hemzemin geçit, ankara

Ankara'da tren otomobile çarptı: 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

13:01 07.02.2022
© İHA / HUZEYFE TARIK YAMAN - OĞUZHAN HALİL ÖZBEAnkara'da tren otomobile çarptı: 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Ankara'da tren otomobile çarptı: 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı - Sputnik Türkiye, 1920, 07.02.2022
© İHA / HUZEYFE TARIK YAMAN - OĞUZHAN HALİL ÖZBE
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Ankara'da hemzemin geçitten geçmek isteyen otomobile, o sırada ray kontrolü yapan tren çarptı. Kaza sonucunda 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ise yaralandı.
Polatlı ilçesinde Şükrü Yılmaz kontrolündeki otomobil, hemzemin geçitteki bariyerin çalışmamasından dolayı o sırada ray kontrollerini yapmakta olan trenin altında kaldı.
Yaklaşık 300 metre sürüklenen aracın yolcu mahallinde bulunan ve hayatını kaybeden Alişir Ünal, araç içerisinde sıkışırken, olay yerine gelen itfaiye ekipleri Ünal'ı sıkıştığı yerden çıkardı. Şoför Şükrü Yılmaz ise ağır yaralandı. Öte yandan, treni kullanan makinistin ise hafif yaralandığı öğrenildi.

'Kaza anında yol kesinlikle kapalı değildi'

Olay anında kaza yapan otomobilin hemen arkasında bulunan görgü tanığı Ahmet Ergenç ise şunları söyledi:
“Araç Şehitlik Mahallesi’nden aşağı iniyordu. Arkasındaki araç bendim, Fatih Mahallesi tarafındaki hemzemin geçidin bariyeri kapalı Şehitlik Mahallesi tarafı açıktı. Tren yolu görevlileri kolu indirip kapatıyorlardı. Kontrollü geçiş veriyorlardı ama kaza anında yol kesinlikle kapalı değildi.”
Kazada ölen Ünal'ın cenazesi ise savcılık incelemesinin ardından Ankara Keçiören Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Kaza hakkındaki tahkikat devam ediyor.
Tren hemzemin geçitteki araçlara çarptı: Elektronik eşyalar yağmalandı - Sputnik Türkiye, 1920, 16.01.2022
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Tren hemzemin geçitteki araçlara çarptı: Elektronik eşyalar yağmalandı
16 Ocak, 19:22
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