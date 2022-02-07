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Anket: Metaverse’te doğum günü düzenlemek isteyenlerin oranı yüzde 70
Anket: Metaverse’te doğum günü düzenlemek isteyenlerin oranı yüzde 70
Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, vatandaşlara Metaverse’te ne yapmak istediklerini sordu. Arkadaş ve aile buluşması, doğum günü kutlaması, konser, spor... 07.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-07T06:48+0300
2022-02-07T07:00+0300
türkiye
metaverse
doğum günü
cumhurbaşkanlığı dijital dönüşüm ofisi
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Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüş Ofisi, vatandaşlara sanal dünya Metaverse’te nasıl bir etkinliğe katılmak istediklerini sordu. 14-50 yaş arasında yapılan araştırmada, kullanıcıların yüzde 75’i aile ile bir araya gelmek için Metaverse’i tercih edebileceğini kaydetti. Yine kullanıcıların yüzde 74’ü de Metaverse’te arkadaşlarıyla bir araya gelmek istediğini ifade etti. Yeni Şafak'ın haberine göre, Metaverse’te doğum günü gibi etkinlikler düzenlemek isteyenlerin oranı yüzde 70, konsere/gösteriye katılmak isteyenlerin oranı yüzde 67, canlı bir spor/e-spor etkinliği izlemek isteyenlerin oranı yüzde 65, ders/konuşma izlemek isteyenlerin oranı da yüzde 58 olarak kaydedildi.
https://tr.sputniknews.com/20220204/hurriyet-yazari-firat-sanal-evrende-cumhurbaskanligi-kulliyesi-coktan-satin-alinmis-1053457532.html
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metaverse, doğum günü, cumhurbaşkanlığı dijital dönüşüm ofisi

Anket: Metaverse’te doğum günü düzenlemek isteyenlerin oranı yüzde 70

06:48 07.02.2022 (güncellendi: 07:00 07.02.2022)
© ovr.aiMetaverse, arsa satışı
Metaverse, arsa satışı - Sputnik Türkiye, 1920, 07.02.2022
© ovr.ai
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Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, vatandaşlara Metaverse’te ne yapmak istediklerini sordu. Arkadaş ve aile buluşması, doğum günü kutlaması, konser, spor gibi etkinlikleri izleme ilk sıralarda yer aldı.
Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüş Ofisi, vatandaşlara sanal dünya Metaverse’te nasıl bir etkinliğe katılmak istediklerini sordu. 14-50 yaş arasında yapılan araştırmada, kullanıcıların yüzde 75’i aile ile bir araya gelmek için Metaverse’i tercih edebileceğini kaydetti. Yine kullanıcıların yüzde 74’ü de Metaverse’te arkadaşlarıyla bir araya gelmek istediğini ifade etti.
Yeni Şafak'ın haberine göre, Metaverse’te doğum günü gibi etkinlikler düzenlemek isteyenlerin oranı yüzde 70, konsere/gösteriye katılmak isteyenlerin oranı yüzde 67, canlı bir spor/e-spor etkinliği izlemek isteyenlerin oranı yüzde 65, ders/konuşma izlemek isteyenlerin oranı da yüzde 58 olarak kaydedildi.
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