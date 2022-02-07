https://tr.sputniknews.com/20220207/anket-metaversete-dogum-gunu-duzenlemek-isteyenlerin-orani-yuzde-70-1053543876.html

Anket: Metaverse’te doğum günü düzenlemek isteyenlerin oranı yüzde 70

Anket: Metaverse’te doğum günü düzenlemek isteyenlerin oranı yüzde 70

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, vatandaşlara Metaverse’te ne yapmak istediklerini sordu. Arkadaş ve aile buluşması, doğum günü kutlaması, konser, spor... 07.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-07T06:48+0300

2022-02-07T06:48+0300

2022-02-07T07:00+0300

türkiye

metaverse

doğum günü

cumhurbaşkanlığı dijital dönüşüm ofisi

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Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüş Ofisi, vatandaşlara sanal dünya Metaverse’te nasıl bir etkinliğe katılmak istediklerini sordu. 14-50 yaş arasında yapılan araştırmada, kullanıcıların yüzde 75’i aile ile bir araya gelmek için Metaverse’i tercih edebileceğini kaydetti. Yine kullanıcıların yüzde 74’ü de Metaverse’te arkadaşlarıyla bir araya gelmek istediğini ifade etti. Yeni Şafak'ın haberine göre, Metaverse’te doğum günü gibi etkinlikler düzenlemek isteyenlerin oranı yüzde 70, konsere/gösteriye katılmak isteyenlerin oranı yüzde 67, canlı bir spor/e-spor etkinliği izlemek isteyenlerin oranı yüzde 65, ders/konuşma izlemek isteyenlerin oranı da yüzde 58 olarak kaydedildi.

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metaverse, doğum günü, cumhurbaşkanlığı dijital dönüşüm ofisi