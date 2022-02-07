Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar.
https://tr.sputniknews.com/20220207/arastirma-dunyadaki-kiyi-bolgeleri-tehlike-altinda-1053575112.html
Araştırma: Dünyadaki kıyı bölgeleri tehlike altında
Araştırma: Dünyadaki kıyı bölgeleri tehlike altında
Avustralya'da yapılan bir araştırma, kıyı bölgelerindeki insan tahribatının boyutunu ortaya koydu. Araştırmaya göre, son 9 yılda dünya genelinde kıyı... 07.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-07T20:03+0300
2022-02-07T20:03+0300
türkiye
avustralya
deniz
queensland
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103554/14/1035541403_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_cd440e01f65712fa173f13d49ae75907.jpg
EurekAlert internet sitesinin haberine göre, Queensland Üniversitesi'nden uzmanlar, insanlar tarafından tahrip edilen ve hiç değmemiş kıyı bölgelerini tespit etmek için çalışma yürüttü.Çalışma kapsamında, insan faktörünün dünya çapındaki kıyı bölgelerine olumsuz etkisi haritalandırıldı.Bilim insanları, 2013’ten bu yana dünya genelinde yüzde 15 kıyı bölgesinin bozulmadan kaldığını ve bozulmayan en geniş kıyı bölgesinin Kanada’da da olduğunu tespit etti.Üniversiteye bağlı Yeryüzü ve Çevre Okulundan Brooke Williams, deniz otları, savanlar ve mercan resifleri bulunan kıyı bölgelerinin insan baskısına sahip en yüksek alanlar olduğunu söyledi.'Hızlı ve kararlı şekilde hareket etmeliyiz'Williams, hükümetleri, söz konusu bozulmamış kıyı bölgelerini korumaya ve bozulmuş olanları restore etmeye çağırdı."Bozulmadan kalan kıyı bölgelerini korumayı ve bozulmuş olanları eski haline getirmek istiyorsak hızlı ve kararlı şekilde hareket etmemiz gerekiyor."Kıyı bölgelerinin tahribatının sadece kıyıdaki türler ve habitatlar için değil çok sayıda insan sağlığı için de büyük tehdit oluşturduğu aktarıldı.Araştırmanın ayrıntıları, Conservation Biology dergisinde yayımlandı.
https://tr.sputniknews.com/20211014/geri-sayim-basladi-sehirlerin-sular-altinda-kalmasini-durdurmak-mumkun-mu-1049828952.html
türkiye
avustralya
queensland
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103554/14/1035541403_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_1375f32fdd73f6b9d6eac5957f8c019d.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
avustralya, deniz, queensland

Araştırma: Dünyadaki kıyı bölgeleri tehlike altında

20:03 07.02.2022
CC BY 2.0 / Damien Dempsey / WhitehavenDünyanın en ilginç doğal oluşumları
Dünyanın en ilginç doğal oluşumları - Sputnik Türkiye, 1920, 07.02.2022
CC BY 2.0 / Damien Dempsey / Whitehaven
Abone ol
Avustralya'da yapılan bir araştırma, kıyı bölgelerindeki insan tahribatının boyutunu ortaya koydu. Araştırmaya göre, son 9 yılda dünya genelinde kıyı bölgelerinin yalnızca yüzde 15'i bozulmadan kaldı.
EurekAlert internet sitesinin haberine göre, Queensland Üniversitesi'nden uzmanlar, insanlar tarafından tahrip edilen ve hiç değmemiş kıyı bölgelerini tespit etmek için çalışma yürüttü.
Çalışma kapsamında, insan faktörünün dünya çapındaki kıyı bölgelerine olumsuz etkisi haritalandırıldı.
Bilim insanları, 2013’ten bu yana dünya genelinde yüzde 15 kıyı bölgesinin bozulmadan kaldığını ve bozulmayan en geniş kıyı bölgesinin Kanada’da da olduğunu tespit etti.
Üniversiteye bağlı Yeryüzü ve Çevre Okulundan Brooke Williams, deniz otları, savanlar ve mercan resifleri bulunan kıyı bölgelerinin insan baskısına sahip en yüksek alanlar olduğunu söyledi.

'Hızlı ve kararlı şekilde hareket etmeliyiz'

Williams, hükümetleri, söz konusu bozulmamış kıyı bölgelerini korumaya ve bozulmuş olanları restore etmeye çağırdı.
"Bozulmadan kalan kıyı bölgelerini korumayı ve bozulmuş olanları eski haline getirmek istiyorsak hızlı ve kararlı şekilde hareket etmemiz gerekiyor."
Kıyı bölgelerinin tahribatının sadece kıyıdaki türler ve habitatlar için değil çok sayıda insan sağlığı için de büyük tehdit oluşturduğu aktarıldı.
Araştırmanın ayrıntıları, Conservation Biology dergisinde yayımlandı.
Fırtına, deniz hatları - Sputnik Türkiye, 1920, 14.10.2021
YAŞAM
Geri sayım başladı: Şehirlerin sular altında kalmasını durdurmak mümkün mü?
14 Ekim 2021, 19:02
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce