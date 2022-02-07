https://tr.sputniknews.com/20220207/arastirma-dunyadaki-kiyi-bolgeleri-tehlike-altinda-1053575112.html

Araştırma: Dünyadaki kıyı bölgeleri tehlike altında

Araştırma: Dünyadaki kıyı bölgeleri tehlike altında

Avustralya'da yapılan bir araştırma, kıyı bölgelerindeki insan tahribatının boyutunu ortaya koydu. Araştırmaya göre, son 9 yılda dünya genelinde kıyı... 07.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-07T20:03+0300

2022-02-07T20:03+0300

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EurekAlert internet sitesinin haberine göre, Queensland Üniversitesi'nden uzmanlar, insanlar tarafından tahrip edilen ve hiç değmemiş kıyı bölgelerini tespit etmek için çalışma yürüttü.Çalışma kapsamında, insan faktörünün dünya çapındaki kıyı bölgelerine olumsuz etkisi haritalandırıldı.Bilim insanları, 2013’ten bu yana dünya genelinde yüzde 15 kıyı bölgesinin bozulmadan kaldığını ve bozulmayan en geniş kıyı bölgesinin Kanada’da da olduğunu tespit etti.Üniversiteye bağlı Yeryüzü ve Çevre Okulundan Brooke Williams, deniz otları, savanlar ve mercan resifleri bulunan kıyı bölgelerinin insan baskısına sahip en yüksek alanlar olduğunu söyledi.'Hızlı ve kararlı şekilde hareket etmeliyiz'Williams, hükümetleri, söz konusu bozulmamış kıyı bölgelerini korumaya ve bozulmuş olanları restore etmeye çağırdı."Bozulmadan kalan kıyı bölgelerini korumayı ve bozulmuş olanları eski haline getirmek istiyorsak hızlı ve kararlı şekilde hareket etmemiz gerekiyor."Kıyı bölgelerinin tahribatının sadece kıyıdaki türler ve habitatlar için değil çok sayıda insan sağlığı için de büyük tehdit oluşturduğu aktarıldı.Araştırmanın ayrıntıları, Conservation Biology dergisinde yayımlandı.

https://tr.sputniknews.com/20211014/geri-sayim-basladi-sehirlerin-sular-altinda-kalmasini-durdurmak-mumkun-mu-1049828952.html

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