Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20220207/arastirma-hizmet-sektorunde-kadin-robotlar-daha-cok-tercih-ediliyor-1053550905.html
Araştırma: Hizmet sektöründe kadın robotlar daha çok tercih ediliyor
Araştırma: Hizmet sektöründe kadın robotlar daha çok tercih ediliyor
ABD’deki Washington Eyalet Üniversitesi’nde yapılan bir araştırmada, insanların otellerde servis görevlerinde kullanılan robotlar arasında daha çok kadın... 07.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-07T11:36+0300
2022-02-07T11:41+0300
dünya
robot
araştırma
kadın
erkek
cinsiyetçilik
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/03/1051416512_127:0:1702:886_1920x0_80_0_0_e443ad370ded30bcb6aa3be813bf1ce7.jpg
Washington Eyalet Üniversitesi’nde yardımcı doçent Soobin Seo önderliğinde yürütülen çalışmada, 170 kişi üzerinde anket çalışması yapıldı ve katılımcıların hizmet sektöründe kullanılan robotlara ilişkin tercihleri araştırıldı. Yapılan ankette, katılımcılara 'Alex' isimli, erkek sesine sahip ve 'Sarah' isimli kadın sesli robotlar ve insansı bir görünüm yerine ekrana sahip olan iki robot sunuldu.International Journal of Hospitality Management'ta yayınlanan anket sonuçlarına göre, katılımcıların kadın robotlarla iletişim kurarken kendilerini daha rahat hissettiği sonucu elde edildi.Bu durum, cinsiyetlere ilişkin yerleşik algıların yapay zeka sahibi cihazlar konusunda da belirleyici olabileceğini gösterdi.Araştırmanın sonuçlarıyla ilgili açıklamalarda bulunan Seo, "İnsanlar, hizmet rolleriyle ilgili mevcut toplumsal cinsiyet klişeleri nedeniyle kadınlar tarafından hizmet görme konusunda daha rahat hissetme eğilimindeler... Bu cinsiyet klişesi robot etkileşimlerine geçiyor gibi görünüyor ve robotlar daha insancıl olduğunda daha da güçleniyor."Çalışma ayrıca, müşterilerin algılarının, yapay zeka sahibi robotların 'kişiliklerinden' nasıl etkilenebileceğini araştırmayı planlıyor.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/03/1051416512_384:0:1565:886_1920x0_80_0_0_70034d8c13c60a6a1e06948f0765fac9.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
robot, araştırma, kadın, erkek, cinsiyetçilik

Araştırma: Hizmet sektöründe kadın robotlar daha çok tercih ediliyor

11:36 07.02.2022 (güncellendi: 11:41 07.02.2022)
© YouTube/Engineered ArtsGerçekçi insansı robot Ameca
Gerçekçi insansı robot Ameca - Sputnik Türkiye, 1920, 07.02.2022
© YouTube/Engineered Arts
Abone ol
ABD’deki Washington Eyalet Üniversitesi’nde yapılan bir araştırmada, insanların otellerde servis görevlerinde kullanılan robotlar arasında daha çok kadın sesine sahip olanları tercih ettikleri tespit edildi.
Washington Eyalet Üniversitesi’nde yardımcı doçent Soobin Seo önderliğinde yürütülen çalışmada, 170 kişi üzerinde anket çalışması yapıldı ve katılımcıların hizmet sektöründe kullanılan robotlara ilişkin tercihleri araştırıldı.
Yapılan ankette, katılımcılara 'Alex' isimli, erkek sesine sahip ve 'Sarah' isimli kadın sesli robotlar ve insansı bir görünüm yerine ekrana sahip olan iki robot sunuldu.
International Journal of Hospitality Management'ta yayınlanan anket sonuçlarına göre, katılımcıların kadın robotlarla iletişim kurarken kendilerini daha rahat hissettiği sonucu elde edildi.
Bu durum, cinsiyetlere ilişkin yerleşik algıların yapay zeka sahibi cihazlar konusunda da belirleyici olabileceğini gösterdi.
Araştırmanın sonuçlarıyla ilgili açıklamalarda bulunan Seo, "İnsanlar, hizmet rolleriyle ilgili mevcut toplumsal cinsiyet klişeleri nedeniyle kadınlar tarafından hizmet görme konusunda daha rahat hissetme eğilimindeler... Bu cinsiyet klişesi robot etkileşimlerine geçiyor gibi görünüyor ve robotlar daha insancıl olduğunda daha da güçleniyor."
Çalışma ayrıca, müşterilerin algılarının, yapay zeka sahibi robotların 'kişiliklerinden' nasıl etkilenebileceğini araştırmayı planlıyor.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce