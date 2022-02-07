Araştırma: Hizmet sektöründe kadın robotlar daha çok tercih ediliyor

Washington Eyalet Üniversitesi’nde yardımcı doçent Soobin Seo önderliğinde yürütülen çalışmada, 170 kişi üzerinde anket çalışması yapıldı ve katılımcıların hizmet sektöründe kullanılan robotlara ilişkin tercihleri araştırıldı. Yapılan ankette, katılımcılara 'Alex' isimli, erkek sesine sahip ve 'Sarah' isimli kadın sesli robotlar ve insansı bir görünüm yerine ekrana sahip olan iki robot sunuldu.International Journal of Hospitality Management'ta yayınlanan anket sonuçlarına göre, katılımcıların kadın robotlarla iletişim kurarken kendilerini daha rahat hissettiği sonucu elde edildi.Bu durum, cinsiyetlere ilişkin yerleşik algıların yapay zeka sahibi cihazlar konusunda da belirleyici olabileceğini gösterdi.Araştırmanın sonuçlarıyla ilgili açıklamalarda bulunan Seo, "İnsanlar, hizmet rolleriyle ilgili mevcut toplumsal cinsiyet klişeleri nedeniyle kadınlar tarafından hizmet görme konusunda daha rahat hissetme eğilimindeler... Bu cinsiyet klişesi robot etkileşimlerine geçiyor gibi görünüyor ve robotlar daha insancıl olduğunda daha da güçleniyor."Çalışma ayrıca, müşterilerin algılarının, yapay zeka sahibi robotların 'kişiliklerinden' nasıl etkilenebileceğini araştırmayı planlıyor.
ABD’deki Washington Eyalet Üniversitesi’nde yapılan bir araştırmada, insanların otellerde servis görevlerinde kullanılan robotlar arasında daha çok kadın sesine sahip olanları tercih ettikleri tespit edildi.
Washington Eyalet Üniversitesi’nde yardımcı doçent Soobin Seo önderliğinde yürütülen çalışmada, 170 kişi üzerinde anket çalışması yapıldı ve katılımcıların hizmet sektöründe kullanılan robotlara ilişkin tercihleri araştırıldı.
Yapılan ankette, katılımcılara 'Alex' isimli, erkek sesine sahip ve 'Sarah' isimli kadın sesli robotlar ve insansı bir görünüm yerine ekrana sahip olan iki robot sunuldu.
International Journal of Hospitality Management'ta yayınlanan anket sonuçlarına göre, katılımcıların kadın robotlarla iletişim kurarken kendilerini daha rahat hissettiği sonucu elde edildi.
Bu durum, cinsiyetlere ilişkin yerleşik algıların yapay zeka sahibi cihazlar konusunda da belirleyici olabileceğini gösterdi.
Araştırmanın sonuçlarıyla ilgili açıklamalarda bulunan Seo, "İnsanlar, hizmet rolleriyle ilgili mevcut toplumsal cinsiyet klişeleri nedeniyle kadınlar tarafından hizmet görme konusunda daha rahat hissetme eğilimindeler... Bu cinsiyet klişesi robot etkileşimlerine geçiyor gibi görünüyor ve robotlar daha insancıl olduğunda daha da güçleniyor."
Çalışma ayrıca, müşterilerin algılarının, yapay zeka sahibi robotların 'kişiliklerinden' nasıl etkilenebileceğini araştırmayı planlıyor.