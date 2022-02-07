https://tr.sputniknews.com/20220207/ator-turkiyede-sezon-basina-dogru-tatil-fiyatlari-yuzde-25-50-oraninda-artabilir-1053565927.html

ATOR: Türkiye'de sezon başına doğru tatil fiyatları yüzde 25-50 oranında artabilir

ATOR: Türkiye'de sezon başına doğru tatil fiyatları yüzde 25-50 oranında artabilir

Rus Tur Operatörleri Birliği’nin (ATOR) verilerine göre Rus tur operatörleri, Türkiye’deki otel fiyatlarında sezonun başına doğru, mevcut fiyatlara göre yüzde... 07.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-07T16:13+0300

2022-02-07T16:13+0300

2022-02-07T16:13+0300

ekonomi

tatil

rus

turist

otel

ator

rusya tur operatörleri birliği (ator)

fiyat

artış

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ATOR’dan yapılan açıklamada, Rus turistlerin yaz tatili için yaptığı rezervasyonlarda lider konumunda olan Türkiye’deki otel fiyatlarının sezonun başına doğru mevcut fiyatlara göre yüzde 25-30 oranında artmasının beklendiği belirtildi.Açıklamada, “Türkiye bu yıl yaz turları için erken rezervasyon kampanyasının başlıca itici gücü oldu. Bu ülkenin rezerve edilen yaz turlarının toplam hacmindeki payı yüzde 70'e eşit ya da fazla olup, satışlar pandemi öncesine, 2019 yılının seviyesine yaklaşıyor. Tur operatörlerine günde binlerce başvuru geliyor” ifadelerine yer verildi.Büyük şirketlerde şubat başlarında Türkiye'ye yapılan tur satışlarının ortalama derinliğinin 150-190 gün olduğuna dikkat çekilen açıklamada, en fazla tur rezervasyonlarının ise mayıs, haziran ve temmuz ayının ilk yarısına düştüğü, fakat sezon boyunca kasım ayına kadar rezervasyonların devam ettiği vurgulandı.Ön ödeme avantajı ile yüzde 60’a varan indirimli satışlarATOR, “Türkiye'nin şu anda bu denli popüler olması, sadece toplu yaz tatilleri için en yüksek talep gören destinasyon olmasıyla değil, aynı zamanda erken rezervasyon kapsamında fiyatlarda önemli ölçüde indirimler olması ile açıklanıyor, indirimler yüzde 60'a varan oranlarda uygulanıyor. Ayrıca tur operatörlerinin şu anda yüzde 10 ila 25 avans ödemeli ve bakiyeyi kalkıştan 10-14 gün önce ödeme imkanı içeren turları sunması da önemli” vurgusunu yaptı.‘Mart'tan sonra promosyonlar bitecek, fiyatlar şimdiye göre yüzde 25-50 oranında artacak’Türkiye’deki otellerde konaklama fiyatlarının, öncelikle rublenin euro karşısında değer kaybetmesi nedeniyle geçen yıla göre yüzde 10-25 oranında arttığına işaret edilen açıklamada, “Şu anda tur operatörleri, erken rezervasyon promosyonu olarak indirim yapıyor ve böylelikle fiyatlardaki artış dengeleniyor, ancak promosyonlar Mart sonunda bittikten sonra fiyatlar tekrar yükselmeye başlayacak ve yaza kadar şu anki fiyatlara göre yüzde 25-50 oranında artacak” denildi.Açıklamada, “Erken rezervasyon promosyonları ile yoğun satışlar göz önüne alındığında, ilkbahar sonu-yaz başlarında son dakika turları beklemek pek mümkün görünmüyor. 2020 ve 2021'nin aksine 2022'de, yaz için şimdiden yoğun olarak otel rezerve eden hem Almanlar, hem de İngilizler toplu halde Türkiye'ye gidecek. Ayrıca o zamana kadarki tüm popüler oteller zaten satılmış olacak” ifadeleri kullanıldı.Tur operatörlerinin verilerine göre erken rezervasyon promosyonlarıyla iki kişi için üç yıldızlı otelde haziran ayında 10 gecelik Türkiye turunun ortalama fiyatı 60 bin rubleden (10 bin 780 TL), dört yıldızlı otelde 63 bin rubleden (11 bin 320 TL), beş yıldızlı otelde ise 88 bin rubleden (15 bin 810 TL) başlıyor. Uçak bileti, transfer, sigorta ve ‘her şey dahil’ yemekler de bu fiyatlara dahil.

https://tr.sputniknews.com/20220131/ator-rusyadaki-tur-satislarinin-yuzde-70inden-fazlasi-turkiyeye-yonelik-1053305948.html

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tatil, rus, turist, otel, ator, rusya tur operatörleri birliği (ator), fiyat, artış