Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://tr.sputniknews.com/20220207/ator-turkiyede-sezon-basina-dogru-tatil-fiyatlari-yuzde-25-50-oraninda-artabilir-1053565927.html
ATOR: Türkiye'de sezon başına doğru tatil fiyatları yüzde 25-50 oranında artabilir
ATOR: Türkiye'de sezon başına doğru tatil fiyatları yüzde 25-50 oranında artabilir
Rus Tur Operatörleri Birliği’nin (ATOR) verilerine göre Rus tur operatörleri, Türkiye’deki otel fiyatlarında sezonun başına doğru, mevcut fiyatlara göre yüzde... 07.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-07T16:13+0300
2022-02-07T16:13+0300
ekonomi
tatil
rus
turist
otel
ator
rusya tur operatörleri birliği (ator)
fiyat
artış
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103354/28/1033542845_0:63:1201:738_1920x0_80_0_0_2eacc13793059018f7a0015d88ed3ebe.jpg
ATOR’dan yapılan açıklamada, Rus turistlerin yaz tatili için yaptığı rezervasyonlarda lider konumunda olan Türkiye’deki otel fiyatlarının sezonun başına doğru mevcut fiyatlara göre yüzde 25-30 oranında artmasının beklendiği belirtildi.Açıklamada, “Türkiye bu yıl yaz turları için erken rezervasyon kampanyasının başlıca itici gücü oldu. Bu ülkenin rezerve edilen yaz turlarının toplam hacmindeki payı yüzde 70'e eşit ya da fazla olup, satışlar pandemi öncesine, 2019 yılının seviyesine yaklaşıyor. Tur operatörlerine günde binlerce başvuru geliyor” ifadelerine yer verildi.Büyük şirketlerde şubat başlarında Türkiye'ye yapılan tur satışlarının ortalama derinliğinin 150-190 gün olduğuna dikkat çekilen açıklamada, en fazla tur rezervasyonlarının ise mayıs, haziran ve temmuz ayının ilk yarısına düştüğü, fakat sezon boyunca kasım ayına kadar rezervasyonların devam ettiği vurgulandı.Ön ödeme avantajı ile yüzde 60’a varan indirimli satışlarATOR, “Türkiye'nin şu anda bu denli popüler olması, sadece toplu yaz tatilleri için en yüksek talep gören destinasyon olmasıyla değil, aynı zamanda erken rezervasyon kapsamında fiyatlarda önemli ölçüde indirimler olması ile açıklanıyor, indirimler yüzde 60'a varan oranlarda uygulanıyor. Ayrıca tur operatörlerinin şu anda yüzde 10 ila 25 avans ödemeli ve bakiyeyi kalkıştan 10-14 gün önce ödeme imkanı içeren turları sunması da önemli” vurgusunu yaptı.‘Mart'tan sonra promosyonlar bitecek, fiyatlar şimdiye göre yüzde 25-50 oranında artacak’Türkiye’deki otellerde konaklama fiyatlarının, öncelikle rublenin euro karşısında değer kaybetmesi nedeniyle geçen yıla göre yüzde 10-25 oranında arttığına işaret edilen açıklamada, “Şu anda tur operatörleri, erken rezervasyon promosyonu olarak indirim yapıyor ve böylelikle fiyatlardaki artış dengeleniyor, ancak promosyonlar Mart sonunda bittikten sonra fiyatlar tekrar yükselmeye başlayacak ve yaza kadar şu anki fiyatlara göre yüzde 25-50 oranında artacak” denildi.Açıklamada, “Erken rezervasyon promosyonları ile yoğun satışlar göz önüne alındığında, ilkbahar sonu-yaz başlarında son dakika turları beklemek pek mümkün görünmüyor. 2020 ve 2021'nin aksine 2022'de, yaz için şimdiden yoğun olarak otel rezerve eden hem Almanlar, hem de İngilizler toplu halde Türkiye'ye gidecek. Ayrıca o zamana kadarki tüm popüler oteller zaten satılmış olacak” ifadeleri kullanıldı.Tur operatörlerinin verilerine göre erken rezervasyon promosyonlarıyla iki kişi için üç yıldızlı otelde haziran ayında 10 gecelik Türkiye turunun ortalama fiyatı 60 bin rubleden (10 bin 780 TL), dört yıldızlı otelde 63 bin rubleden (11 bin 320 TL), beş yıldızlı otelde ise 88 bin rubleden (15 bin 810 TL) başlıyor. Uçak bileti, transfer, sigorta ve ‘her şey dahil’ yemekler de bu fiyatlara dahil.
https://tr.sputniknews.com/20220131/ator-rusyadaki-tur-satislarinin-yuzde-70inden-fazlasi-turkiyeye-yonelik-1053305948.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103354/28/1033542845_66:0:1133:800_1920x0_80_0_0_239a1f7010020c8efb7af05d09f7efa3.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
tatil, rus, turist, otel, ator, rusya tur operatörleri birliği (ator), fiyat, artış

ATOR: Türkiye'de sezon başına doğru tatil fiyatları yüzde 25-50 oranında artabilir

16:13 07.02.2022
© Fotoğraf : DHARus turistler
Rus turistler - Sputnik Türkiye, 1920, 07.02.2022
© Fotoğraf : DHA
Abone ol
Rus Tur Operatörleri Birliği’nin (ATOR) verilerine göre Rus tur operatörleri, Türkiye’deki otel fiyatlarında sezonun başına doğru, mevcut fiyatlara göre yüzde 25-30 oranında artış bekliyor.
ATOR’dan yapılan açıklamada, Rus turistlerin yaz tatili için yaptığı rezervasyonlarda lider konumunda olan Türkiye’deki otel fiyatlarının sezonun başına doğru mevcut fiyatlara göre yüzde 25-30 oranında artmasının beklendiği belirtildi.
Açıklamada, “Türkiye bu yıl yaz turları için erken rezervasyon kampanyasının başlıca itici gücü oldu. Bu ülkenin rezerve edilen yaz turlarının toplam hacmindeki payı yüzde 70'e eşit ya da fazla olup, satışlar pandemi öncesine, 2019 yılının seviyesine yaklaşıyor. Tur operatörlerine günde binlerce başvuru geliyor” ifadelerine yer verildi.
Büyük şirketlerde şubat başlarında Türkiye'ye yapılan tur satışlarının ortalama derinliğinin 150-190 gün olduğuna dikkat çekilen açıklamada, en fazla tur rezervasyonlarının ise mayıs, haziran ve temmuz ayının ilk yarısına düştüğü, fakat sezon boyunca kasım ayına kadar rezervasyonların devam ettiği vurgulandı.

Ön ödeme avantajı ile yüzde 60’a varan indirimli satışlar

ATOR, “Türkiye'nin şu anda bu denli popüler olması, sadece toplu yaz tatilleri için en yüksek talep gören destinasyon olmasıyla değil, aynı zamanda erken rezervasyon kapsamında fiyatlarda önemli ölçüde indirimler olması ile açıklanıyor, indirimler yüzde 60'a varan oranlarda uygulanıyor. Ayrıca tur operatörlerinin şu anda yüzde 10 ila 25 avans ödemeli ve bakiyeyi kalkıştan 10-14 gün önce ödeme imkanı içeren turları sunması da önemli” vurgusunu yaptı.

‘Mart'tan sonra promosyonlar bitecek, fiyatlar şimdiye göre yüzde 25-50 oranında artacak’

Türkiye’deki otellerde konaklama fiyatlarının, öncelikle rublenin euro karşısında değer kaybetmesi nedeniyle geçen yıla göre yüzde 10-25 oranında arttığına işaret edilen açıklamada, “Şu anda tur operatörleri, erken rezervasyon promosyonu olarak indirim yapıyor ve böylelikle fiyatlardaki artış dengeleniyor, ancak promosyonlar Mart sonunda bittikten sonra fiyatlar tekrar yükselmeye başlayacak ve yaza kadar şu anki fiyatlara göre yüzde 25-50 oranında artacak” denildi.
Açıklamada, “Erken rezervasyon promosyonları ile yoğun satışlar göz önüne alındığında, ilkbahar sonu-yaz başlarında son dakika turları beklemek pek mümkün görünmüyor. 2020 ve 2021'nin aksine 2022'de, yaz için şimdiden yoğun olarak otel rezerve eden hem Almanlar, hem de İngilizler toplu halde Türkiye'ye gidecek. Ayrıca o zamana kadarki tüm popüler oteller zaten satılmış olacak” ifadeleri kullanıldı.
Tur operatörlerinin verilerine göre erken rezervasyon promosyonlarıyla iki kişi için üç yıldızlı otelde haziran ayında 10 gecelik Türkiye turunun ortalama fiyatı 60 bin rubleden (10 bin 780 TL), dört yıldızlı otelde 63 bin rubleden (11 bin 320 TL), beş yıldızlı otelde ise 88 bin rubleden (15 bin 810 TL) başlıyor. Uçak bileti, transfer, sigorta ve ‘her şey dahil’ yemekler de bu fiyatlara dahil.
Antalya plaj-turist - Sputnik Türkiye, 1920, 31.01.2022
EKONOMİ
ATOR: Rusya'daki tur satışlarının yüzde 70'inden fazlası Türkiye'ye yönelik
31 Ocak, 13:21
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce