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Avustralya 2 yıldır kapalı olan sınırlarını yeniden açıyor
Avustralya 2 yıldır kapalı olan sınırlarını yeniden açıyor
Avustralya, Kovid-19 nedeniyle 2 yıl boyunca kapalı tuttuğu sınırlarını 21 Şubat’ta aşılı ziyaretçilere yeniden açacağını duyurdu. 07.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-07T11:56+0300
2022-02-07T11:56+0300
koronavirüs
avustralya
kovid-19
koronavirüs
sınır
açılış
salgın
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Kovid-19 vakalarındaki artışın ardından katı kuralların uygulandığı ve sınırların kapatıldığı Avustralya’da hükümet, 2 yılın ardından sınırlarını ziyaretçilere yeniden açacaklarını açıkladı.Avustralya Başbakanı Scott Morrison, “2 doz Kovid-19 aşısı yaptıran ziyaretçileri ülkemizde ağırlamak için heyecanla bekliyoruz” açıklamasını yaptı. Morrison bugün yaptığı açıklamada, 21 Şubat’ta sınırların açılması kararının uluslararası eğitim için de güzel bir adım olduğuna değinerek birçok sektörün de karardan olumlu etkileneceğine dikkat çekti. Ülkeye girişlerde aşı kartının gösterilmesinin de zorunlu olduğunu belirten Başbakan, tüm ziyaretçilerin ancak bu şekilde giriş yapabileceğini söyledi. Morrison, aşı yaptırmamak için geçerli sağlık sorunu olan ziyaretçilerin ise seyahat muafiyeti başvurusunda bulunmalarının ve karantinada kalmalarının zorunlu olduğunu açıkladı.Avustralya’da salgının başından bu yana 2.7 milyondan fazla koronavirüs vakası tespit edilirken 4 bin 248 kişinin de Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği kaydedilmişti. Ülkenin nüfusunun yüzde 80’inin tam aşılı olduğu bildirilmişti.
https://tr.sputniknews.com/20220117/avustralyadan-sinir-disi-edilen-djokovic-ulkesi-sirbistana-dondu-1052815756.html
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avustralya, kovid-19, koronavirüs, sınır, açılış, salgın

Avustralya 2 yıldır kapalı olan sınırlarını yeniden açıyor

11:56 07.02.2022
© AFP 2021 / WILLIAM WESTAvustralya - Victoria - koronavirüs - kovid-10 -
Avustralya - Victoria - koronavirüs - kovid-10 - - Sputnik Türkiye, 1920, 07.02.2022
© AFP 2021 / WILLIAM WEST
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Avustralya, Kovid-19 nedeniyle 2 yıl boyunca kapalı tuttuğu sınırlarını 21 Şubat’ta aşılı ziyaretçilere yeniden açacağını duyurdu.
Kovid-19 vakalarındaki artışın ardından katı kuralların uygulandığı ve sınırların kapatıldığı Avustralya’da hükümet, 2 yılın ardından sınırlarını ziyaretçilere yeniden açacaklarını açıkladı.
Avustralya Başbakanı Scott Morrison, “2 doz Kovid-19 aşısı yaptıran ziyaretçileri ülkemizde ağırlamak için heyecanla bekliyoruz” açıklamasını yaptı.
Morrison bugün yaptığı açıklamada, 21 Şubat’ta sınırların açılması kararının uluslararası eğitim için de güzel bir adım olduğuna değinerek birçok sektörün de karardan olumlu etkileneceğine dikkat çekti.
Ülkeye girişlerde aşı kartının gösterilmesinin de zorunlu olduğunu belirten Başbakan, tüm ziyaretçilerin ancak bu şekilde giriş yapabileceğini söyledi. Morrison, aşı yaptırmamak için geçerli sağlık sorunu olan ziyaretçilerin ise seyahat muafiyeti başvurusunda bulunmalarının ve karantinada kalmalarının zorunlu olduğunu açıkladı.
Avustralya’da salgının başından bu yana 2.7 milyondan fazla koronavirüs vakası tespit edilirken 4 bin 248 kişinin de Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği kaydedilmişti. Ülkenin nüfusunun yüzde 80’inin tam aşılı olduğu bildirilmişti.
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