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https://tr.sputniknews.com/20220207/bakan-kasapoglu-bahar-doneminde-yurtlarda-ucretsiz-internet-kotasi-32-gbye-cikarilacak-1053556062.html
Bakan Kasapoğlu: Yurtlarımızda internet kotasını iki katına çıkartarak 32 GB’a yükselttik
Bakan Kasapoğlu: Yurtlarımızda internet kotasını iki katına çıkartarak 32 GB’a yükselttik
Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, bahar döneminde yurtlardaki ücretsiz internet kotasının iki kat artırılarak 32 GB’ye çıkarılacağını açıkladı. 07.02.2022, Sputnik Türkiye
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türkiye
gençlik ve spor bakanlığı
internet
yurt
internet hızı
üniversite
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Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, bahar döneminde yurtlardaki ücretsiz internet kotasının iki kat artırılarak 32 GB’ye çıkarılacağını açıkladı.Açıklamayı sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yapan Kasapoğlu, "Gençler istedi, biz yaptık! GSB yurtlarımızda internet kotasını iki katına çıkartarak 32 GB’a yükselttik" dedi.
https://tr.sputniknews.com/20220201/turkiye-internet-hizinda-dunyada-103-sirada-1053340338.html
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gençlik ve spor bakanlığı, internet, yurt, internet hızı, üniversite

Bakan Kasapoğlu: Yurtlarımızda internet kotasını iki katına çıkartarak 32 GB’a yükselttik

13:03 07.02.2022 (güncellendi: 13:14 07.02.2022)
© İHAİnternet hızı
İnternet hızı - Sputnik Türkiye, 1920, 07.02.2022
© İHA
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Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, bahar döneminde yurtlardaki ücretsiz internet kotasının iki kat artırılarak 32 GB’ye çıkarılacağını açıkladı.
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, bahar döneminde yurtlardaki ücretsiz internet kotasının iki kat artırılarak 32 GB’ye çıkarılacağını açıkladı.
Açıklamayı sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yapan Kasapoğlu, "Gençler istedi, biz yaptık! GSB yurtlarımızda internet kotasını iki katına çıkartarak 32 GB’a yükselttik" dedi.
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