https://tr.sputniknews.com/20220207/bakan-kasapoglu-bahar-doneminde-yurtlarda-ucretsiz-internet-kotasi-32-gbye-cikarilacak-1053556062.html

Bakan Kasapoğlu: Yurtlarımızda internet kotasını iki katına çıkartarak 32 GB’a yükselttik

Bakan Kasapoğlu: Yurtlarımızda internet kotasını iki katına çıkartarak 32 GB’a yükselttik

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, bahar döneminde yurtlardaki ücretsiz internet kotasının iki kat artırılarak 32 GB’ye çıkarılacağını açıkladı. 07.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-07T13:03+0300

2022-02-07T13:03+0300

2022-02-07T13:14+0300

türkiye

gençlik ve spor bakanlığı

internet

yurt

internet hızı

üniversite

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Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, bahar döneminde yurtlardaki ücretsiz internet kotasının iki kat artırılarak 32 GB’ye çıkarılacağını açıkladı.Açıklamayı sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yapan Kasapoğlu, "Gençler istedi, biz yaptık! GSB yurtlarımızda internet kotasını iki katına çıkartarak 32 GB’a yükselttik" dedi.

https://tr.sputniknews.com/20220201/turkiye-internet-hizinda-dunyada-103-sirada-1053340338.html

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gençlik ve spor bakanlığı, internet, yurt, internet hızı, üniversite