Bakan Koca: İstanbul'da günlük vaka sayıları 40 binden 20 binin altına indi

Yoğun bakımda tedavi edilen hastalarımızın yüzde 90’I 60 yaş üzeridir. Yaklaşık yüzde 88’İ aşısız veya aşısı eksik olan kişilerdir. İstanbul’daki bu seyir bize akılcı bir iyimserliğe sahip olabileceğimizi ama dikkatin şart olduğunu gösteriyor. Hatırlatma dozu aşımızı olmalıyız.