Bakan Koca: İstanbul'da günlük vaka sayıları 40 binden 20 binin altına indi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca İstanbul'da koronavirüs salgınında son duruma ilişkin açıklamalarda bulundu. İstanbul'da vaka sayılarının 40 binden 20 binin altına indiğini belirten Bakan Koca yoğun bakımdaki hastaların yüzde 90’ının 60 yaş üzeri olduğunu bildirdi.
Bakan Koca'nın açıklamaları şöyle:
"Günlük vaka sayıları 40 binden 20 binin altına indi. Hastaneye yatışlar yüzde10’dan fazla azaldı. Yoğun bakıma yatışların da düşmesi bekleniyor. Yoğun bakımdaki hastalarımızın yaş ortalaması 69, entübe edilenlerin yaş ortalaması 76.
Yoğun bakımda tedavi edilen hastalarımızın yüzde 90’I 60 yaş üzeridir. Yaklaşık yüzde 88’İ aşısız veya aşısı eksik olan kişilerdir. İstanbul’daki bu seyir bize akılcı bir iyimserliğe sahip olabileceğimizi ama dikkatin şart olduğunu gösteriyor. Hatırlatma dozu aşımızı olmalıyız.