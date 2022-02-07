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Barlas: Türkiye Cumhurbaşkanı'nın halkı ile aynı kaderi paylaşması kuşaklar boyu anlatılacaktır
Barlas: Türkiye Cumhurbaşkanı'nın halkı ile aynı kaderi paylaşması kuşaklar boyu anlatılacaktır
Sabah başyazarı Mehmet Barlas, "Türkiye Cumhurbaşkanı'nın halkı ile aynı kaderi paylaşması kuşaklar boyu anlatılacaktır. Kendine çok iyi baktığı ve tedbirlere... 07.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-07T11:03+0300
2022-02-07T11:03+0300
politika
mehmet barlas
koronavirüs
recep tayyip erdoğan kapısı
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Sabah gazetesi yazarı Mehmet Barlas, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın koronavirüse yakalanmasını değerlendirdi.Barlas yazısında, "Sayın Cumhurbaşkanı'nın hangi aşılardan kaç kez olduğu da merak ediliyor. Çünkü artık bu konu da çok tartışılıyor. Dört ya da beş aşı yaptırıp yine de hasta olanlara çok rastlıyoruz. Sanırım Cumhurbaşkanı Erdoğan bundan sonra Sağlık Bakanı'yla karşılıklı oturup bu çok önemli konuyu masaya yatıracaktır. Görünen o ki bu hastalığa yakalanan herkesin hastaneye yatması gerekmiyor. Lüzumsuz hastaneye yatmalar beraberinde çözümsüzlüğü de getiriyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hastalığı bütün bu tartışmalara açıklık ve çözüm getirecektir. Canını dişine takarak ülkesi için bir yerden bir yere gitmeyi görev sayan Cumhurbaşkanımıza ve kıymetli eşine sağlık diliyoruz" ifadesini kullandı.
https://tr.sputniknews.com/20220206/cumhurbaskani-erdogan-ben-istirahatlere-pek-alisik-degilim-1053538709.html
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mehmet barlas, koronavirüs, recep tayyip erdoğan kapısı

Barlas: Türkiye Cumhurbaşkanı'nın halkı ile aynı kaderi paylaşması kuşaklar boyu anlatılacaktır

11:03 07.02.2022
© Fotoğraf : YouTube Mehmet Barlas
Mehmet Barlas - Sputnik Türkiye, 1920, 07.02.2022
© Fotoğraf : YouTube
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Sabah başyazarı Mehmet Barlas, "Türkiye Cumhurbaşkanı'nın halkı ile aynı kaderi paylaşması kuşaklar boyu anlatılacaktır. Kendine çok iyi baktığı ve tedbirlere sonuna kadar dikkat ettiği için bugüne kadar Kovid'e yakalanmadığı biliniyordu" dedi.
Sabah gazetesi yazarı Mehmet Barlas, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın koronavirüse yakalanmasını değerlendirdi.
Barlas yazısında, "Sayın Cumhurbaşkanı'nın hangi aşılardan kaç kez olduğu da merak ediliyor. Çünkü artık bu konu da çok tartışılıyor. Dört ya da beş aşı yaptırıp yine de hasta olanlara çok rastlıyoruz. Sanırım Cumhurbaşkanı Erdoğan bundan sonra Sağlık Bakanı'yla karşılıklı oturup bu çok önemli konuyu masaya yatıracaktır. Görünen o ki bu hastalığa yakalanan herkesin hastaneye yatması gerekmiyor. Lüzumsuz hastaneye yatmalar beraberinde çözümsüzlüğü de getiriyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hastalığı bütün bu tartışmalara açıklık ve çözüm getirecektir. Canını dişine takarak ülkesi için bir yerden bir yere gitmeyi görev sayan Cumhurbaşkanımıza ve kıymetli eşine sağlık diliyoruz" ifadesini kullandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 06.02.2022
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ben istirahatlere pek alışık değilim
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