https://tr.sputniknews.com/20220207/barlas-turkiye-cumhurbaskaninin-halki-ile-ayni-kaderi-paylasmasi-kusaklar-boyu-anlatilacaktir-1053549184.html

Barlas: Türkiye Cumhurbaşkanı'nın halkı ile aynı kaderi paylaşması kuşaklar boyu anlatılacaktır

Barlas: Türkiye Cumhurbaşkanı'nın halkı ile aynı kaderi paylaşması kuşaklar boyu anlatılacaktır

Sabah başyazarı Mehmet Barlas, "Türkiye Cumhurbaşkanı'nın halkı ile aynı kaderi paylaşması kuşaklar boyu anlatılacaktır. Kendine çok iyi baktığı ve tedbirlere... 07.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-07T11:03+0300

2022-02-07T11:03+0300

2022-02-07T11:03+0300

politika

mehmet barlas

koronavirüs

recep tayyip erdoğan kapısı

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Sabah gazetesi yazarı Mehmet Barlas, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın koronavirüse yakalanmasını değerlendirdi.Barlas yazısında, "Sayın Cumhurbaşkanı'nın hangi aşılardan kaç kez olduğu da merak ediliyor. Çünkü artık bu konu da çok tartışılıyor. Dört ya da beş aşı yaptırıp yine de hasta olanlara çok rastlıyoruz. Sanırım Cumhurbaşkanı Erdoğan bundan sonra Sağlık Bakanı'yla karşılıklı oturup bu çok önemli konuyu masaya yatıracaktır. Görünen o ki bu hastalığa yakalanan herkesin hastaneye yatması gerekmiyor. Lüzumsuz hastaneye yatmalar beraberinde çözümsüzlüğü de getiriyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hastalığı bütün bu tartışmalara açıklık ve çözüm getirecektir. Canını dişine takarak ülkesi için bir yerden bir yere gitmeyi görev sayan Cumhurbaşkanımıza ve kıymetli eşine sağlık diliyoruz" ifadesini kullandı.

https://tr.sputniknews.com/20220206/cumhurbaskani-erdogan-ben-istirahatlere-pek-alisik-degilim-1053538709.html

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mehmet barlas, koronavirüs, recep tayyip erdoğan kapısı