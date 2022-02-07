https://tr.sputniknews.com/20220207/batsirai-madagaskara-ulasti-10-olu-1053543404.html

Batsirai, Madagaskar'a ulaştı: 10 ölü

Batsirai, Madagaskar'a ulaştı: 10 ölü

Batsirai Kasırgası, 17 Ocak'tan bu yana sağanak ve sellerle mücadele eden Hint Okyanusu'ndaki ada ülkesi Madagaskar'a ulaştı. 07.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-07T06:18+0300

2022-02-07T06:18+0300

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batsirai

madagaskar

kasırga

ölü

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Saatteki hızı yer yer 230 kilometreye çıkan kasırganın yol açtığı hasar nedeniyle ilk belirlemelere göre 10 kişi hayatını kaybetti ve 48 bin kişi yer değiştirdi. Kasırga, Madagaskar'dan önce komşu ada Reunion'a ulaşmış ve burada 12 kişinin yaralanmasına sebep olmuştu. BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi, kasırgadan yaklaşık 600 bin kişinin doğrudan etkilenmesinin beklendiğini duyurmuştu. Madagaskar'da aşırı yağışlar ve neden olduğu seller yüzünden 27 Ocak'ta olağanüstü hal ilan edilmişti. Ülkede 12 bölgede 132 binden fazla kişi hava koşulları yüzünden evlerini terk etmek zorunda kalmıştı.

https://tr.sputniknews.com/20220206/madagaskari-batsirai-kasirgasi-vurdu-44-milyon-kisi-risk-altinda-1053526210.html

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batsirai, madagaskar, kasırga, ölü