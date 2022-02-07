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https://tr.sputniknews.com/20220207/bazi-restoranlar-acilis-ucreti-ve-siparis-limiti-sistemine-gecti-1053581096.html
Bazı restoranlar ‘açılış ücreti’ ve ‘sipariş limiti’ sistemine geçti
Bazı restoranlar ‘açılış ücreti’ ve ‘sipariş limiti’ sistemine geçti
Metrekaresi küçük restoran ve kafelerde açılış ücreti alınmaya başladı. Bazı bölgelerde işletmeler 30-40 TL altında sipariş veren müşterileri kabul etmiyor... 07.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-07T23:20+0300
2022-02-07T23:20+0300
ekonomi
tüm restoranlar, lokantalar ve tedarikçiler derneği (türes)
restoran
maliyet
kafe
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Tüm Restoranlar Ve Turizmciler Derneği (TÜRES) Genel Başkanı Ramazan Bingöl artan maliyetler nedeniyle bazı kafe ve restoranların ayakta kalmak için bu sisteme başvurduklarını söyledi.Metrekaresi küçük kafe ve restoranlar artan maliyetler nedeniyle açılış ücreti sistemine geçiş yaptı. Artan gıda, kira, enerji ve işçi maliyetleriyle beraber bazı restoran ve kafeler yeni sistemlere başvurmaya başladı.BloombergHT’den Cemre Nur Kara’nın haberine göre; İstanbul’un bazı semtlerinde metrekaresi küçük olan restoran ve kafeler müşterilerden 30-40 TL’nin altında sipariş kabul etmiyor. Öyle ki restoranların yoğun saatlerinde öğle ve akşam saatlerinde çay-kahve servisi yapılmıyor. Dışarda oturmak isteyen müşterilerden ise saatlik 5 ile 15 TL arasında ısıtıcı ücreti talep ediliyor.Tüm Restoranlar Ve Turizmciler Derneği Genel Başkanı Ramazan Bingöl, restoran ve kafelerin hedef kitleleri doğrultusunda ayakta kalmak amaçlı bu sisteme başvurduklarını söyledi. Bingöl sözlerine şöyle devam etti; “Sektörümüz bu restoranlardaki ücretlendirmeyle ilgili haksızca eleştirildi. Her işletmenin kendine göre bir hedef kitlesi vardır. Bu tür sistemi uygulayan işletmeler kendi müşteri potansiyeline göre doğru bir sistem uyguluyor. Çoğu sektörde alanda lüks, orta ve düşük gibi seçme alternatifleri var.”“Artan enerji maliyetleri, gıda fiyatlarındaki yükseliş, dünyada yaşanan gıda kıtlığı, enerji kıtlığı bizlere de yansıyor ve etkileniyoruz. Artan maliyetler nedeniyle zarar etmemek için bu sisteme başvuruyorlar. Mantık şöyle işliyor, restoranıma geliyorsan bana baştan 30-40 TL vereceksin, sonra oturacaksın. Ben buna saygı duyuyorum, istemeyen müşteri buraya gitmeyebilir.”Kuver sisteminin geçmişten günümüze çoğu restoranda zaten uygulandığını söyleyen TÜRES Başkanı Ramazan Bilgöl, ”Birçok işletmede zaten kuver sistemi var. Bu sistem zaten çoğu yerde uygulanıyordu. İşletmelere 30-200 bin TL arası elektrik faturaları geliyor. İşletmenin amacı hem müşteriyi memnun etmek, hem de kâr etmek. Kuver sistemiyle geçmişte bu daha düşük fiyatlamalarla alınıyordu. Şimdi maliyetler artınca bu fiyatlar da yükseldi." diye konuştu.'Orta gelire uygun restoran kalmayacak'Sektörde orta gelir bütçesine uygun restoran ve kafe kalmayacağını ifade eden Bingöl, “Sektörümüzde tarihte görülmemiş bir ayrışım olacak. Sadece lüks segment ve alt segment kalacak ve orta segment ortadan kalkacak. Burada da müşteri kendi bütçesine ve kurallarına göre olan işletmelere gidecek” dedi.Happy Moon's Group Yönetim Kurulu Başkani Hüseyin Aymutlu, “Bazı küçük işletmelerin böyle bir sisteme başvurmalarını normal karşılıyorum. Şu anki maliyetlerden gidersek bunu bir çıkış noktası olarak düşünmüş olabilirler. Bu aslında müşteriyi kaybetmek demek ama buna bile ihtiyaç duyuyor bazı kafe ve restoranlar. İşletmenin metrekarelerinden dolayı işletmenin ayakta kalabilmesi için bir seçenek olarak görüyorlar. Maliyetlerin artması ve bunun menülere yansıması müşterileri kırmızı et yemeğinden tavuk ürünlerine yöneltmiş olabilir. Ama yine de ciroda yansıması ağırlık anlamında pek bir şey değiştirmiyor.“ dedi.Kaşıbeyaz Lezzet Grubu Yönetim Kurulu Başkan Vekili Murat Kaşıbeyaz ise, “Büyük restoranların bu artan maliyetleri bu şekilde müşterilerimize yansıtma gibi bir durumumuz yok. Ama küçük işletmelerde artan maliyetler restoranları bunu yapmaya itmiş olabilir. Tabii ki akşam ve öğle saatine denk gelen saatlerde işletmeyi kapatmayı istemiyor olabilirler.” değerlendirmesinde bulundu.
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tüm restoranlar, lokantalar ve tedarikçiler derneği (türes), restoran, maliyet, kafe

Bazı restoranlar ‘açılış ücreti’ ve ‘sipariş limiti’ sistemine geçti

23:20 07.02.2022
© AAkafe / restoran
kafe / restoran - Sputnik Türkiye, 1920, 07.02.2022
© AA
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Metrekaresi küçük restoran ve kafelerde açılış ücreti alınmaya başladı. Bazı bölgelerde işletmeler 30-40 TL altında sipariş veren müşterileri kabul etmiyor. Artan enerji maliyetleri nedeniyle açık havada oturan müşterilerden ise ısıtıcılar için saat başı 5 TL ile 15 TL arasında ücret talep ediliyor.
Tüm Restoranlar Ve Turizmciler Derneği (TÜRES) Genel Başkanı Ramazan Bingöl artan maliyetler nedeniyle bazı kafe ve restoranların ayakta kalmak için bu sisteme başvurduklarını söyledi.
Metrekaresi küçük kafe ve restoranlar artan maliyetler nedeniyle açılış ücreti sistemine geçiş yaptı. Artan gıda, kira, enerji ve işçi maliyetleriyle beraber bazı restoran ve kafeler yeni sistemlere başvurmaya başladı.

BloombergHT’den Cemre Nur Kara’nın haberine göre; İstanbul’un bazı semtlerinde metrekaresi küçük olan restoran ve kafeler müşterilerden 30-40 TL’nin altında sipariş kabul etmiyor. Öyle ki restoranların yoğun saatlerinde öğle ve akşam saatlerinde çay-kahve servisi yapılmıyor. Dışarda oturmak isteyen müşterilerden ise saatlik 5 ile 15 TL arasında ısıtıcı ücreti talep ediliyor.

Tüm Restoranlar Ve Turizmciler Derneği Genel Başkanı Ramazan Bingöl, restoran ve kafelerin hedef kitleleri doğrultusunda ayakta kalmak amaçlı bu sisteme başvurduklarını söyledi. Bingöl sözlerine şöyle devam etti; “Sektörümüz bu restoranlardaki ücretlendirmeyle ilgili haksızca eleştirildi. Her işletmenin kendine göre bir hedef kitlesi vardır. Bu tür sistemi uygulayan işletmeler kendi müşteri potansiyeline göre doğru bir sistem uyguluyor. Çoğu sektörde alanda lüks, orta ve düşük gibi seçme alternatifleri var.”
Artan enerji maliyetleri, gıda fiyatlarındaki yükseliş, dünyada yaşanan gıda kıtlığı, enerji kıtlığı bizlere de yansıyor ve etkileniyoruz. Artan maliyetler nedeniyle zarar etmemek için bu sisteme başvuruyorlar. Mantık şöyle işliyor, restoranıma geliyorsan bana baştan 30-40 TL vereceksin, sonra oturacaksın. Ben buna saygı duyuyorum, istemeyen müşteri buraya gitmeyebilir.”
Kuver sisteminin geçmişten günümüze çoğu restoranda zaten uygulandığını söyleyen TÜRES Başkanı Ramazan Bilgöl, ”Birçok işletmede zaten kuver sistemi var. Bu sistem zaten çoğu yerde uygulanıyordu. İşletmelere 30-200 bin TL arası elektrik faturaları geliyor. İşletmenin amacı hem müşteriyi memnun etmek, hem de kâr etmek. Kuver sistemiyle geçmişte bu daha düşük fiyatlamalarla alınıyordu. Şimdi maliyetler artınca bu fiyatlar da yükseldi." diye konuştu.

'Orta gelire uygun restoran kalmayacak'

Sektörde orta gelir bütçesine uygun restoran ve kafe kalmayacağını ifade eden Bingöl, “Sektörümüzde tarihte görülmemiş bir ayrışım olacak. Sadece lüks segment ve alt segment kalacak ve orta segment ortadan kalkacak. Burada da müşteri kendi bütçesine ve kurallarına göre olan işletmelere gidecek” dedi.

Happy Moon's Group Yönetim Kurulu Başkani Hüseyin Aymutlu, “Bazı küçük işletmelerin böyle bir sisteme başvurmalarını normal karşılıyorum. Şu anki maliyetlerden gidersek bunu bir çıkış noktası olarak düşünmüş olabilirler. Bu aslında müşteriyi kaybetmek demek ama buna bile ihtiyaç duyuyor bazı kafe ve restoranlar. İşletmenin metrekarelerinden dolayı işletmenin ayakta kalabilmesi için bir seçenek olarak görüyorlar. Maliyetlerin artması ve bunun menülere yansıması müşterileri kırmızı et yemeğinden tavuk ürünlerine yöneltmiş olabilir. Ama yine de ciroda yansıması ağırlık anlamında pek bir şey değiştirmiyor.“ dedi.
Kaşıbeyaz Lezzet Grubu Yönetim Kurulu Başkan Vekili Murat Kaşıbeyaz ise, “Büyük restoranların bu artan maliyetleri bu şekilde müşterilerimize yansıtma gibi bir durumumuz yok. Ama küçük işletmelerde artan maliyetler restoranları bunu yapmaya itmiş olabilir. Tabii ki akşam ve öğle saatine denk gelen saatlerde işletmeyi kapatmayı istemiyor olabilirler.” değerlendirmesinde bulundu.
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