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Belgeseli 8 ödül alan 'Robinson Nine': Gururlandım
Belgeseli 8 ödül alan 'Robinson Nine': Gururlandım
Trabzon'un Tonya ilçesinde yeğeninin ölümünden sonra küstüğü köyüne dönmeme kararı alıp, 38 yıldır Karakısrak Yaylası'nda yaz kış tek başına yaşayan ve yörede... 07.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-07T14:55+0300
2022-02-07T14:55+0300
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Trabzon'da yaşayan Fadime Kayacı’nın 1984 yılında yanına giden yeğeni Ali Haydar Kayacı sara nöbeti geçirdi. O sırada yaylada ot toplayan Fadime Kayacı ise döndüğü evde yeğeninin cansız bedeniyle karşılaştı. Yeğeninin ölümüne çok üzülen Kayacı, o tarihten sonra bir daha köyüne dönmedi.Kayacı, zorlu kış mevsiminde kimsenin kalmadığı yaylayı kendine yurt edindi. İlerleyen yaşına rağmen cesurca yaşam tarzı nedeniyle ‘Robinson Nine’ olarak bilinen Fadime Kayacı’nın, hayatı belgesele de konu oldu.Belgesele 8 ödül verildiYönetmen Orhan Tekeoğlu ve yapımcı eşi Nurhan Tekeoğlu, Fadime Kayacı’nın hayatını belgesele taşıdı. Tekeoğlu çiftinin 1 ayda çekimlerini yaptığı belgeselde, Kayacı, kamera karşına geçti, yayladaki zorlu yaşamı ve hayat mücadelesini anlattı.Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın desteklediği ‘Fatma Kayacı’nın bilinmeyen hikâyesi’ adlı belgesel, Türkiye’nin yanı sıra, ABD, Almanya ve İtalya’daki uluslararası belgesel film festivallerinde 8 ödüle layık görüldü.Hayatını konu alan belgeselin ödüller kazanmasından çok memnun olduğunu söyleyen Kayacı, “Hazırlayanlardan Allah razı olsun. Yaylada yalnız başıma yaşayışımın belgeseli ödül aldı. Belgeselin çekildiği zaman ineğim de vardı. Şimdi sadece kedim ve köpeklerim var. Belgeselin ödül almasından gururlandım” dedi.
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türkiye, belgesel, karadeniz, trabzon, tonya, nine, ödül

Belgeseli 8 ödül alan 'Robinson Nine': Gururlandım

14:55 07.02.2022
© DHABelgeseli 8 ödül alan 'Robinson Nine': Gururlandım
Belgeseli 8 ödül alan 'Robinson Nine': Gururlandım - Sputnik Türkiye, 1920, 07.02.2022
© DHA
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Trabzon'un Tonya ilçesinde yeğeninin ölümünden sonra küstüğü köyüne dönmeme kararı alıp, 38 yıldır Karakısrak Yaylası'nda yaz kış tek başına yaşayan ve yörede ‘Robinson Nine’ olarak tanınan Fadime Kayacı'nın hayatının anlatıldığı belgesel, 8 ödüle layık görüldü. Kalaycı, "Gururlandım” dedi.
Trabzon'da yaşayan Fadime Kayacı’nın 1984 yılında yanına giden yeğeni Ali Haydar Kayacı sara nöbeti geçirdi. O sırada yaylada ot toplayan Fadime Kayacı ise döndüğü evde yeğeninin cansız bedeniyle karşılaştı. Yeğeninin ölümüne çok üzülen Kayacı, o tarihten sonra bir daha köyüne dönmedi.
Kayacı, zorlu kış mevsiminde kimsenin kalmadığı yaylayı kendine yurt edindi. İlerleyen yaşına rağmen cesurca yaşam tarzı nedeniyle ‘Robinson Nine’ olarak bilinen Fadime Kayacı’nın, hayatı belgesele de konu oldu.

Belgesele 8 ödül verildi

Yönetmen Orhan Tekeoğlu ve yapımcı eşi Nurhan Tekeoğlu, Fadime Kayacı’nın hayatını belgesele taşıdı. Tekeoğlu çiftinin 1 ayda çekimlerini yaptığı belgeselde, Kayacı, kamera karşına geçti, yayladaki zorlu yaşamı ve hayat mücadelesini anlattı.
Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın desteklediği ‘Fatma Kayacı’nın bilinmeyen hikâyesi’ adlı belgesel, Türkiye’nin yanı sıra, ABD, Almanya ve İtalya’daki uluslararası belgesel film festivallerinde 8 ödüle layık görüldü.
Hayatını konu alan belgeselin ödüller kazanmasından çok memnun olduğunu söyleyen Kayacı, “Hazırlayanlardan Allah razı olsun. Yaylada yalnız başıma yaşayışımın belgeseli ödül aldı. Belgeselin çekildiği zaman ineğim de vardı. Şimdi sadece kedim ve köpeklerim var. Belgeselin ödül almasından gururlandım” dedi.
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