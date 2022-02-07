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TikTok fenomeni, araba bagajında 3 gündür saklanan çıplak bir adam buldu: ‘Ben Papa'nın oğluyum’
TikTok fenomeni, araba bagajında 3 gündür saklanan çıplak bir adam buldu: ‘Ben Papa'nın oğluyum’
Kanadalı TikTok fenomeni Bethany Coker, arabasının bagajında 3 gün boyunca saklanan çıplak bir adam buldu. Adamı videoya alan Coker'ın görüntülerde "Neden... 07.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-07T13:33+0300
2022-02-07T13:37+0300
yaşam
araba
bagaj
çıplak
çıplak fotoğraf
kanada
tiktok
fenomen
bethany coker
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Otomobil tutkunu TikTok fenomeni Bethany Coker, arabasının bagajında çıplak bir adama rastladı. Coker, çıplak adamı kayda aldığı videoyu TikTok hesabında paylaştı. Fenomenin paylaştığı video 11 milyondan fazla kez izlendi.Videoda Coker'ın çıplak adama "Neden bagajımdasın ve çıplaksın?" dediği ve adamın da bu soruya "Ben Papa'nın oğluyum" yanıtını verdiği görüldü.Kanadalı sosyal medya fenomeni, bu görüntüleri TikTok hesabında "Bu adam cumartesi̇ gününden beri tamamen çıplak. Bugün salı. Sanırım çamurun nereden geldiğini buldum..." notuyla paylaştı.Videoda ayrıca, olay bölgesine giden bir polis memurunun, “Size şunu söyleyeyim, tüm kariyerim boyunca böyle bir şeye hiç rastlamadım” dediği de duyuluyor.
https://tr.sputniknews.com/20211205/metadan-riza-disinda-yuklenen-porno-filmleri-icin-cozum-onerisi-ciplak-goruntulerinizi-yukleyin-1051455000.html
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araba, bagaj, çıplak, çıplak fotoğraf, kanada, tiktok, fenomen, bethany coker

TikTok fenomeni, araba bagajında 3 gündür saklanan çıplak bir adam buldu: ‘Ben Papa'nın oğluyum’

13:33 07.02.2022 (güncellendi: 13:37 07.02.2022)
© Fotoğraf : TikTok / Bethany CokerBethany Coker
Bethany Coker - Sputnik Türkiye, 1920, 07.02.2022
© Fotoğraf : TikTok / Bethany Coker
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Kanadalı TikTok fenomeni Bethany Coker, arabasının bagajında 3 gün boyunca saklanan çıplak bir adam buldu. Adamı videoya alan Coker'ın görüntülerde "Neden arabamdasın ve çıplaksın?" diye sorduğu, adamın da "Ben Papa'nın oğluyum" yanıtını verdiği görülüyor.
Otomobil tutkunu TikTok fenomeni Bethany Coker, arabasının bagajında çıplak bir adama rastladı.
Coker, çıplak adamı kayda aldığı videoyu TikTok hesabında paylaştı. Fenomenin paylaştığı video 11 milyondan fazla kez izlendi.
Videoda Coker'ın çıplak adama "Neden bagajımdasın ve çıplaksın?" dediği ve adamın da bu soruya "Ben Papa'nın oğluyum" yanıtını verdiği görüldü.
@bethanycoker This guy has been in my trunk since SATURDAY fully naked. It’s currently Tuesday. Guess I found out where the mud came from… #whatthefuck #foryou #fyp #nakedman #subaru #icannot #wtf ♬ original sound - bethanycoker
Kanadalı sosyal medya fenomeni, bu görüntüleri TikTok hesabında "Bu adam cumartesi̇ gününden beri tamamen çıplak. Bugün salı. Sanırım çamurun nereden geldiğini buldum..." notuyla paylaştı.
Videoda ayrıca, olay bölgesine giden bir polis memurunun, “Size şunu söyleyeyim, tüm kariyerim boyunca böyle bir şeye hiç rastlamadım” dediği de duyuluyor.
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