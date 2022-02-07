https://tr.sputniknews.com/20220207/bir-kadin-arabasinin-bagajinda-3-gundur-saklanan-ciplak-bir-adam-buldu-ben-papanin-ogluyum-1053557225.html
TikTok fenomeni, araba bagajında 3 gündür saklanan çıplak bir adam buldu: ‘Ben Papa'nın oğluyum’
TikTok fenomeni, araba bagajında 3 gündür saklanan çıplak bir adam buldu: ‘Ben Papa'nın oğluyum’
Kanadalı TikTok fenomeni Bethany Coker, arabasının bagajında 3 gün boyunca saklanan çıplak bir adam buldu. Adamı videoya alan Coker'ın görüntülerde "Neden... 07.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-07T13:33+0300
2022-02-07T13:33+0300
2022-02-07T13:37+0300
yaşam
araba
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Otomobil tutkunu TikTok fenomeni Bethany Coker, arabasının bagajında çıplak bir adama rastladı. Coker, çıplak adamı kayda aldığı videoyu TikTok hesabında paylaştı. Fenomenin paylaştığı video 11 milyondan fazla kez izlendi.Videoda Coker'ın çıplak adama "Neden bagajımdasın ve çıplaksın?" dediği ve adamın da bu soruya "Ben Papa'nın oğluyum" yanıtını verdiği görüldü.Kanadalı sosyal medya fenomeni, bu görüntüleri TikTok hesabında "Bu adam cumartesi̇ gününden beri tamamen çıplak. Bugün salı. Sanırım çamurun nereden geldiğini buldum..." notuyla paylaştı.Videoda ayrıca, olay bölgesine giden bir polis memurunun, “Size şunu söyleyeyim, tüm kariyerim boyunca böyle bir şeye hiç rastlamadım” dediği de duyuluyor.
https://tr.sputniknews.com/20211205/metadan-riza-disinda-yuklenen-porno-filmleri-icin-cozum-onerisi-ciplak-goruntulerinizi-yukleyin-1051455000.html
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TikTok fenomeni, araba bagajında 3 gündür saklanan çıplak bir adam buldu: ‘Ben Papa'nın oğluyum’
13:33 07.02.2022 (güncellendi: 13:37 07.02.2022) Abone ol
Kanadalı TikTok fenomeni Bethany Coker, arabasının bagajında 3 gün boyunca saklanan çıplak bir adam buldu. Adamı videoya alan Coker'ın görüntülerde "Neden arabamdasın ve çıplaksın?" diye sorduğu, adamın da "Ben Papa'nın oğluyum" yanıtını verdiği görülüyor.
Otomobil tutkunu TikTok fenomeni Bethany Coker, arabasının bagajında çıplak bir adama rastladı.
Coker, çıplak adamı kayda aldığı videoyu TikTok hesabında paylaştı. Fenomenin paylaştığı video 11 milyondan fazla kez izlendi.
Videoda Coker'ın çıplak adama "Neden bagajımdasın ve çıplaksın?" dediği ve adamın da bu soruya "Ben Papa'nın oğluyum" yanıtını verdiği görüldü.
Kanadalı sosyal medya fenomeni, bu görüntüleri TikTok hesabında "Bu adam cumartesi̇ gününden beri tamamen çıplak. Bugün salı. Sanırım çamurun nereden geldiğini buldum..." notuyla paylaştı.
Videoda ayrıca, olay bölgesine giden bir polis memurunun, “Size şunu söyleyeyim, tüm kariyerim boyunca böyle bir şeye hiç rastlamadım” dediği de duyuluyor.