https://tr.sputniknews.com/20220207/birliktelik-yasadigi-kadin-ve-eski-kocasini--pompali-tufekle-vurdu-1053542076.html

Birliktelik yaşadığı kadın ve eski kocasını pompalı tüfekle vurdu

Birliktelik yaşadığı kadın ve eski kocasını pompalı tüfekle vurdu

Afyonkarahisar’da bir süre önce boşanan bir kadınla erkek araçlarına binmek üzereyken silahlı saldırıya uğradı. Çiftin ayrı kaldığı süre içerisinde kadının... 07.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-07T03:30+0300

2022-02-07T03:30+0300

2022-02-07T03:29+0300

türkiye

afyonkarahisar

pompalı tüfek

saldırı

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Afyonkarahisar'da pompalı tüfekle yapılan saldırı sonucu 2 kişi yaralandı.Kent merkezi Fatih Mahallesi Filistin Caddesi'nde Elif E. ile bir süre önce boşandığı Muhammet Ali Ö, Elif E'nin birlikte yaşadığı iddia edilen nın evine gitti.Yaşanan tartışmanın ardından evden ayrılan Muhammet Ali Ö. ile Elif E, hafif ticari araca binmek üzereyken Cemil A., balkona çıkarak çiftin üzerine pompalı tüfekle ateş açtı.Açılan ateşle Elif E. ve Muhammet Ali Ö. yaralandı.Yaralılar Afyonkarahisar Devlet Hastanesi ile Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi hastanesine kaldırıldı.Muhammet Ali Ö.’nün sağlık durumunun iyi olduğu, Elif E.’nin ise durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.Olayın ardından Cemil A. gözaltına aldı.

türkiye

afyonkarahisar

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afyonkarahisar, pompalı tüfek, saldırı