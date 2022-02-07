Blinken, Ukrayna'nın Donbass için özel bir statüyle ilerlemeye hazır olacağına inandığını söyledi

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Donbass statüsüne ilişkinstatüsüne ilişkin açıklamalarda bulundu. Ukrayna'nın 'uygun sıralamayla' Donbass için özel bir statüyle ilerlemeye hazır olacağına inandığını belirten Blinken, bu statüye yönelik atılacak adımların Minsk anlaşmalarına uygun olarak atılması gerektiğini de sözlerine ekledi:ABD'li diplomat, Washington ve Kiev'in Minsk anlaşmalarına saygı gösterilmesi gerektiği konusunda hemfikir olduklarını ifade ederken, Ukrayna'nın doğusunda barışın sağlanmasının tek yolunun bu anlaşmalar olduğunu söyledi. Blinken, Ukrayna'nın 'titizlikle Minsk anlaşmalarının hükümlerine bağlı olduğunu ancak Rusya'nın buna uymadığını da öne sürdü.Rusya daha önce defalarca Kiev'in Minsk anlaşmalarının gereklerine uymadığını veya onları açıkça ihlal ettiğini belirtmişti.Moskova, Ukrayna'nın Minsk anlaşmalarına uymayarak, doğusundaki çatışmayı idame ettirmeye çalıştığını ve muhtemelen onu askeri yollarla çözmeye hazırlandığını da vurgulamıştı.
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Minsk anlaşmaları Donbass için özel statüden bahsettiğini belirterek, 'uygun sıralama' ile Ukrayna'nın bu konuda ilerlemeye hazır olacağına inandığını belirtti.
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Donbass statüsüne ilişkinstatüsüne ilişkin açıklamalarda bulundu.
Ukrayna'nın 'uygun sıralamayla' Donbass için özel bir statüyle ilerlemeye hazır olacağına inandığını belirten Blinken, bu statüye yönelik atılacak adımların Minsk anlaşmalarına uygun olarak atılması gerektiğini de sözlerine ekledi:
"Minsk anlaşmaları Donbas için özel statüden bahsediyor ve uygun sıralama ile Ukraynalıların (bu konuda) ilerlemeye hazır olacağına inanıyorum."
ABD'li diplomat, Washington ve Kiev'in Minsk anlaşmalarına saygı gösterilmesi gerektiği konusunda hemfikir olduklarını ifade ederken, Ukrayna'nın doğusunda barışın sağlanmasının tek yolunun bu anlaşmalar olduğunu söyledi.
Blinken, Ukrayna'nın 'titizlikle Minsk anlaşmalarının hükümlerine bağlı olduğunu ancak Rusya'nın buna uymadığını da öne sürdü.
Rusya daha önce defalarca Kiev'in Minsk anlaşmalarının gereklerine uymadığını veya onları açıkça ihlal ettiğini belirtmişti.
Moskova, Ukrayna'nın Minsk anlaşmalarına uymayarak, doğusundaki çatışmayı idame ettirmeye çalıştığını ve muhtemelen onu askeri yollarla çözmeye hazırlandığını da vurgulamıştı.