Boris Johnson'dan 'Rusya'ya NATO ile ilgili bazı güvenceler vermek istiyoruz' mesajı

ABD yönetiminin Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasının elinin kulağında olduğu iddiasını yaydığı, Moskova'nın ise ABD ve NATO'dan güvenlik garantisi taleplerinde ısrarlı olduğu dönemde, diplomatik çözüm temasları ve açıklamaları yoğunlaştı. Britanya Başbakanı Boris Johnson'ın sözcüsü, Rusya'ya, NATO'nun rolü konusunda güvenceler vermek istediklerini söylese de Moskova'nın taleplerinin tersi yönde konuştu.Johnson'ın sözcüsü "Rusya, olası NATO saldırganlığı konusundaki endişelerini dile getirdi, ancak NATO'nun özünde bir savunma ittifakı olmasından ötürü bu endişelerinin temelsizliği konusunda net olduk" diyerek ekledi:"Ancak bu cephede diplomatik güvence sağlamak için Rusya ile birlikte çalışmak istiyoruz. Başbakan ve diğer Batılı liderler, tüm Avrupa demokrasilerinin NATO'ya katılma hakkı olduğunu söylediğinden, buradaki mesele taviz vermek değil."Rusya'nın talep ettiği güvenlik garantileri arasında NATO'nun Ukrayna'yı asla üye almayacağını taahhüt emesi de var.
ABD ile Rusya arasındaki Ukrayna kriziyle ilgili diplomasi trafiğinin yoğunlaştığı sırada, Britanya Başbakanı Boris Johnson'ın sözcüsü, Rusya'ya NATO'nun rolü konusunda güvenceler vermek istediklerini söyledi. Sözcü, bunun bir savunma ittifakı olduğu ve herhangi bir Avrupa demokrasisinin isterse katılabilmesi gerektiği savını sözlerine ekledi.
ABD yönetiminin Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasının elinin kulağında olduğu iddiasını yaydığı, Moskova'nın ise ABD ve NATO'dan güvenlik garantisi taleplerinde ısrarlı olduğu dönemde, diplomatik çözüm temasları ve açıklamaları yoğunlaştı. Britanya Başbakanı Boris Johnson'ın sözcüsü, Rusya'ya, NATO'nun rolü konusunda güvenceler vermek istediklerini söylese de Moskova'nın taleplerinin tersi yönde konuştu.
Johnson'ın sözcüsü "Rusya, olası NATO saldırganlığı konusundaki endişelerini dile getirdi, ancak NATO'nun özünde bir savunma ittifakı olmasından ötürü bu endişelerinin temelsizliği konusunda net olduk" diyerek ekledi:
"Ancak bu cephede diplomatik güvence sağlamak için Rusya ile birlikte çalışmak istiyoruz. Başbakan ve diğer Batılı liderler, tüm Avrupa demokrasilerinin NATO'ya katılma hakkı olduğunu söylediğinden, buradaki mesele taviz vermek değil."
Rusya'nın talep ettiği güvenlik garantileri arasında NATO'nun Ukrayna'yı asla üye almayacağını taahhüt emesi de var.