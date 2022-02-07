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Türkiye
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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220207/borrell-soguk-savastan-sonra-avrupa-guvenligi-acisindan-en-tehlikeli-donemden-geciyoruz-1053579146.html
Borrell: Soğuk Savaş'tan sonra Avrupa güvenliği açısından en tehlikeli dönemden geçiyoruz
Borrell: Soğuk Savaş'tan sonra Avrupa güvenliği açısından en tehlikeli dönemden geçiyoruz
AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Ukrayna krizi ABD'nin kaygılarını paylaştıklarını ve bölgenin Soğuk Savaş'tan sonraki... 07.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-07T22:20+0300
2022-02-07T22:20+0300
ukrayna krizi
avrupa birliği
antony blinken
rusya
ukrayna
josep borrell
enerji
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ABD-Avrupa Birliği (AB) Enerji Konseyi Bakanlar Toplantısı kapsamında Washington'da bulunan Yüksek Temsilci Josep Borrell, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile ikili görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.Enerji konusunun ise Rusya ile Ukrayna arasındaki krizin merkezinde olduğunu söyleyen Borrell, "Çünkü Rusya, Avrupa'ya sağladığı önemli enerji tedarikini jeopolitik kazanımlar için bir etki aracı olarak kullanmak konusunda tereddüt etmiyor ve AB'deki enerji fiyatları bir yıl önceye göre 6 ile 10 kat arasında arttı. Bunun tüketicilerin ve ekonominin rekabetçiliği üzerinde çok etkisi var" diye konuştu.Avrupa'nın bir an önce enerji kaynaklarını çeşitlendirmesi gerektiğini dile getiren Borrell, Avrupa'da enerji tüketiminin büyük ölçüde gaz ve kömüre dayandığını, bunun da yenilenebilir enerjiye dönmek için iyi bir gösterge olduğunu kaydetti.'AB olarak ABD ve NATO'nun Rusya'ya verdiği yanıtı memnuniyetle karşılıyoruz'ABD ve NATO ile Rusya arasında güvenlik garantileri konusundaki yazışmalara ilişkin değerlendirmede bulunan Borrell, "AB olarak, ABD ve NATO'nun Avrupa güvenliği üzerine koordinasyon konusunda Rusya'ya verdiği yanıtlardaki unsurları memnuniyetle karşılıyoruz" dedi.Borrell, bu yanıtların, birlik ve kararlılıklarını, krizin diplomatik yollarla çözümü için halen alan olduğunu gösterdiğine dikkat çekti.Diplomasinin kendileri için öncelik olduğunu kaydeden Borrell, "Aynı zamanda, Ukrayna'ya karşı bir daha saldırganlık gösterilirse bu sefer çok daha ağır bedellerin söz konusu olacağına yönelik kararlılığımız da devam ediyor. En iyisini diliyoruz ama en kötüsüne hazırız" diye konuştu.'Ukrayna konusundaki kaygıları paylaşıyoruz' mesajıABD'de Ukrayna'nın her an işgal edilebileceğine dair iddiasının Avrupa'da neden söz konusu olmadığına ilişkin soruya yanıt veren Borrell, şöyle devam etti: "Rusya'nın Ukrayna sınırına askeri yığınak yapmasından kaynaklı risklere yönelik güçlü kaygıyı paylaşıyoruz. Ve bana göre 'Soğuk Savaş'tan sonra Avrupa güvenliği açısından en tehlikeli dönemden geçiyoruz. Ama aynı zamanda halen diplomasi için zemin olduğuna inanıyoruz. Halen herkes için kaygının ne olduğunu konuşabileceğimize inanıyoruz."Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov'un AB üyesi ülkelere Moskova'nın kaygıları konusunda bir mektup yazdığını hatırlatan Borrell, bu mektuba yanıt konusunda koordinasyon yaptığını belirtti.
https://tr.sputniknews.com/20220207/blinken-ukrayna-donbass-icin-ozel-bir-statuyle-ilerlemeye-hazir--1053576232.html
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avrupa birliği, antony blinken, rusya, ukrayna, josep borrell, enerji

Borrell: Soğuk Savaş'tan sonra Avrupa güvenliği açısından en tehlikeli dönemden geçiyoruz

22:20 07.02.2022
© REUTERS / Andrew HarnikJosep Borrell - Antony Blinken
Josep Borrell - Antony Blinken - Sputnik Türkiye, 1920, 07.02.2022
© REUTERS / Andrew Harnik
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AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Ukrayna krizi ABD'nin kaygılarını paylaştıklarını ve bölgenin Soğuk Savaş'tan sonraki 'en tehlikeli dönemden' geçtiğini söyledi.
ABD-Avrupa Birliği (AB) Enerji Konseyi Bakanlar Toplantısı kapsamında Washington'da bulunan Yüksek Temsilci Josep Borrell, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile ikili görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.
Enerji konusunun ise Rusya ile Ukrayna arasındaki krizin merkezinde olduğunu söyleyen Borrell, "Çünkü Rusya, Avrupa'ya sağladığı önemli enerji tedarikini jeopolitik kazanımlar için bir etki aracı olarak kullanmak konusunda tereddüt etmiyor ve AB'deki enerji fiyatları bir yıl önceye göre 6 ile 10 kat arasında arttı. Bunun tüketicilerin ve ekonominin rekabetçiliği üzerinde çok etkisi var" diye konuştu.
Avrupa'nın bir an önce enerji kaynaklarını çeşitlendirmesi gerektiğini dile getiren Borrell, Avrupa'da enerji tüketiminin büyük ölçüde gaz ve kömüre dayandığını, bunun da yenilenebilir enerjiye dönmek için iyi bir gösterge olduğunu kaydetti.

'AB olarak ABD ve NATO'nun Rusya'ya verdiği yanıtı memnuniyetle karşılıyoruz'

ABD ve NATO ile Rusya arasında güvenlik garantileri konusundaki yazışmalara ilişkin değerlendirmede bulunan Borrell, "AB olarak, ABD ve NATO'nun Avrupa güvenliği üzerine koordinasyon konusunda Rusya'ya verdiği yanıtlardaki unsurları memnuniyetle karşılıyoruz" dedi.
Borrell, bu yanıtların, birlik ve kararlılıklarını, krizin diplomatik yollarla çözümü için halen alan olduğunu gösterdiğine dikkat çekti.
Diplomasinin kendileri için öncelik olduğunu kaydeden Borrell, "Aynı zamanda, Ukrayna'ya karşı bir daha saldırganlık gösterilirse bu sefer çok daha ağır bedellerin söz konusu olacağına yönelik kararlılığımız da devam ediyor. En iyisini diliyoruz ama en kötüsüne hazırız" diye konuştu.

'Ukrayna konusundaki kaygıları paylaşıyoruz' mesajı

ABD'de Ukrayna'nın her an işgal edilebileceğine dair iddiasının Avrupa'da neden söz konusu olmadığına ilişkin soruya yanıt veren Borrell, şöyle devam etti: "Rusya'nın Ukrayna sınırına askeri yığınak yapmasından kaynaklı risklere yönelik güçlü kaygıyı paylaşıyoruz. Ve bana göre 'Soğuk Savaş'tan sonra Avrupa güvenliği açısından en tehlikeli dönemden geçiyoruz. Ama aynı zamanda halen diplomasi için zemin olduğuna inanıyoruz. Halen herkes için kaygının ne olduğunu konuşabileceğimize inanıyoruz."
Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov'un AB üyesi ülkelere Moskova'nın kaygıları konusunda bir mektup yazdığını hatırlatan Borrell, bu mektuba yanıt konusunda koordinasyon yaptığını belirtti.
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken - Sputnik Türkiye, 1920, 07.02.2022
Ukrayna krizi
Blinken: Ukrayna, Donbass konusunda özel statüyle yola devam etmeye hazır
20:54
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